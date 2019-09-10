Зеленский хочет распустить ЦИК, – СМИ назвали причину

Президент Украины Владимир Зеленский готовит представление в Верховную Раду с требованием распустить Центральную избирательную комиссию. Причиной такого решения стала неоднозначная ситуация на 198 округе, где Верховный суд отменил результаты парламентских выборов.

Парламент может распустить Центризбирком уже в ближайшее время, пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Офисе Президента. Представление Зеленского с соответствующим требованием уже передали в аппарат Рады для регистрации.

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В обращении гаранта указано, что ЦИК должна быть распущена из-за ситуации на 198 избирательном округе в городе Смела Черкасской области. В частности, 24 августа Верховный суд отменил протокол комиссии о результатах парламентских выборов в этом округе, где зафиксировали победу самовыдвиженца Сергея Рудыка. Решение было принято по иску кандидата в депутаты по этому округу от "Слуги народа" Натальи Дьяченко.

Из-за этой ситуации, 29 августа во время торжественного заседания новоизбранной Рады Рудик не дал присягу народного депутата и не получил необходимые документы.

Однако, реальная причина роспуска ЦИК – Офис Зеленского не устраивает контроль над комиссией, который имеет пятый президент Петр Порошенко и экс-депутат Александр Грановский.

По данным ряда СМИ, бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский живет в гражданском браке с главой Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук.

По данным издания, ранее ожидалось, что Зеленский предложит распустить ЦИК после проведения Счетной палатой аудита комиссии по двум избирательным циклам – президентскому и парламентскому. Однако, Счетная палата только планирует внести аудит использования государственных средств ЦИК в план работы на 2020 год. Несмотря на это, начать его можно и до конца 2019 года.

Что говорит Закон о роспуске ЦИК?

Полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по мотивированному представлению Президента Украины. Для этого необходимы голоса не менее 301 народного депутата.