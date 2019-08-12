ЦВК офіційно зареєструвала перших 25 депутатів: список

Центральна виборча комісія розпочала офіційну реєстрацію кандидатів депутатами Верховної Ради. Так, 12 серпня, Комісія офіційно зареєструвала 25 народних депутатів 9 скликання.

Загалом в українському парламенті 450 місць, однак 26 мандатів залишились вакантними – через російську окупацію не було обрано 10 депутатів від Автономної Республіки Крим, 2 депутатів від Севастополя, 9 депутатів від Донеччини та 5 від Луганщини.

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Відтак у Верховній Раді 9 скликання буде лише 424 депутати з 450, як передбачено законом.



Як розподіляться місця у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

Центральна виборча комісія зареєструвала 5 народних депутатів, обраних за списками партій, та 20 – у мажоритарних округах.

Зареєстровані народні депутати за списками партій:

Партія "Слуга народу"

№86 у списку – Устенко Олексій Олегович;

"Опозиційна платформа – За життя"

№12 у списку – Іоффе Юлій Якович;

№35 у списку – Кузьмін Ренат Равелійович;

"Європейська солідарність"

№21 у списку – Князевич Руслан Петрович;

№22 у списку – Саврасов Максим Віталійович;

Це варто знати: Перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня

Зареєстровані депутати по мажоритарці:

округ №15 – Білозір Лариса Миколаївна (самовисування);

округ №37 – Шпенов Дмитро Юрійович (самовисування);

округ №46 – Христенко Федір Володимирович ("Опозиційна платформа – За життя");

округ №51 – Ковальов Олександр Іванович (самовисування);

округ №62 – Герасименко Ігор Леонідович ("Слуга народу");

округ №64 – Арешонков Володимир Юрійович (самовисування);

округ №66 – Грищенко Тетяна Володимирівна ("Слуга народу");

округ №71 – Лунченко Валерій Валерійович (самовисування);

округ №78 – Пономарьов Олександр Сергійович ("Опозиційна платформа – За життя");

округ №88 – Іванчук Андрій Володимирович (самовисування);

округ №102 – Довгий Олесь Станіславович (самовисування);

округ № 107 – Сухов Олександр Сергійович (самовисування);

округ №147 – Кулініч Олег Іванович (самовисування);

округ №155 – Мʼялик Віктор Ничипорович (самовисування);

округ №162 – Задорожній Микола Миколайович ("Слуга народу");

округ №174 – Фельдман Олександр Борисович (самовисування);

округ №192 – Герега Олександр Володимирович (самовисування);

округ №197 – Скічко Олександр Олександрович ("Слуга народу");

округ №198 – Рудик Сергій Ярославович (самовисування);

округ №200 – Яценко Антон Володимирович (самовисування);