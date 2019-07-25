Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України

Громадяни України обрали новий склад Верховної Ради. До парламенту дев'ятого скликання потрапило 424 кандидати – 225 було обрано за партійними списками, а ще 199 – в одномандатних округах.

Загалом в українському парламенті 450 місць, однак 26 мандатів залишились вакантними – через російську окупацію не було обрано 10 депутатів від Автономної Республіки Крим, 2 депутатів від Севастополя, 9 депутатів від Донеччини та 5 від Луганщини.

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Загалом в Раді партія "Слуга народу" матиме 254 представників, "Опозиційна платформа – За життя" – 43, "Батьківщина" – 26, "Європейська солідарність" – 25, "Голос" – 20. "Опозиційний блок" провів до парламенту 6 мажоритарників, по одному депутату обрано від "Самопомочі", "Єдиного центру", "Свободи" та партії "Біла Церква разом". Ще 46 нардепів – самовисуванці.



Результати парламентських виборів у інфографіці

Нижче – список усіх народних депутатів, обраних до Верховної Ради України IX скликання.

Хто пройшов в парламент у багатомандатному окрузі

Партія "Слуга народу"

Разумков Дмитро Олександрович Стефанчук Руслан Олексійович Венедіктова Ірина Валентинівна Арахамія Давид Георгійович Янченко Галина Ігорівна Федоров Михайло Альбертович Корнієнко Олександр Сергійович Красносільська Анастасія Олегівна Ткаченко Олександр Владиславович Беленюк Жан Венсанович Бабак Сергій Віталійович Криклій Владислав Артурович Шуляк Олена Олексіївна Наталуха Дмитро Андрійович Ясько Єлизавета Олексіївна Оржель Олексій Анатолійович Герус Андрій Михайлович Радуцький Михайло Борисович Монастирський Денис Анатолійович Гетманцев Данило Олександрович Малюська Денис Леонтійович Холодов Андрій Іванович Лерос Гео Багратович Кальченко Сергій Віталійович Ткаченко Максим Миколайович Чернєв Єгор Володимирович Юраш Святослав Андрійович Сушко Павло Миколайович Верещук Ірина Андріївна Кубраков Олександр Миколайович Діденко Юлія Олександрівна Соломчук Дмитро Вікторович Ананченко Михайло Олегович Коваленко Анна Миколаївна Неклюдов Владлен Михайлович Кривошеєв Ігор Сергійович Іонушас Сергій Костянтинович Завітневич Олександр Михайлович Струневич Вадим Олегович Воронов Володимир Анатолійович Арістов Юрій Юрійович Кісєль Юрій Григорович Галайчук Вадим Сергійович Ковальов Артем Володимирович Стернійчук Валерій Олександрович Михайлюк Галина Олегівна Бабій Роман Вячеславович Качура Олександр Анатолійович Новосад Ганна Ігорівна Культенко Артем Валерійович Марусяк Олег Романович Кириченко Микола Олександрович Третьякова Галина Миколаївна Халімон Павло Віталійович Мошенець Олена Володимирівна Саладуха Ольга Валеріївна Коваль Ольга Володимирівна Загоруйко Аліна Леонідівна Бондаренко Олег Володимирович Крячко Михайло Валерійович Бардіна Марина Олегівна Марченко Людмила Іванівна Юнаков Іван Сергійович Володіна Дар’я Артемівна Савченко Ольга Станіславівна Гринчук Оксана Анатоліївна Козак Володимир Васильович Лисюк Андрій Олександрович Сова Олександр Георгійович Ватрас Володимир Антонович Мулик Роман Миронович Тарасов Олег Сергійович Костюх Анатолій Вячеславович Брагар Євгеній Вадимович Безгін Віталій Юрійович Салійчук Олександр В’ячеславович Рєпіна Елла Анатоліївна Пушкаренко Арсеній Михайлович Заблоцький Мар’ян Богданович Клочко Андрій Андрійович Овчиннікова Юлія Юріївна Мережко Олександр Олександрович Устенко Олексій Олегович Кабанов Олександр Євгенійович Веніславский Федір Володимирович Булах Лада Валентинівна Петруняк Євген Васильович Маріковський Олександр Валерійович Федієнко Олександр Павлович Мотовиловець Андрій Вікторович Колісник Анна Сергіївна Богуцька Єлізавета Петрівна Нагаєвський Артем Сергійович Потураєв Микита Русланович Якименко Павло Віталійович Кунаєв Артем Юрійович Припутень Дмитро Сергійович Павлюк Максим Васильович Мокан Василь Іванович Підласа Роксолана Андріївна Торохтій Богдан Григорович Дмитрієва Оксана Олександрівна Шол Маргарита Віталіївна Костін Андрій Євгенович Горбенко Руслан Олександрович Жупанин Андрій Вікторович Тістик Ростислав Ярославович Кравчук Євгенія Михайлівна Яковлєва Неллі Іллівна Гривко Сергій Дмитрович Павловський Петро Іванович Аллахвердієва Ірина Валеріївна Вінтоняк Олена Василівна Заславський Юрій Іванович Задорожний Андрій Вікторович Шипайло Остап Ігорович Шинкаренко Іван Анатолійович Совгиря Ольга Володимирівна Крейденко Володимир Вікторович Тарасенко Тарас Петрович Сольський Микола Тарасович Фролов Павло Валерійович Новіков Михайло Миколайович Подгорна Вікторія Валентинівна

Партія "Опозиційна платформа – за життя"

Бойко Юрій Анатолійович Рабінович Вадим Зіновійович Медведчук Віктор Володимирович Королевська Наталія Юріївна Льовочкін Сергій Володимирович Німченко Василь Іванович Шуфрич Нестор Іванович Ларін Сергій Миколайович Дунаєв Сергій Володимирович Козак Тарас Романович Столар Вадим Михайлович Іоффе Юлій Якович Папієв Михайло Миколайович Абрамович Ігор Олександрович Ісаєнко Дмитро Валерійович Скорик Микола Леонідович Суркіс Григорій Михайлович Кісільов Ігор Петрович Загородній Юрій Іванович Бурміч Анатолій Петрович Льовочкіна Юлія Володимирівна Колтунович Олександр Сергійович Мамка Григорій Миколайович Кальцев Володимир Федорович Павленко Юрій Олексійович Приходько Наталія Ігорівна Чорний Віктор Іванович Борт Віталій Петрович Макаренко Михайло Васильович Волошин Олег Анатолійович Плачкова Тетяна Михайлівна Пузанов Олександр Геннадійович Мамоян Суто Чолоєвич Кива Ілля Володимирович Кузьмін Ренат Равелійович Качний Олександр Сталіноленович Славицька Антоніна Керимівна

Партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Тимошенко Юлія Володимирівна Тарута Сергій Олексійович Наливайченко Валентин Олександрович Соболєв Сергій Владиславович Кондратюк Олена Костянтинівна Кириленко Іван Григорович Кожем’якін Андрій Анатолійович Немиря Григорій Михайлович Власенко Сергій Володимирович Дубіль Валерій Олександрович Абдуллін Олександр Рафкатович Крулько Іван Іванович Лабунська Анжеліка Вікторівна Бондарєв Костянтин Анатолійович Цимбалюк Михайло Михайлович Данілов Віталій Богданович Бєлькова Ольга Валентинівна Кучеренко Олексій Юрійович Ніколаєнко Андрій Іванович Волинець Михайло Якович Пузійчук Андрій Вікторович Шкрум Альона Іванівна Кабаченко Володимир Вікторович Івченко Вадим Євгенович

Партія "Європейська Солідарність"

Порошенко Петро Олексійович Парубій Андрій Володимирович Геращенко Ірина Володимирівна Забродський Михайло Віталійович Федина Софія Романівна Джемілєв Мустафа Зінкевич Яна Вадимівна Чийгоз Ахтем Зейтуллайович Синютка Олег Михайлович Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна Герасимов Артур Володимирович Кубів Степан Іванович Фріз Ірина Василівна Южаніна Ніна Петрівна Луценко Ірина Степанівна Сюмар Вікторія Петрівна Ар’єв Володимир Ігорович Павленко Ростислав Миколайович Величкович Микола Романович Алєксєєв Сергій Олегович Князевич Руслан Петрович Саврасов Максим Віталійович Іонова Марія Миколаївна

Партія "Голос"

Вакарчук Святослав Іванович Клименко Юлія Леонідівна Рудик Кіра Олександрівна Железняк Ярослав Іванович Устінова Олександра Юріївна Макаров Олег Анатолійович Юрчишин Ярослав Романович Рахманін Сергій Іванович Бобровська Соломія Анатоліївна Стефанишина Ольга Анатоліївна Цабаль Володимир Володимирович Осадчук Андрій Петрович Костенко Роман Васильович Лозинський Роман Михайлович Совсун Інна Романівна Василенко Леся Володимирівна Умєров Рустем Енверович

Хто пройшов до парламенту по мажоритарці?

