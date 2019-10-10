Те, кто хотят – потерпят: Зеленский о каннабисе в Украине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что сейчас не время декриминализация марихуаны.

Журналистка 24 канала спросила у Владимира Зеленского, как он относится к декриминализации марихуаны в Украине. Президент ответил, что об этом еще рано говорить.

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Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом в Украине,

– заявил Владимир Зеленский.

Он ответил, что Украину не стоит сравнивать с Канадой или другими странами, у нас и без того множество проблем и общество может быть не готово к таким изменениям.

Президент также добавил, что парламент сможет этим заниматься только после того, как будут ответы на все острые вопросы и легализация каннабиса в Украине будет лишь тогда, когда в стране одолеют рынок наркоторговли.

Это не приоритет и мы не выписали все риски, которые с этим связаны,

– заявил президент.

Хотя законопроект о медицинской марихуане уже дважды пытались рассмотреть в парламенте 8 созыва, Зеленский сказал, что не видел такого зарегистрированного законопроекта от партии Слуга Народу.

Зеленский о декриминализации марихуаны в Украине и медицинской марихуане: видео