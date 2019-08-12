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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      ЦВК офіційно зареєструвала перших 25 депутатів: список

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      ЦВК розпочала офіційну реєстрацію народних депутатів України
      ЦВК розпочала офіційну реєстрацію народних депутатів України / 8channel.ua

      Центральна виборча комісія розпочала офіційну реєстрацію кандидатів депутатами Верховної Ради. Так, 12 серпня, Комісія офіційно зареєструвала 25 народних депутатів 9 скликання.

      Загалом в українському парламенті 450 місць, однак 26 мандатів залишились вакантними – через російську окупацію не було обрано 10 депутатів від Автономної Республіки Крим, 2 депутатів від Севастополя, 9 депутатів від Донеччини та 5 від Луганщини.

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      Відтак у Верховній Раді 9 скликання буде лише 424 депутати з 450, як передбачено законом.

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      Центральна виборча комісія зареєструвала 5 народних депутатів, обраних за списками партій, та 20 – у мажоритарних округах.

      Зареєстровані народні депутати за списками партій:

      Партія "Слуга народу"

      №86 у списку – Устенко Олексій Олегович;

      "Опозиційна платформа – За життя"

      №12 у списку – Іоффе Юлій Якович;

      №35 у списку – Кузьмін Ренат Равелійович;

      "Європейська солідарність"

      №21 у списку – Князевич Руслан Петрович;

      №22 у списку – Саврасов Максим Віталійович;

      Це варто знати: Перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня

      Зареєстровані депутати по мажоритарці:

      округ №15 – Білозір Лариса Миколаївна (самовисування);

      округ №37 – Шпенов Дмитро Юрійович (самовисування);

      округ №46 – Христенко Федір Володимирович ("Опозиційна платформа – За життя");

      округ №51 – Ковальов Олександр Іванович (самовисування);

      округ №62 – Герасименко Ігор Леонідович ("Слуга народу");

      округ №64 – Арешонков Володимир Юрійович (самовисування);

      округ №66 – Грищенко Тетяна Володимирівна ("Слуга народу");

      округ №71 – Лунченко Валерій Валерійович (самовисування);

      округ №78 – Пономарьов Олександр Сергійович ("Опозиційна платформа – За життя");

      округ №88 – Іванчук Андрій Володимирович (самовисування);

      округ №102 – Довгий Олесь Станіславович (самовисування);

      округ № 107 – Сухов Олександр Сергійович (самовисування);

      округ №147 – Кулініч Олег Іванович (самовисування);

      округ №155 – Мʼялик Віктор Ничипорович (самовисування);

      округ №162 – Задорожній Микола Миколайович ("Слуга народу");

      округ №174 – Фельдман Олександр Борисович (самовисування);

      округ №192 – Герега Олександр Володимирович (самовисування);

      округ №197 – Скічко Олександр Олександрович ("Слуга народу");

      округ №198 – Рудик Сергій Ярославович (самовисування);

      округ №200 – Яценко Антон Володимирович (самовисування);

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ЦВК Парламентські вибори 2019 Слуга народу Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя ВО Батьківщина Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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