Зеленський проводить пресмарафон: онлайн

У Києві триває пресмарафон з Президентом України Володимиром Зеленським. На цій зустрічі з журналістами 10 жовтня глава держави протягом усього дня відповідатиме на запитання.

Зустріч із Зеленським проходить у Києві на Kyiv Food Market. Журналісти ставитимуть президентові запитання групами по 7 – 10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Розпочнеться захід о 10:00 за Києвом і може триватиме від 10 до 15 годин.

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Дивіться онлайн-трансляцію зустрічі Зеленського з журналістами:

За словами прессекретарки президента Юлії Мендель, для участі у заході вже акредитувалися понад 300 журналістів, щоправда деяким представникам ЗМІ відмовили. Мендель пояснила, що у список акредитованих журналістів не потрапили ті:

– які надавали від редакції більше людей, ніж було обумовлено вимогами пресслужби;

– у яких не було посвідчення журналіста;

– які написали після закінчення терміну акредитації.

З самого ранку під Kyiv Food Market вже почали збиратися перші журналісти. Правоохоронці, зі свого боку, вде встановили металошукачі, через які їх пропускатимуть. Також сюди прийшли й активісти, здебільшого від "Свободи".

Що зараз відбувається під Kyiv Food Market / Фото: 24 канал (Анастасія Кримова)

Близько 9:45 через металошукачі почали пропускати перших журналістів.



Пресмарафон Зеленського: журналістів пропускають через металошукачі

Як розповіла журналістка 24 каналу, хоча на Kyiv Food Market й заплановано пресмарафон, проте сам ринок працює, як зазвичай.

Kyiv Food Market під час пресмарафону від Зеленського / Фото: 24 канал (Анастасія Кримова)

Щоправда, тут також встановили столи з їжею, де можна буде журналістам перекусити.

Під час пресмарафону від Зеленського журналісти матимуть змогу перекусити / Фото: 24 канал (Анастасія Кримова)

Перше питання президенту поставив Олексій Мацука, журналіст видання "Новости Донбасса" – що б президент сказав жителям окупованого Донецька та Луганська, які зазомбовані російською пропагандою.

Перша група журналістів, з якою спілкується Зеленський / Фото: 24 (Андрій Костюк)

Які теми можуть обговорювати на зустрічі Зеленського з журналістами

Протягом останнього часу в українського суспільства, а зокрема і журналістів, назбиралося чимало тем, які цікаво було б обговорити з президентом України. Серед них:

Формула Штайнмаєра

не все суспільство погоджується з узгодженням формули Штайнмаєра, як можливості врегулювати військові дії на Донбасі. Наприклад, у більшості міст України цієї неділі відбулися віча "проти капітуляції";

не все суспільство погоджується з узгодженням формули Штайнмаєра, як можливості врегулювати військові дії на Донбасі. Наприклад, у більшості міст України цієї неділі відбулися віча "проти капітуляції"; Розведення військ

у суспільстві та політичних колах досі існує декілька думок щодо розведення військ на Донбасі. Коли частина людей вірить, що це допоможе закінчити війну, інші стверджують: українські військові просто покинуть "пригріті" позиції;

у суспільстві та політичних колах досі існує декілька думок щодо розведення військ на Донбасі. Коли частина людей вірить, що це допоможе закінчити війну, інші стверджують: українські військові просто покинуть "пригріті" позиції; Скандали з прессекретаркою Зеленського Мендель

скандальна поведінка прессекретарки Володимира Зеленського Юлія Мендель збурила медіа-спільноту. До цього дійшло після того, як вона силою відштовхнула журналіста. Згодом й інші представники ЗМІ стверджували: це вже не вперше.

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