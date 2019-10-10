Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
У Києві триває пресконференція з Президентом України Володимиром Зеленським. На цій зустрічі з журналістами 10 жовтня глава держави відповідає на запитання. Зеленський розповів про своє ставлення до війни на Донбасі, анексії Криму, формули Штайнмаєра і зустріч з Путіним. Окрім того, президент згадав про "посадки" корупціонерів, ситуацію з ФОПами і навіть про сутичку Юлії Мендель і Сергія Андрушка.
Головне з пресконференції Зеленського
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Головна місія Зеленського – припинити війну
Зеленський наголосив, що ішов на вибори як "президент миру". Мовляв, саме за такого кандидата проголосували більшість виборців, а не за того, хто йшов із заявами, що від сьогодні в Україні буде воєнний стан, а військо розпочне масштабний наступ на Донбас.
Якщо лідер каже, що готовий йти війною, готовий до численних втрат, аби повернути свою землю, він повинен іти на окуповані території війною,
– пояснив Володимир Зеленський під час пресмарафону.
За його словами, українці із усієї території України – рівні. Завдання влади – показати жителям тимчасово окупованих територій, що про них не забули і їх повернуть.
Відповідаючи на запитання журналіста про розділення українців Зеленський наголосив, що для нього – усі рівні.
Кожного разу, коли я звертаюсь до українців, звертаюсь не лише до тих, які живуть на контрольованій території. Для мене всі вони рівні – цивільні українці, не ті люди, які стріляють по нас,
– зазначив президент.
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Скільки переселенців планують повернутися на Донбас / Інфографіка 24 каналу
Зустріч з Путіним: коли вона відбудеться?
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Президент визнає необхідність двосторонньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним для припинення війни на Донбасі, проте її перспектива зараз не обговорюється. Як зазначив президент України, зараз мова йде лише про зустріч у нормандському форматі.
За словами Зеленського зустрічатися з Путіним він буде лише у двох форматах: нормандський формат і особиста зустріч. Водночас, він сказав, що про цю зустріч прямо ніхто не говорить, тому що усі проти.
Ця зустріч повинна бути, якщо ми хочемо завершення війни. Ми зараз говоримо тільки про нормандський формат,
– наголосив Зеленський на пресконференції.
Зеленський про зустріч в нормандському форматі та особисту зустріч з Путіним: дивіться відео
Нормандський формат: коли, де і що обговорюватимуть?
Цікаво! Чому зустріч у нормандському форматі не відбулася досі: Зеленський зробив заяву
Чому зустріч досі не відбулась?
Як розповів Зеленський, Франція, Німеччина та Україна пропонували одну дату – 16 вересня. Але Кремль не зміг її підтвердити. Зокрема, вони сказали, що у них ця дата є зайнятою. За його словами, поки нормандський формат є таким. І він завдячує західним партнерам України, що він взагалі є. Щоправда, зараз всі є готовими до нормандського формату.
Ми сказали, що нам потрібно, нам потрібно дивитися один одному в очі, зрозуміти, хто та що хоче, та зрозуміти реальні кроки, коли та як ми можемо закінчити війну,
– наголосив президент.
Зверніть увагу! Як і на яку відстань розводитимуть війська: пояснення військового командування
Президент Володимир Зеленський під час пресмарафону, Україна на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" підніматиме такі питання:
– розведення військ у Станиці Луганській.
– обмін полоненими, зокрема повернення український політв’язнів і моряків.
– підтвердження тексту формули Штайнмаєра,
– відведення військ у Золотому та Петрівському.
Щодо повернення українських політв’язнів і моряків Зеленський підкреслив, що це була вимога України.
Крім того, український президент зауважив, що кожна зі сторін повинна показати, що вона хоче закінчити війну.
Для Зеленського "нормандський формат" – це ще й можливість наголосити на питанні щодо Криму.
Як наголосив український гарант під час пресмарафону, передусім мовиться про повернення питання Криму до обговорення.
Також Президент Зеленський під час переговорів у нормандському форматі заявив, що покладатиметься на власні відчуття. Якщо він відчує, що Росія та окупанти не збираються відводити з окупованих територій війська, то відмовиться від плану з формулою Штайнмаєра.
Зеленський про питання Криму на зустрічі нормандському форматі: дивіться відео
Формула Штайнмаєра і роль Порошенка. Чи боїться Зеленський масових протестів?
