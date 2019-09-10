Зеленський хоче розпустити ЦВК, – ЗМІ назвали причину

Президент України Володимир Зеленський готує подання у Верховну Раду з вимогою розпустити Центральну виборчу комісію. Причиною такого рішення стала неоднозначна ситуація на 198 окрузі, де Верховний суд скасував результати парламентських виборів.

Парламент може розпустити Центрвиборчком вже найближчим часом, пише "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в Офісі Президента. Подання Зеленського з відповідною вимогою вже передали в апарат Ради для реєстрації.

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У зверненні гаранта вказано, що ЦВК має бути розпущена через ситуацію на 198 виборчому окрузі у місті Сміла Черкаської області. Зокрема, 24 серпня Верховний суд скасував протокол комісії про результати парламентських виборів на цьому окрузі, де зафіксували перемогу самовисуванця Сергій Рудика. Рішення було ухвалено за позовом кандидатки у депутати за цим округом від "Слуги народу" Наталії Дьяченко.

Через цю ситуацію, 29 серпня під час урочистого засідання новообраної Ради Рудик не склав присягу народного депутата і не отримав необхідні документи.

Проте, реальна причина розпуску ЦВК – Офіс Зеленського не влаштовує контроль над комісією, який має п'ятий президент Петро Порошенко та ексдепутат Олександр Грановський.

За даними низки ЗМІ, колишній нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський живе у громадянському шлюбі з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук.

За даними видання, раніше очікувалося, що Зеленський запропонує розпустити ЦВК після проведення Рахунковою палатою аудиту комісії за двома виборчими циклами – президентського і парламентського. Проте, Рахункова палата тільки планує внести аудит використання державних коштів ЦВК у план роботи на 2020 рік. Попри це, розпочати його можливо і до кінця 2019 року.

Що каже Закон про розпуск ЦВК?Повноваження всього складу Центральної виборчої комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за вмотивованим поданням Президента України. Для цього необхідні голоси щонайменше 301 народного депутата.