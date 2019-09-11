В ЦИК отреагировали на желание Зеленского распустить комиссию

Владимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК, инициативу уже поддержал Комитет Рады. Причина – "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" комиссии и судебные иски о ней. Председатель ЦИК отрицает эти факты.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук утверждает, что ведомство под ее руководством работало независимо и "равноудаленно" от всех политических партий. Слипачук считает, что именно это стало залогом такого успешного результата проведенных избирательных кампаний.

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Председатель ЦИК напомнила, что все международные наблюдатели отметили, что многие проблемы, с которыми столкнулась Центральная избирательная комиссия, являются проблемами избирательного законодательства и полного беспорядка в судебной практике.

Я понимаю, что есть определенные политические решения, которые могут быть приняты, в том числе, в стенах парламента. Но любое политическое решение должно соответствовать закону,

– добавила Спипачук.

Отвечая на претензии о деятельности ЦИК, Слипачук сказала, что комиссия не имеет полномочий для проверок информации, которую подают кандидаты в депутаты.

Татьяна Слипачук вспомнила о том, что кандидаты на парламентских выборах часто использовали название партии "Слуга народа". Комиссия отмечала "эту практику" во время брифингов, обращалась в милицию и просила граждан обращаться в суд. Однако ЦИК не имеет "юридически установленных рычагов", чтобы реагировать на такие проблемы.

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Что касается округа 198, где суд отменил регистрацию народного депутата, Слипачук заявила, что в последнем судебном решении от 9 сентября указано, что действия ЦИК были последовательными и без проволочек.

Председатель ЦИК прокомментировала ситуацию на 169 округе в Харькове. Там комиссия не регистрировала кандидатом от "Слуги народа" Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.

Слипачук назвала ситуацию с Куницким незаурядной, потому что он "публично признал и иностранное гражданство, и то, что представленные им документы не соответствуют обстоятельствам".

В целом Слипачук считает, что вопрос об увольнении членов ЦИК "поставит под сомнение легитимность выборов", которыми "Украина может гордиться".

Что говорит о роспуске ЦИК закон?​Полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Для этого необходимы голоса не менее 301 народного депутата.