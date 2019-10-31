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      Хорошковский консультирует команду Зеленского, – Богдан

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      Политик времен Януковича консультирует команду Зеленского
      Политик времен Януковича консультирует команду Зеленского / Коллаж 24 канала

      Офис Президента Украины пользуется услугами бывшего руководителя СБУ и вице-премьера времен президента Януковича Валерия Хорошковского. Политик консультирует команду Зеленского в вопросах украинской таможни.

      Андрей Богдан в интервью "Украинской правде" рассказал, что когда в Офис Президента пришли к вопросу таможни, контрабанды и доходов бюджета, они встречались "со многими экспертами, специалистами, таможенниками, экономистами".

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      Все эти эксперты посоветовали команде Зеленского обратиться к Валерию Хорошковскому.

      И все сказали, что когда Валерий Иванович был председателем таможни, то доходы за 2 года выросли в 4 раза. И все – и его недруги, и друзья его, и различные политические лагеря – рекомендовали нам прислушиваться,
      – добавил Богдан.

      Эксперты назвали Хорошковского единственным практиком, который реально реализовал прогресс. "Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов", – подчеркнул Богдан.

      Чем именно помогает Хорошковский

      Богдан считает "правильным решением" возможность назначения политика времен Януковича Хорошковского на должность.

      Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Процессы, которые имеют последствия, и дает какие-то рекомендации,
      – пояснил Богдан.

      "С точки зрения нашей идеологии, мы не берем тех людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно. С точки зрения эффективности, на мой – исключительно на мой взгляд, это было бы наверное, правильное решение", – считает Андрей Богдан .

      Заметим, что Владимир Зеленский подтверждал, что встречался с Валерием Хорошковским. Однако президент отказывался уточнять, чего именно этот разговор касался. Зеленский заверил, что Хорошковский не его советник, он не влияет на команду и не получит никаких должностей. Подробнее о тайной встрече – по ссылке.

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      Кто такой Валерий Хорошковский?
      Это украинский политик и бизнесмен, был руководителем СБУ и вице-премьером времен президента Януковича. Выехал из Украины в 2012 году. Раньше – владелец телеканала "Интер". Экономист, генерал.

      Интересно, что в 2010 номинировался на антипремию "Чертополох года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления" Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам.

      Валерий Хорошковский имел конфликт с премьером Николаем Азаровым. В декабре 2012 года он написал заявление об увольнении с должности вице-премьера из-за "несогласия относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Офіс Президента Владимир Зеленский Государственная таможенная служба Валерий Хорошковский
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