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      Ті, хто хочуть, потерплять, – Зеленський про канабіс в Україні: відео

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      Ставлення Зеленського до марихуани
      Ставлення Зеленського до марихуани / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону заявив, що декриміналізація канабісу зараз не на часі.

      Журналістка 24 каналу запитала у Володимира Зеленського, як він ставиться до декриміналізації канабісу в Україні. Президент відповів, що про це ще рано говорити.

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      Зараз не йдеться про легалізацію канабісу, але я знаю, що дуже багато людей хочуть займатись цим бізнесом в Україні,
      – заявив Володимир Зеленський.

      Він відповів, що Україну не варто порівнювати з Канадою чи іншими країнами, адже в країні і без того існує безліч проблем і суспільство може бути не готовим до таких змін.

      Президент також додав, що парламент зможе цим займатися лише після того, як будуть відповіді на усі гострі питання, і в країні буде подоланий ринок наркоторгівлі. 

      Це не пріоритет і ми не виписали усі ризики, які з цим пов'язані,
      – відповів президент. 

      Хоч законопроєкт про медичну марихуану вже тричі намагались розглянути в парламенті ще за часів 8 скликання, Зеленський сказав, що не бачив такого зареєстрованого законопроєкту від партії Слуга Народу.

      Що відомо про легалізацію медичного канабісу в Україні

      • У березні 2019 року був розроблений законопроєкт №10313 про використання марихуани в медичних цілях. 
      • 15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав цей проєкт.
      •  Екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун неодноразово закликала сприяти легалізації медичного канабісу.
      • Законопроєкт про медичний канабіс тричі пропонували на розгляд, проте цього так і не було зроблено.
      • На початку вересня нова міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що легалізація медичного канабісу буде обговорюватись і надалі. Також вона додала, що в деяких депутатів фракції "Слуги народу" є свої ідеї стосовно реалізації цього питання.
      • Українська асоціація медичного канабісу оцінює кількість потенційних споживачів у 2 мільйони людей

      Зеленський про декриміналізацію канабісу в Україні та медичну марихуану: відео

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      Автор: Анастасія Кушпіт
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Новини Здоров'я Здоров'я медичний канабіс
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