Те, кто хотят – потерпят: Зеленский о каннабисе в Украине (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что сейчас не время декриминализация марихуаны.
Журналистка 24 канала спросила у Владимира Зеленского, как он относится к декриминализации марихуаны в Украине. Президент ответил, что об этом еще рано говорить.
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Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом в Украине,
– заявил Владимир Зеленский.
Он ответил, что Украину не стоит сравнивать с Канадой или другими странами, у нас и без того множество проблем и общество может быть не готово к таким изменениям.
Президент также добавил, что парламент сможет этим заниматься только после того, как будут ответы на все острые вопросы и легализация каннабиса в Украине будет лишь тогда, когда в стране одолеют рынок наркоторговли.
Это не приоритет и мы не выписали все риски, которые с этим связаны,
– заявил президент.
Хотя законопроект о медицинской марихуане уже дважды пытались рассмотреть в парламенте 8 созыва, Зеленский сказал, что не видел такого зарегистрированного законопроекта от партии Слуга Народу.
Зеленский о декриминализации марихуаны в Украине и медицинской марихуане: видео