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      Есть страны, которые не хотят нас видеть в Евросоюзе, – Зеленский

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      Зеленский на пресс-марафоне в Киеве
      Зеленский на пресс-марафоне в Киеве / president.gov.ua

      Во время пресс-марафона в Киеве Владимир Зеленский подтвердил курс Украины на евроинтеграцию. Однако не все страны ЕС хотят видеть Украину членом блока.

      Президент Украины подчеркнул, что сближение с ЕС – это дорога с двусторонним движением, а некоторые члены блока – против евроинтеграции Украины.

      Важно: Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция конференции

      Все знают, что мы хотим евроинтегрироваться, попасть в Евросоюз, быть европейской страной. Это решение людей, которые являются украинцами. Это самое главное. Я подтверждаю и поддерживаю этот курс,
      – сказал президент.

      Зеленский отметил, что все страны ЕС должны хотеть видеть Украину в союзе и НАТО, но пока это не так. Президент говорит, что все это из-за "разных причин". Однако он надеется на налаживание отношений с этими странами.

      Я хотел бы, чтобы у нас наладились нормальные отношения со всеми странами, которые пока не подтверждают такую ​​же мощную поддержку, как вы (поляки – ред. 24 канал),
      – сказал президент.

      Кстати, представители руководящего органа НАТО планируют посетить Украину. Политики приедут в Одессу и Киев 30-31 октября.

      Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

      Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

      НАТО
      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция конференции
      сегодня
      2926
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского НАТО Евроинтеграция Европа Евросоюз
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