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      Чому хочуть змінити всіх членів ЦВК

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      У Зеленського хочуть замінити весь склад ЦВК
      У Зеленського хочуть замінити весь склад ЦВК / Колаж 24 каналу

      У парламенті зареєстрували проєкт Постанови про дострокове припинення повноважень усіх членів Центральної виборчої комісії. Чому хочуть замінити членів ЦВК і наскільки це законно – в матеріалі 24 каналу.

      В межах закону

      Розпуск ЦВК передбачений як законом про Центральну виборчу комісію, так і Конституцією. Власне, робити такі зміни має право як Рада, так і президент, який вносить відповідне подання. Жодних порушень процедури чи законодавства опитані нами експерти в цій ситуації не вбачають. Адже в Україні оновилась влада і якщо це бажання більшості депутатів і президента України – чому б ні.

      Важливо: З’явився проєкт Постанови Ради про розпуск ЦВК, але це питання не розглянуть сьогодні

      Власне, 12 вересня президент направив до парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. В поданні зазначається, що комісія неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість. Доказом цього наводиться рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

      Чому президент просить Раду розпусити ЦВК, дивіться тут:

       

      В поданні згадується позиція ЦВК щодо 169 округу у Харкові, де вони не реєстрували кандидатом від "Слуги народу" Олександра Куницького, який згодом переміг у Олександра Грановського (у ЗМІ його часто пов'язували з п'ятим президентом Петром Порошенком).

      На підставі звернень, в ЦВК розглядались питання скасування реєстрації нардепів. Лише в одних моментах вони приймали одне рішення, а в питанні кандидата від "Слуги народу" – Куницького – діаметрально інше і скасовували реєстрацію. Знову ж такирішення про скасування реєстрації було відмінено судом,
      – додає заступниця голови Комітету з питань організації держвлади Аліна Загоруйко.

      На думку Аліни Загоруйко, мотивацію прездентського подання умовно можна поділити на кілька блоків. Перший стосується рішень, дій або бездіяльності ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України. Адже в самому поданні йдеться, що під час здійснення реєстрації ЦВК була упередженою і діяла всупереч принципам, які визначені виборчим законодавством.

      Думка голови комісії: У ЦВК відреагували на бажання Зеленського розпустити комісію

      Водночас, Аліна Загоруйко додає, що в поданні також зазначається такий мотив, як необ'єктивність та упереджений підхід комісії щодо визначення відомостей в автобіографії кандидатів.

      "Кулуарне ЦВК" має піти в небуття

      Політтехнолог Олег Постернак вважає, що склад ЦВК був сформований кулуарним чином, внаслідок домовленостей двох колишніх "коаліційних" партій – БПП і "Народного фронту". На його переконання, нинішній склад ЦВК став результатом підкилимного апаратного компромісу між цими партіями. Наявність там представників інших партій фактично було нівельовано тим фактом, що більше 10 членів були надзвичайно лояльними до Банкової.

      Думаю, що не обійшлось без матеріального впливу на членів комісії з боку Банкової, зокрема, під час президентської виборчої кампанії. Ці факти можна було б довести журналістськими розслідуваннями,
      – вважає Олег Постернак.

      На його переконання, не викликає довіри, зокрема, й постать голови ЦВК: більшість експертів та журналістів пов'язують її з Грановським, який за часів режиму Порошенка був куратором судових органів. Ухвалення дрібних і протокольних рішень під час парламентських і президентських виборів, яке демонструвала ЦВК, явно вказують на наявність політичного відтінку в їхній діяльності. Цей орган фактично повністю дискредитував себе.

      ЦВК, Тетяна Сліпачук, оновлення складу ЦВК
      Цей склад комісії можуть скоро змінити  / Фото офіційний Facebook ЦВК

      Єдине, що для розпуску нинішнього складу ЦВК потрібно 300 голосів нардепів, а це означає, що однозначно потрібно буде домовлятись або з позафракційними депутатами, або з представниками "Батьківщини" і "Голосом" і гарантувати їм можливість мати своїх представників у комісії.

      До речі: Розпуск ЦВК: ініціативу підтримав Комітет Ради

      Щоправда, на думку політтехнолога, просто замінити склад комісії – не означає, що фактично щось зміниться. За таких же нових "експертів" можуть знову чинитись наруги над виборчим законодавством. Необхідно вийти на повний перегляд конституційної процедури реформування ЦВК. До прикладу, Олег Постернак згадує якісну систему функціонування виборчих органів у сусідній Польщі. Там ЦВК формують судові органи влади – Конституційний суд, Верховний суд. Такий підхід робить процедуру максимально віддаленою від зацікавлених (президента, парламентарів). Як наслідок, комісія є незалежним органом влади і фактично проявом демократії. 

      Розпуск ЦВК: що каже закон? Повноваження всього складу комісії можуть бути достроково припинені Радою за вмотивованим поданням Президента України. Рішення про дострокове припинення повноважень приймається не менш як двома третинами від її конституційного складу ВРУ (понад 300 голосів).

      звільнення членів ЦВК, оновлення ЦВК
      Проєкт Постанови про розпуск ЦВК / Фото 24 каналу

      оновлення складу ЦВК, звільнення членів ЦВК
      Проєкт Постанови про розпуск ЦВК / Фото 24 каналу

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      Теги: Новини України Публікації Новини політики Верховна Рада Президент України Володимир Зеленський Статті Порошенко і Зеленський ЦВК Парламентські вибори 2019 Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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