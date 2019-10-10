Пресс-марафон на фудкорте: у Зеленского объяснили, почему выбрали это место

Президент Владимир Зеленский решил устроить масштабное общение с прессой в большом заведении общественного питания. У многих возник логичный вопрос: почему именно там? Журналисты 24 канала выяснили причины этого решения.

Kyiv Food Market, который в здании бывшего завода "Арсенал" – это целая совокупность различных заведений питания под одной крышей. Именно этот вариант у Зеленского считают идеальным для масштабного общения с журналистами. Об этом рассказал в комментарии 24 канала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Хотели общаться с журналистами именно в таком формате, чтобы все сидели за одним столом и все могли задать вопросы. Поэтому была выбрана именно эта локация, потому что она одна позволяет, чтобы 300 журналистов находились в одном заведении и президент мог общаться за столом,

– отметил Кирилл Тимошенко.

На вопрос о том, кто оплатил питание и аренду Кирилл Тимошенко заявил, что этим занималось государственное управление делами. Относительно суммы потраченного заместитель Андрея Богдана вежливо смолчал и посоветовал отправить информационный запрос.



В общем аккредитовали более 300 журналистов / Фото: 24 Андрей Костюк

Однако, попасть на фудкорт смогли не все. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, в список аккредитованных журналистов не попали те:

– кто предоставляли от редакции больше людей, чем было обусловлено требованиями пресс-службы;

– у кого не было удостоверения журналиста;

– кто написали по истечению срока аккредитации.

Также перед входом в заведение все должны были пройти через рамки металлодетекторов.

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Пресс-марафон Владимира Зеленского в Kyiv Food Market – смотрите трансляцию 24 канала

Что это за заведение?Kyiv Food Market размещен вблизи станции метро Арсенальная, в здании бывшего завода "Арсенал". Внутри — просторный зал, в центре которого столы и стойки для гостей. По периметру – два яруса, вмещающие более двадцати точек с едой и напитками.



Заведение работает с 11 до 23:00.