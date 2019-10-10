Ті, хто хочуть, потерплять, – Зеленський про канабіс в Україні: відео

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону заявив, що декриміналізація канабісу зараз не на часі.

Журналістка 24 каналу запитала у Володимира Зеленського, як він ставиться до декриміналізації канабісу в Україні. Президент відповів, що про це ще рано говорити.

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Зараз не йдеться про легалізацію канабісу, але я знаю, що дуже багато людей хочуть займатись цим бізнесом в Україні,

– заявив Володимир Зеленський.

Він відповів, що Україну не варто порівнювати з Канадою чи іншими країнами, адже в країні і без того існує безліч проблем і суспільство може бути не готовим до таких змін.

Президент також додав, що парламент зможе цим займатися лише після того, як будуть відповіді на усі гострі питання, і в країні буде подоланий ринок наркоторгівлі.

Це не пріоритет і ми не виписали усі ризики, які з цим пов'язані,

– відповів президент.

Хоч законопроєкт про медичну марихуану вже тричі намагались розглянути в парламенті ще за часів 8 скликання, Зеленський сказав, що не бачив такого зареєстрованого законопроєкту від партії Слуга Народу.

Що відомо про легалізацію медичного канабісу в Україні

У березні 2019 року був розроблений законопроєкт №10313 про використання марихуани в медичних цілях.

року був розроблений законопроєкт про використання марихуани в медичних цілях. 15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав цей проєкт.

комітет Верховної Ради з питань прав людини нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав цей проєкт. Екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун неодноразово закликала сприяти легалізації медичного канабісу.

Законопроєкт про медичний канабіс тричі пропонували на розгляд, проте цього так і не було зроблено.

пропонували на розгляд, проте цього так і не було зроблено. На початку вересня нова міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що легалізація медичного канабісу буде обговорюватись і надалі. Також вона додала, що в деяких депутатів фракції "Слуги народу" є свої ідеї стосовно реалізації цього питання.

є свої ідеї стосовно реалізації цього питання. Українська асоціація медичного канабісу оцінює кількість потенційних споживачів у 2 мільйони людей.

Зеленський про декриміналізацію канабісу в Україні та медичну марихуану: відео