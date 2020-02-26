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      Назначение Тигипко премьером состоится в ближайшее время, – СМИ

      - Читати новину українською
      Сергей Тигипко / politeka.net

      Вопрос о назначении Сергея Тигипко премьер-министром Украины решен на 99% и будет реализован в ближайшее время. Еще одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.

      Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники в новой власти, комментируя вчерашнюю публикацию Kyiv Post. По данным издания, переговоры с Тигипко продолжаются.

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      Как и когда может состояться назначение Тигипко премьером

      По словам главного редактора LB.ua Сони Кошкиной, нынешний глава правительства Алексей Гончарук уйдет в отставку по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия Верховной Рады и состоится голосование. По словам источников журналистки, голоса для назначения Тигипко в Раде есть, ведь его поддерживать президент Зеленский.

      В то же время, об этом могут объявить сразу после завершения миссии МВФ в Украине.

      Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее,
      – отметил один из собеседников журналистки, отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко.

      Интересно, что еще одним вероятным кандидатом на премьера рассматривали Валерия Хорошковского.

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      Кто такой Сергей Тигипко и что о нем известноТигипко – украинский бизнесмен, политический деятель, председатель партии "Трудовая Украина" (2000-2005), партии "Сильная Украина" (2009-2012, с 2014). В 1992 году был председателем правления "Приватбанка". Народный депутат III, IV и VII созывов.

      Тигипко был вице-премьером при Павле Лазаренко в 1997 году и пробыл на должности два года, работая на преемника Лазаренко Валерия Пустовойтенко. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко.

      Тигипко подпадает под люстрацию и по закону не может работать на более высоких должностях в Украине, поскольку он был вице-премьер-министром при Николае Азарове. А в 2012 году работал заместителем председателя "Партии регионов".

      Тигипко был среди депутатов, которые голосовали за законы 16 января в 2014 году.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Тигипко Партия регионов Валерий Хорошковский Владимир Зеленский Соня Кошкина Прослушка Гончарука Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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