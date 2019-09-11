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      У ЦВК відреагували на бажання Зеленського розпустити комісію

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      Голова ЦВК Тетяна Сліпачук
      Голова ЦВК Тетяна Сліпачук / facebook.com

      Володимир Зеленський направив до парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК, ініціативу уже підтримав Комітет Ради. Причина – "політична упередженість та недостатня виваженість" комісії та судові позови про неї. Голова ЦВК заперечує ці факти.

      Голова ЦВК Тетяна Сліпачук стверджує, що відомство під її керівництвом працювало незалежно та "рівновіддалено" від усіх політичних партій. Сліпачук вважає, що саме це стало запорукою такого успішного результату проведених виборчих кампаній.

      Важливо: Чому Зеленський просить Раду розпустити ЦВК

      Голова ЦВК нагадала, що усі міжнародні спостерігачі відмітили, що багато проблем, з якими стикнулася Центральна виборча комісія, є проблемами виборчого законодавства і повного безладу в судовій практиці.

      Я розумію, що є певні політичні рішення, які можуть бути прийняті, в тому числі, в стінах парламенту. Але будь-яке політичне рішення має відповідати закону,
      – додала Спіпачук.

      Відповідаючи на претензії щодо діяльності ЦВК, Сліпачук сказала, що комісія не має повноважень для перевірок інформації, яку подають кандидати у депутати.

      Тетяна Сліпачук згадала про те, що кандидати на парламентських виборах часто використовували назву партії "Слуга народу". Комісія наголошувала на "цій практиці" під час брифінгів, зверталась до правоохоронців та просила громадян звертатись до суду. Однак ЦВК не має "юридично встановлених важелів", щоб реагувати на такі проблеми.

      Цікаво: Що кажуть про розпуск ЦВК у Комітеті Ради

      Щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію народного депутата, Сліпачук заявила, що в останньому судовому рішенні від 9 вересня зазначено, що дії ЦВК були послідовними і без зволікань.

      Голова ЦВК прокоментувала ситуацію на 169 окрузі у Харкові. Там комісія не реєструвала кандидатом від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг у Олександра Грановського.

      Сліпачук назвала ситуацію з Куницьким непересічною, тому що він "публічно визнав і іноземне громадянство, і те, що подані ним документи не відповідають обставинам".

      Загалом Сліпачук вважає, що питання про звільнення членів ЦВК "поставить під сумнів легітимність виборів", якими "Україна може пишатись".

      Що каже про розпуск ЦВК закон?Повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Для цього необхідні голоси щонайменше 301 народного депутата.

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Володимир Зеленський Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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