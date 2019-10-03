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      Зеленський вніс у Раду новий склад ЦВК: список

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      Зеленський вніс у Раду новий склад ЦВК
      Зеленський вніс у Раду новий склад ЦВК / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання щодо нового складу Центральної виборчої комісії.

      Список опублікував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гоначаренко у фейсбуці.

      До теми: Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії

      Всього у списку 17 кандидатур.

      Зеленський просить призначити на посади членів ЦВК:

      Боярчук Оксани Борисівни,

      Буглака Юрія Олександровича,

      Гатаулліної Олени Аухатівни,

      Гевка Андрія Євгеновича,

      Глущенко Вікторії Анатоліївни,

      Греня Віталія Вячеславовича,

      Діденка Олега Миколайовича,

      Дубовика Сергія Олеговича,

      Євстігнєєва Андрія Сергійовича,

      Єфремової Ірини Олексіївни,

      Кармази Олександри Олександрівни,

      Любченка Павла Миколайовича,

      Мірошниченка Юрія Романовича,

      Перепелюка Володимира Григоровича,

      Плукаря Віталія Володимировича,

      Постівого Сергія Олександровича,

      Фрицького Юрія Олеговича".

      Зауважимо, що Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова та Віталій Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.

      ЦВК список

      Список нового складу ЦВК/ Фото з фейсбуку Олексія Гончаренка

      Депутати голосуватимуть за новий склад ЦВК на черговому засіданні Верховної Ради.

      Чому попередній склад ЦВК розпустили?Ініціатива розпустити ЦВК належала президентові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї. Потім Рада підтримала його ініціативу.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Володимир Зеленський ЦВК
      Джерело: 24 канал
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