Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України

У Києві триває пресконференція з Президентом України Володимиром Зеленським. На цій зустрічі з журналістами 10 жовтня глава держави відповідає на запитання. Зеленський розповів про своє ставлення до війни на Донбасі, анексії Криму, формули Штайнмаєра і зустріч з Путіним. Окрім того, президент згадав про "посадки" корупціонерів, ситуацію з ФОПами і навіть про сутичку Юлії Мендель і Сергія Андрушка.

Головне з пресконференції Зеленського

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Головна місія Зеленського – припинити війну

Зеленський наголосив, що ішов на вибори як "президент миру". Мовляв, саме за такого кандидата проголосували більшість виборців, а не за того, хто йшов із заявами, що від сьогодні в Україні буде воєнний стан, а військо розпочне масштабний наступ на Донбас.

Якщо лідер каже, що готовий йти війною, готовий до численних втрат, аби повернути свою землю, він повинен іти на окуповані території війною,

– пояснив Володимир Зеленський під час пресмарафону.

За його словами, українці із усієї території України – рівні. Завдання влади – показати жителям тимчасово окупованих територій, що про них не забули і їх повернуть.

Відповідаючи на запитання журналіста про розділення українців Зеленський наголосив, що для нього – усі рівні.

Кожного разу, коли я звертаюсь до українців, звертаюсь не лише до тих, які живуть на контрольованій території. Для мене всі вони рівні – цивільні українці, не ті люди, які стріляють по нас,

– зазначив президент.

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Скільки переселенців планують повернутися на Донбас / Інфографіка 24 каналу

Зустріч з Путіним: коли вона відбудеться?

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Президент визнає необхідність двосторонньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним для припинення війни на Донбасі, проте її перспектива зараз не обговорюється. Як зазначив президент України, зараз мова йде лише про зустріч у нормандському форматі.

За словами Зеленського зустрічатися з Путіним він буде лише у двох форматах: нормандський формат і особиста зустріч. Водночас, він сказав, що про цю зустріч прямо ніхто не говорить, тому що усі проти.

Ця зустріч повинна бути, якщо ми хочемо завершення війни. Ми зараз говоримо тільки про нормандський формат,

– наголосив Зеленський на пресконференції.

Зеленський про зустріч в нормандському форматі та особисту зустріч з Путіним: дивіться відео

Нормандський формат: коли, де і що обговорюватимуть?

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Чому зустріч досі не відбулась?

Як розповів Зеленський, Франція, Німеччина та Україна пропонували одну дату – 16 вересня. Але Кремль не зміг її підтвердити. Зокрема, вони сказали, що у них ця дата є зайнятою. За його словами, поки нормандський формат є таким. І він завдячує західним партнерам України, що він взагалі є. Щоправда, зараз всі є готовими до нормандського формату.

Ми сказали, що нам потрібно, нам потрібно дивитися один одному в очі, зрозуміти, хто та що хоче, та зрозуміти реальні кроки, коли та як ми можемо закінчити війну,

– наголосив президент.

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Президент Володимир Зеленський під час пресмарафону, Україна на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" підніматиме такі питання:

– розведення військ у Станиці Луганській.

– обмін полоненими, зокрема повернення український політв’язнів і моряків.

– підтвердження тексту формули Штайнмаєра ,

– відведення військ у Золотому та Петрівському.

Щодо повернення українських політв’язнів і моряків Зеленський підкреслив, що це була вимога України.

Крім того, український президент зауважив, що кожна зі сторін повинна показати, що вона хоче закінчити війну.

Для Зеленського "нормандський формат" – це ще й можливість наголосити на питанні щодо Криму.