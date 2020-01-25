Доля медіа-імперії: Хорошковський може забрати "Інтер"

Олігархи, власники центральних телеканалів, стоять за крок від втрати впливу на ситуацію. І протистояти потужним медіа-імперіям в цій боротьбі Офіс Президента міг би, лише маючи вплив на таку саму потужну медіа-групу. Таким каналом може стати "Інтер".

Акції Inter Media Group перейдуть від Дмитра Фірташа до Валерія Хорошковського, українського олігарха та першого віцепрем'єр-міністра України.

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Медіа-група об'єднує 9 телеканалів:

"Інтер",

"Інтер+",

НТН,

К1,

К2,

"Піксель",

"Ентер-фильм",

"Мега",

ZOOM.

В травні стало відомо, що після перемоги Зеленського на президентських виборах, Хорошковський повернувся в Україну. Програма "Схеми" зафіксувала, що він відвідував Банкову. У ЗМІ почали активно обговорювали можливу співпрацю Офісу Президента і Хорошковського. В контексті цього припустити, що бізнесмен, нібито повертає "Інтер" в інтересах Зеленського.

Хто такий Валерій Хорошковський?

Український бізнесмен та політик, був віцепрем'єром часів Януковича та керівником СБУ. Виїхав з України у 2012 році. Колишній власник телеканалу "Інтер". Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод.



Валерій Хорошковський мав конфлікт із прем'єром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року він написав заяву про звільнення з посади віцепрем'єра через "незгоду щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра".

"Телекритика" і "Детектор медіа" – видання, що займаються аналізом медіа-ринку – опублікували новину, в якій розповіли, що Хорошковський забирає управління в групі "Інтер". На самому телеканалі цю інформацію спростували. І якщо подібне трапиться – буде офіційна заява. Джерело "Детектора медіа" з "Інтера" припустило, що Валерій Хорошковський забирає групу в управління, щоб не дати змогу куму Путіна Віктору Медведчуку придбати групу.

Чому Хорошковський хоче повернути канал?

Олігархи Фірташ і Льовочкін купили усю медіа-групу ще 2013 року. Тоді Валерій Хорошковський не отримав всієї суми грошей, які мали виплатити до 2020 року. Льовочкін, який до цього керував Адміністрацією Президента, втратив свою посаду після того, як у 2014 році відбувся Майдан. А у Фірташа почалися проблеми з американцями.

Чому Фірташа хотіли екстрадувати до США?Український олігарх, у 2010 році фінансував президентську кампанію Віктора Януковича. Після Революції гідності виїхав до Відня, де його затримав Інтерпол за ініціативи США. Вони звинуватили Фірташа у корупції. Федеральні прокурори Іллінойсу стверджували, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing. Також Генеральний прокурор США стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з перепродажу природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.



25 червня 2019 року Верховний суд Австрії дозволив екстрадувати Дмитра Фірташа у США. За американським законодавством, звинуваченому в корупції українському бізнесмену загрожує 50 років тюремного ув'язнення.

Без підтримки каналів Коломойського Зеленському буде набагато важче пояснювати, що і навіщо він робить. Єдина велика медіа-група, яка могла б надати підтримку владі – "Інтер".

Медведчук теж претендує на "Інтер"

У самого Віктора Медведчука запитали, чи правда, що він теж претендує на телеканал.

"Ми ніколи не говорили з Льовочкіним про його боргові зобов’язання щодо "Інтера", але він член нашої фракції і мене це влаштовує", – сказав олігарх.

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Зараз поговорюють, що у Льовочкіна закінчуються гроші, і "Інтер", ймовірно, доведеться віддати. Також він додав, що може "позичити" гроші Льовочкіну, щоб той повернув борг Хорошковському. Натомість, канал може перейти під контроль Медведчука.



Якими каналами володіють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу