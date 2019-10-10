Зеленский проводит пресмарафон: онлайн

Вскоре должен стартовать пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой встрече с журналистами 10 октября глава государства в течение всего дня будет отвечать на вопросы.

Встреча с Зеленским проходит в Киеве на Kyiv Food Market. Журналисты будут ставить президенту вопросы группами по 7 – 10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Начнется мероприятие в 10:00 по Киеву и может длиться от 10 до 15 часов.

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Смотрите онлайн-трансляцию встречи Зеленского с журналистами:

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, для участия в мероприятии уже аккредитовались более 300 журналистов, правда некоторым представителям СМИ отказали. Мендель пояснила, что в список аккредитованных журналистов не попали те:

– кто предоставлял от редакции больше людей, чем было обусловлено требованиями пресс-службы;

– у кого не было удостоверения журналиста;

– кто написал по истечении срока аккредитации.

Тем временем, под Kyiv Food Market уже начали собираться первые журналисты. Правоохранители, со своей стороны, уже установили металлоискатели, через которые их будут пропускать. Также сюда пришли и активисты, в основном от "Свободы".

Что сейчас происходит под Kyiv Food Market / Фото: 24 канал (Анастасия Крымова)

Первый вопрос президенту задал Алексей Мацука, журналист издания "Новости Донбасса" – что бы президент сказал жителям оккупированного Донецка и Луганска, которые зазомбированные российской пропагандой.

Какие темы могут обсуждать на встрече Зеленского с журналистами

В течение последнего времени у украинского общества, а в частности и журналистов, накопилось немало тем, которые интересно было бы обсудить с президентом Украины. Среди них: