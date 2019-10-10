Пресмарафон на фудкорті: у Зеленського пояснили, чому вибрали це місце

Президент Володимир Зеленський вирішив влаштувати масштабне спілкування з пресою у великому закладі громадського харчування. У багатьох виникло логічне запитання: чому саме там? Журналісти 24 каналу з'ясували причини цього рішення.

Kyiv Food Market, що у будівлі колишнього заводу "Арсенал" – це ціла сукупність різних закладів харчування під одним дахом. Саме цей варіант у Зеленського вважають ідеальним для масштабного спілкування із журналістами. Про це розповів у коментарі 24 каналу заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Хотіли спілкуватися із журналістами саме у такому форматі, щоб усі сиділи за одним столом і усі могли задати запитання. Тому була вибрана саме ця локація, бо вона одна дозволяє, щоб 300 журналістів перебували в одному закладі і президент міг спілкуватися за столом,

– зазначив Кирило Тимошенко.

На запитання про те, хто оплатив харчування та оренду Кирило Тимошенко заявив, що цим займалося державне управління справами. Щодо суми витраченого заступник Андрія Богдана чемно змовчав і порадив відправити інформаційний запит.



Загалом акредитували понад 300 журналістів / Фото: 24 Андрій Костюк

Однак, потрапити на фудкорт змогли не усі. За словами прессекретарки президента Юлії Мендель, у список акредитованих журналістів не потрапили ті:

– які надавали від редакції більше людей, ніж було обумовлено вимогами пресслужби;

– у яких не було посвідчення журналіста;

– які написали після закінчення терміну акредитації.

Також перед входом до закладу усі мали пройти крізь рамки металодетекторів.

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Що це за заклад?

Kyiv Food Market розміщений поблизу станції метро Арсенальна, в будівлі колишнього заводу "Арсенал". Усередині — простора зала, в центрі якої столи та стійки для гостей. По периметру — два яруси, що вміщують понад двадцять точок з їжею і напоями.



Заклад працює з 11 до 23:00.