Актуально: Чому формула Штайнмаєра, а не воєнний шлях: пояснення Зеленського
Володимир Зеленський визнав, що його команди програла у комунікації, коли оголосили українцям про формулу Штайнмаєра. Президент наголошує – в інших кроках жодної помилки не було. Водночас додає, що його команда буде готова піти, якщо цього захочуть українці.
Водночас теперішній глава держави прокоментував те, що п’ятий президент Петро Порошенко не підтримує погодження Україною формули Штайнмаєра.
Помилка Порошенка тільки в одному – йому здається, що він може бути лідером іншого майдану,
– додав він.
В Україні спалахнула нова хвиля протестів через формулу Штайнмаєра – 6 жовтня акції "Зупинимо капітуляцію" відбулися у понад 30 містах
. На Майдані Незалежності у Києві активісти оголосили про створення руху опору і висунули вимоги українській владі
– не реалізувати формулу.
Глава держави додав, що "західні лідери і преса в шоці", тому що "його (Порошенка – 24 канал) риторика змінюється, як і статус".
При цьому глава держави натякнув, що його команда "у будь-який момент буде готова піти", однак зараз він "намагається почути усіх українців".
Я нічого цього не боюсь. … Кровопролиття не буде. Дуже спокійно до цього ставлюсь. Але люди повинні знати, що вони оберуть. Точно не оберуть тоді припинення війни. Вони точно будуть обирати серед того меню товарів, які є на цьому продажному політичному ринку,
– наголосив Зеленський.
Формула Штайнмаєра: що треба знати
- Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.
- Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.
- Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
- В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.
- Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".
- Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.
Про посадки корупціонерів
Глава держави розповів, що коли лише прийшов до влади, думав саджати усіх корупціонерів.
Водночас, за його словами законодавство не дозволяє президенту впливати на правоохоронні органи. Однак регулярно відбуваються наради із правоохоронцями, під час яких Володимир Зеленський питає про результати корупційних розслідувань.
Якщо ходить бандит по вулиці, мені дзвонять всі і кажуть, що ця людина вбиває, бреше, була депутатом? Чи можу їх спитати, де посадки таких людей. Сказали, можу, але дуже обережно,
– додав президент.
Зокрема, щодо арешту екснародного депутата Сергія Пашинського, Зеленський запропонував журналістам "вийти на вулицю і запитати людей, чи це бандит".
Я даю вам 100%, що сто людей запитаєте – сто людей скажуть "так",
– стверджує глава держави.
Чому Сергія Пашинського відправили за ґрати?Його звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку". Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику. Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.
У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і екснардеп знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.
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Що буде з ФОПами
Володимир Зеленський підтримує позицію уряду щодо ліквідації "податкових схем" фізичних осіб-підприємців. Це допоможе економіці України вийти на новий рівень. Президент наголосив, що усі повинні платити податки.
Все, що вони (уряд – 24 канал) хотіли, – побороти такі корупційні схеми. Ось до чого цей законопроект, ось до чого було це рішення. Думаю, вони на правильному шляху. І це забезпечить нам вихід економіки з тіні,
– сказав Зеленський.
Зазначимо, прем'єр-міністр Гончарук пояснив, що фізичним особам-підприємцям не варто хвилюватись через наміри Кабміну. Однак інша справа із бізнесом, який спеціально відкриває велику кількість ФОПів, щоб виплачувати менше податків.
Депутати від"Слуги народу" розробили законопроєкти, які передбачають запуск в Україні роботи підприємців із електронними касовими апаратами (або РРО – реєстраторами розрахункових операцій). У такий спосіб законодавці хочуть вивести з тіні торгівлю товарами й послугами.
Що передбачають ці зміни?
- Запуск в Україні роботи підприємців із електронними касовими апаратами (або РРО – реєстраторами розрахункових операцій). У такий спосіб законодавці хочуть вивести з тіні торгівлю товарами й послугами.
- Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
- Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
- Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.
Зеленський про ФОПів: дивіться відео
Про звільнення Данилюка
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Президент Зеленський розповів, що ставився до колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка "найкраще" зі всього свого оточення. Той же мав амбітні плани – хотів бути прем’єр-міністром.
Тако президент запевнив, що Данилюк не пішов через "Приватбанк". За його словами, таке твердження – не є коректним. Гарант нагадав, що представники його команди написали заяви про звільнення заздалегідь і, якщо вони підійдуть до нього за підписом, він обов'язково його поставить.
