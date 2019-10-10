Зеленский тайно встречался с Хорошковским

Владимир Зеленский заявил, что провел личную встречу с руководителем СБУ и вице-премьером времен президента Януковича, который выехал из Украины в 2012 году, Валерием Хорошковским.

Зеленский рассказал, что встречался с Хорошковским на Банковой и он этого "не скрывает".

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Журналист спросил у президента, почему не было фотоотчета с такой встречи. Зеленский сказал, что "не помнит, почему не было фотоотчета, но мы знаем, как у нас общество реагирует на фотоотчеты".

Зеленский сказал, что Валерий Хорошковский в течение последних 5 лет приезжал в Украину.

Господин Хорошковский приезжал сюда и я не хочу в целом о нем говорить и выделять время, потому что к нему был один очень серьезный вопрос. И это очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали тет-а-тет,

– подчеркнул Зеленский.

Однако президент отказался уточнять, о чем был разговор. Зеленский заверил, что Хорошковский не его советник, он не влияет на команду и не получит никаких должностей.

Вы со временем узнаете, чего касалась эта встреча, когда мы с вами увидим результаты этой встречи. Эта встреча не касается никаких должностей, никаких договоренносте теневых. Это нас не интересует,

– добавил президент.

Журналист спросил, будет ли Хорошковский руководить российским направлением и отношениями с РФ. Зеленский опроверг это. После этого пресс-секретарь президента Юлия Мендель напомнила журналисту "Радио Свободы" Михаилу Ткачу, что он уже задал аж 5 вопросов.

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Представитель СМИ не остановился и решил переспросить, сколько встреч Зеленский провел с Хорошковским.

Смотрите, я не слежу ... У меня нет геолокации встроенной в голову господина Хорошковского и я не знаю, где он находится,

– отметил Владимир Зеленский.

Кто такой Владимир Хорошковский?

Это украинский политик и бизнесмен, был руководителем СБУ и вице-премьером во времена президента Януковича. Выехал из Украины в 2012 году. Ранее – владелец телеканала "Интер". Экономист, генерал.

Интересно, что в 2010 году номинировался на антипремию "Будяк года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления" Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам.

Валерий Хорошковский имел конфликт с премьером Николаем Азаровым. В декабре 2012 года он написал заявление об увольнении с должности вице-премьера из-за "несогласия относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

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Какие отношения у Хорошковского с Зеленским?

Сам президент говорил, чтона данный момент не поддерживает отношений. "Были нормальные отношения. Он был владельцем канала "Интер", генеральным продюсером которого был я. Мы разошлись. Я все отдал", – так говорил Зеленский.

К слову, кроме того, что Зеленский некоторое время был генпродюсером "Интера", на этом телеканале транслировались ряд шоу "95 Квартала".

Зеленский отвечает на вопрос о Хорошковском: смотрите видео