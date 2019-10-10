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      Пресмарафон на фудкорті: у Зеленського пояснили, чому вибрали це місце

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      Президент Володимир Зеленський вирішив влаштувати масштабне спілкування з пресою у великому закладі громадського харчування. У багатьох виникло логічне запитання: чому саме там? Журналісти 24 каналу з'ясували причини цього рішення.

      Kyiv Food Market, що у будівлі колишнього заводу "Арсенал" – це ціла сукупність різних закладів харчування під одним дахом. Саме цей варіант у Зеленського вважають ідеальним для масштабного спілкування із журналістами. Про це розповів у коментарі 24 каналу заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

      Дивіться трансляцію тут: У ресторані з Президентом: пресмарафон Зеленського з кавою і круасанами

      Хотіли спілкуватися із журналістами саме у такому форматі, щоб усі сиділи за одним столом і усі могли задати запитання. Тому була вибрана саме ця локація, бо вона одна дозволяє, щоб 300 журналістів перебували в одному закладі і президент міг спілкуватися за столом,
      – зазначив Кирило Тимошенко.

      На запитання про те, хто оплатив харчування та оренду Кирило Тимошенко заявив, що цим займалося державне управління справами. Щодо суми витраченого заступник Андрія Богдана чемно змовчав і порадив відправити інформаційний запит.


      Загалом акредитували понад 300 журналістів / Фото: 24 Андрій Костюк

      Однак, потрапити на фудкорт змогли не усі. За словами прессекретарки президента Юлії Мендель, у список акредитованих журналістів не потрапили ті:

      – які надавали від редакції більше людей, ніж було обумовлено вимогами пресслужби;

      – у яких не було посвідчення журналіста;

      – які написали після закінчення терміну акредитації.

      Також перед входом до закладу усі мали пройти крізь рамки металодетекторів.

      Подивіться: Як виглядає пресмарафон Зеленського на Kyiv Food Market: фоторепортаж

      Пресмарафон Володимира Зеленського у Kyiv Food Market – дивіться трансляцію 24 каналу

      Що це за заклад?
      Kyiv Food Market розміщений поблизу станції метро Арсенальна, в будівлі колишнього заводу "Арсенал". Усередині — простора зала, в центрі якої столи та стійки для гостей. По периметру — два яруси, що вміщують понад двадцять точок з їжею і напоями.

      Заклад працює з 11 до 23:00.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Пресмарафон Зеленського Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юлія Мендель
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