Зеленський пояснив, чому звільнив Данилюка:
Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться. 30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка. На посаді Данилюка замінив Олексій Данілов. Однією із причин своєї відставки Данилюк називає саме події навколо "Приватбанку" і можливе скасування його націоналізації.
Що буде з Коломойським і "Приватбанком"?
Володимир Зеленський допускає програш в судах у спорах з бізнесменом і ексвласником "Приватбанку" Ігорем Коломойським, якщо не буде досудових домовленостей. Однак, за його словами, домовлятись повинен незалежний експерт.
Він зазначив, що хотів переговорити з Коломойським, однак таке рішення розкритикувало і суспільство, і міжнародні партнери України.
А як я можу вирішувати питання, не спілкуючись з людьми, з якими повинен вирішувати це питання? Тоді, будь ласка, – НБУ, Коломойський, суд ... Нехай самі займаються,
– додав глава держави.
При цьому Зеленський додав: якщо ці справи програють, то відповідатимуть усі причетні. Окрім того, президент наголосив, що захищатиме лише позицію держави.
Націоналізація "Приватбанку": коротко про головне
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
Зеленський заступився за Мендель
Володимир Зеленський вважає, що журналіст Сергій Андрушко, якого штовхала прессекретарка глави держави Юлія Мендель, веде себе "не як чоловік". Глава держави наголосив, що саме поведінка журналіста є "некоректною" і "так чоловік не повинен поводитися із жінкою чи дівчиною".
За словами Зеленського, окрім законодавства України та журналістської етики, є ще і "людські відносини". Глава держави наголосив, що "він (Андрушко – 24 канал) не може бити мікрофоном по обличчю". Однак на запитання журналістів, чи той справді так бив Зеленського, президент не відповів.
Зеленський таки додав, що "Юля як прессекретар не мала права так реагувати". Водночас, він вважає, що будь-яку людину можна довести до цієї ситуації.
Чому Мендель штовхнула журналіста?Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися з гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.
Хто ще скаржився на схожі дії прессекретарки Зеленського?
Прессекретарка президента сказала, що "розуміє ситуацію з Крістофером Міллером", однак хто "третій журналіст – не знає".
- Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що на форумі YES 13 вересня Юлія Мендель "схопила його за праву руку і почала тягнути". Зазначимо, коментуючи цей інцидент, Мендель сказала, що "ситуацію розуміє".
- Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її, коли українських моряків та політв'язнів у аеропорту Бориспіль. Сталось це, бо журналістка зайшла за червону обмежувальну лінію.
Реакція на поведінку Мендель:
- Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель, назвавши ситуацію "найгіршою із можливих реакцій влади".
- Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити Мендель за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ.
Про скандальну розмову з Трампом
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Володимир Зеленський, під час пресконференції у Києві 10 жовтня, заявив, що у телефонній розмові з лідером США Дональдом Трампом немає корупційної складової. За його словами, українське законодавство також не порушували.
На запитання про те, чи в словах і діях Трампа було корупційне підґрунтя, глава Зеленський сказав: "Не повинен оцінювати дії іншого президента".
Водночас, президент пояснив свої слова про те, що новоспечений прокурор Руслан Рябошапка – на 100% його людина. За його словами, він мав на увазі, що це насправді людина – його команди.
Я мав на увазі, що це людина моєї команди, не людина, схожа на колишніх генпрокурорів. Це нова людина, і він на 100% є чесним. Тож ми є готовими до співпраці українського та американського генпрокурорів,
– зазначив президент України.
Зеленський наголосив, що президент США не може ніяк впливати на рішення через розслідування різних справ у "незалежному законодавстві України". Він додав, що Дональд Трамп не надав йому жодних доказів щодо втручання України в американські вибори 2016 року. Однак, якщо докази будуть щодо втручання попередньої влади у вибори США, то Україна "із задоволенням буде розслідувати".
Загалом Зеленський підкреслив, що Україна "не така" і "ми не втручаємося у вибори".
Про яке втручання у вибори США йдеться?
Американський президент Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що Україна втручалась в президентські вибори у США в 2016 році. Американський лідер вважав, що зникле листування Гілларі Клінтон можна знайти саме на серверах в Україні.
До речі: Зеленський прокоментував скандальну розмову із Трампом: корупції та порушень не бачить
Окрім того, лідер США вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.
Під час телефонної розмови Трамп рекомендував Зеленському співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон.
Чому Трампа звинувачують у тиску на Зеленського?
- Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.