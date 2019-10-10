Є країни, які не хочуть нас бачити в Євросоюзі, – Зеленський

Під час пресмарафону у Києві Володимир Зеленський підтвердив курс України на євроінтеграцію. Однак не всі країни ЄС хочуть бачити Україну членом блоку.

Президент України підкреслив, що зближення з ЄС – це дорога з двостороннім рухом, а деякі члени блоку – проти євроінтеграції України.

Важливо: Пресмарафон Зеленського: онлайн-трансляція конференції

Всі знають, що ми хочемо євроінтегруватися, попасти в Євросоюз, бути європейською країною. Це рішення людей, які є українцями. Це найголовніше. Я підтверджую і підтримую цей курс,

– сказав президент.

Зеленський зазначив, що всі країни ЄС мають хотіти бачити Україну в союзі та НАТО, але поки це не так. Президент каже, що все це через "різні причини". Однак він сподівається на налагодження відносин з цими країнами.

Я хотів би, щоб у нас налагодились нормальні відносини з усіма країнами, які поки що не підтверджують таку ж потужну підтримку, як ви (поляки – ред. 24 канал),

– сказав президент.

До речі, представники керівного органу НАТО планують відвідати Україну. Політики приїдуть в Одесу та Київ 30-31 жовтня.

Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО/ Інфографіка 24 каналу