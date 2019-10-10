Как выглядит пресс-марафон Зеленского на Kyiv Food Market: фоторепортаж

Владимир Зеленский сегодня весь день общается с журналистами. Особенность этой пресс-конференции в том, что ее локация – фудмаркет, который работает в обычном режиме.

Kyiv Food Market расположен неподалеку от станции метро Арсенальная, в здании бывшего завода "Арсенал". Внутри – просторный зал в два яруса, в котором одновременно работают двадцать точек с едой и напитками. Именно здесь Владимир Зеленский решил пообщаться с прессой.

Смотрите вживую: Зеленский проводит пресс-марафон: онлайн

Фудмаркет работает в обычном режиме / Фото: 24 (Андрей Костюк и Анастасия Крымова)

Журналисты, начиная с 10 часов, садятся за столик Зеленского и общаются с ним пол часа. Группы насчитывают по 7 – 10 человек. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, для участия в мероприятии уже аккредитовались более 300 журналистов, поэтому такая пресс-марафон может длиться 10-15 часов.

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Чтобы журналисты в очереди не сидели голодными, для них также обустроили отдельные фуршетные столики.

На фудмаркете установлены и столы с едой для прессы / Фото: 24 (Андрей Костюк и Анастасия Крымова)