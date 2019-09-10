16:18
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ
      Вєсті Кремля
      21:15, 9 вересня
      Вєсті.UA: Богдан та Кличко "побилися". Баканов ловить чортів
      Вєсті.UA
      19:05, 9 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE

      Зеленський хоче розпустити ЦВК, – ЗМІ назвали причину

      1040 Читать новость на русском
      ЦВК найближчим часом можуть розпустити
      ЦВК найближчим часом можуть розпустити / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський готує подання у Верховну Раду з вимогою розпустити Центральну виборчу комісію. Причиною такого рішення стала неоднозначна ситуація на 198 окрузі, де Верховний суд скасував результати парламентських виборів.

      Парламент може розпустити Центрвиборчком вже найближчим часом, пише "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в Офісі Президента. Подання Зеленського з відповідною вимогою вже передали в апарат Ради для реєстрації.

      Читайте також: ЦВК офіційно зареєструвала всіх 424 депутатів Верховної Ради IX скликання: список

      У зверненні гаранта вказано, що ЦВК має бути розпущена через ситуацію на 198 виборчому окрузі у місті Сміла Черкаської області. Зокрема, 24 серпня Верховний суд скасував протокол комісії про результати парламентських виборів на цьому окрузі, де зафіксували перемогу самовисуванця Сергій Рудика. Рішення було ухвалено за позовом кандидатки у депутати за цим округом від "Слуги народу" Наталії Дьяченко.

      Через цю ситуацію, 29 серпня під час урочистого засідання новообраної Ради Рудик не склав присягу народного депутата і не отримав необхідні документи.

      Проте, реальна причина розпуску ЦВК – Офіс Зеленського не влаштовує контроль над комісією, який має п'ятий президент Петро Порошенко та ексдепутат Олександр Грановський.

      За даними низки ЗМІ, колишній нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський живе у громадянському шлюбі з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук.

      За даними видання, раніше очікувалося, що Зеленський запропонує розпустити ЦВК після проведення Рахунковою палатою аудиту комісії за двома виборчими циклами – президентського і парламентського. Проте, Рахункова палата тільки планує внести аудит використання державних коштів ЦВК у план роботи на 2020 рік. Попри це, розпочати його можливо і до кінця 2019 року.

      Що каже Закон про розпуск ЦВК?Повноваження всього складу Центральної виборчої комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за вмотивованим поданням Президента України. Для цього необхідні голоси щонайменше 301 народного депутата.

      blog_ava
      Соцмережа "ВКонтакте" знову працює в Україні
      сьогодні
      7409
      Теги: Законодавство Верховна Рада Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента ЦВК Петро Порошенко Парламентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Процедура імпічменту президента: що змінилось
      сьогодні , 15:20 Процедура імпічменту президента: що змінилось
      3829
      Инвесторы обходят Украину стороной, или Кто отпугивает капиталовложения
      сьогодні , 15:00 Инвесторы обходят Украину стороной, или Кто отпугивает капиталовложения
      Сергій Фурса 416
      О школах Луганска: родители платят за все
      сьогодні , 12:00 О школах Луганска: родители платят за все
      Ольга Черненко 610
      Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      сьогодні , 08:40 Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      Блог Медіа 977
      Головні новини 9 вересня: Зеленський збирається до США і новий президент МАУ
      сьогодні , 08:00 Головні новини 9 вересня: Зеленський збирається до США і новий президент МАУ
      2734
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук