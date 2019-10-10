Як виглядає пресмарафон Зеленського на Kyiv Food Market: фоторепортаж

Володимир Зеленський сьогодні весь день спілкується із журналістами. Особливість цієї пресконференції у тому, що її локація – фудмаркет, який працює у звичному режимі.

Kyiv Food Market розташований неподалік від станції метро Арсенальна, в будівлі колишнього заводу "Арсенал". Всередині — простора зала у два яруси, в якій одночасно працюють двадцять точок з їжею і напоями. Саме тут Володимир Зеленський вирішив поспілкуватися із пресою.

Дивіться наживо: Зеленський проводить пресмарафон: онлайн

Фудмаркет працює у звичному режимі / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)

Журналісти, починаючи з 10 години, сідають до столика Зеленського та спілкуються із ним пів години. Групи налічують по 7 – 10 осіб. За словами прессекретарки президента Юлії Мендель, для участі у заході вже акредитувалися понад 300 журналістів, тому така пресконференція може тривати 10-15 годин.

Читайте також: Впливаю так, щоб не впливати: Зеленський пояснив свою позицію щодо суду по "ПриватБанку"

Аби журналісти у черзі не сиділи голодними, для них також облаштували окремі фуршетні столики.



На фудмаркеті встановлені і столи з їжею для преси / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)