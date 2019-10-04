Нові члени ЦВК склали присягу та обрали головою Олега Діденка

Присягу 4 жовтня склали 16 з 17 членів Центральної виборчої комісії (Буглак – у закордонному відрядженні). Після цього нова ЦВК одразу зібралася на перше засідання, аби обрати голову, заступників та секретаря. Головою ЦВК став представник "Слуги народу" Олег Діденко.

Журналіст 24 каналу повідомив, що у засіданні ЦВК завершилася перерва (перед якою нові члени Комісії складали присягу). А після неї відбулося голосування щодо обрання голови Центральної виборчої комісії. Рішення обрати на цю посаду Олега Діденка ухвалили одноголосно.

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Олегу Діденку 39 років, родом він із Франківщини, за освітою юрист. Зараз представляє "Слугу народу", був членом ЦВК попереднього скликання. Голосування за голову після перерви відбудеться таємно, як і передбачає українське законодавство.

Нагадаємо, Верховна Рада у п'ятницю, 4 жовтня, сформувала новий склад ЦВК, напередодні запропонований Президентом України Володимиром Зеленським.



Засідання нової ЦВК 4 жовтня / Фото: Олексій Печій, 24 канал

Головне про нових членів ЦВК – у матеріалі 24 каналу.

Чому розпустили попередню ЦВК?Ця ініціатива належала президентові Зеленському, а причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" Комісії. Рада підтримала главу держави та позбавила повноважень членів ЦВК. Новий її склад сформували за квотним фракційним принципом, як і пропонувала "Слуга народу".