Вінницька область

Округ №11 – Пашковський Максим Ігорович ("Слуга народу")

Округ №12 – Драбовський Анатолій Григорович ("Слуга народу")

Округ №13 – Юрчишин Петро Васильович ("Слуга народу")

Округ №14 – Борзова Ірина Наумівна ("Слуга народу")

Округ №15 – Білозір Лариса Миколаївна (самовисуванець)

Округ №16 – Вацак Геннадій Анатолійович (самовисуванець)

Округ №17 – Кучер Микола Іванович (самовисуванець)

Округ №18 – Мейдич Олег Леонідович ("Батьківщина")

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Волинська область

Округ №19 – Гузь Ігор Володимирович (самовисуванець)

Округ №20 – Рубльов Вячеслав Володимирович ("Слуга народу")

Округ №21 – Івахів Степан Петрович (самовисуванець)

Округ №22 – Палиця Ігор Петрович (самовисуванець)

Округ №23 – Констанкевич Ірина Мирославівна (самовисуванець)

Дніпропетровська область

Округ №24 – Кисилевський Дмитро Давидович ("Слуга народу")

Округ №25 – Бужанський Максим Аркадійович ("Слуга народу")

Округ №26 – Нестеренко Кирилл Олександрович ("Слуга народу")

Округ №27 – Медяник В’ячеслав Анатолійович ("Слуга народу")

Округ №28 – Мисягін Юрій Михайлович ("Слуга народу")

Округ №29 – Демченко Сергій Олексійович ("Слуга народу")

Округ №30 – Лічман Ганна Василівна ("Слуга народу")

Округ №31 – Захарченко Володимир Васильович ("Слуга народу")

Округ №32 – Криворучкіна Олена Володимирівна ("Слуга народу")

Округ №33 – Корявченков Юрій Валерійович ("Слуга народу")

Округ №34 – Чорний Дмитро Сергійович ("Слуга народу")

Округ №35 – Герман Денис Вадимович ("Слуга народу")

Округ №36 – Каптєлов Роман Володимирович ("Слуга народу")

Округ №37 – Шпенов Дмитро Юрійович (самовисуванець)

Округ №38 – Бородін Владислав Валерійович ("Слуга народу")

Округ №39 – Северин Сергій Сергійович ("Слуга народу")

Округ №40 – Трухін Олександр Миколайович ("Слуга народу")

Донецька область

Округ №45 – Магомедов Муса Сергоєвич ("Опозиційний блок")

Округ №46 – Христенко Федір Володимирович ("Опозиційна платформа – За життя")

Округ №47 – Солод Юрій Васильович ("Опозиційна платформа – За життя")

Округ №48 – Єфімов Максим Вікторович (самовисуванець)

Округ №49 –

Округ №50 – Требушкін Руслан Валерійович ("Опозиційний блок")

Округ №51 – Ковальов Олександр Іванович (самовисуванець)

Округ №52 – Яковенко Євген Геннадійович ("Батьківщина")

Округ №57 – Новинський Вадим Владиславович ("Опозиційний блок")

Округ №58 – Магера Сергій Васильович ("Опозиційний блок")

Округ №59 – Мороз Володимир Вікторович ("Опозиційна платформа – За життя")

Округ №60 – Лубінець Дмитро Валерійович (самовисуванець)

Житомирська область

Округ №62 – Герасименко Ігор Леонідович ("Слуга народу")

Округ №63 – Кицак Богдан Вікторович ("Слуга народу")

Округ №64 – Арешонков Володимир Юрійович (самовисуванець)

Округ №65 – Костюк Дмитро Сергійович ("Слуга народу")

Округ №66 – Грищенко Тетяна Миколаївна ("Слуга народу")

Округ №67 – Кузьміних Сергій Володимирович ("Слуга народу")

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Закарпатська область

Округ №68 – Горват Роберт Іванович (самовисуванець)

Округ №69 – Балога Віктор Іванович ("Єдиний Центр")

Округ №70 – Лаба Михайло Михайлович ("Слуга народу")

Округ №71 – Лунченко Валерій Валерійович (самовисуванець)

Округ №72 – Петьовка Василь Васильович (самовисуванець)

Округ №73 – Поляк Владіслав Миколайович (самовисуванець)

Запорізька область

Округ №74 – Касай Геннадій Олександрович ("Слуга народу")

Округ №75 – Соха Роман Васильович ("Слуга народу")

Округ №76 – Шевченко Євгеній Володимирович ("Слуга народу")

Округ №77 – Штепа Сергій Сергійович ("Слуга народу")

Округ №78 – Пономарьов Олександр Сергійович ("Опозиційна платформа – За життя")

Округ №79 – Яцик Юлія Григорівна ("Слуга народу")

Округ №80 – Мінько Сергій Анатолійович (самовисуванець)

Округ №81 – Мельник Павло Вікторович ("Слуга народу")

Округ №82 – Нікітіна Марина Вікторівна ("Слуга народу")

Івано-Франківська область

Округ №83 – Савчук Оксана Василівна (ВО "Свобода")

Округ №84 – Фріс Ігор Павлович ("Слуга народу")

Округ №85 – Прощук Едуард Петрович ("Слуга народу")

Округ №86 – Матусевич Олександр Борисович ("Слуга народу")

Округ №87 – Андрійович Зіновій Мирославович ("Слуга народу")

Округ №88 – Іванчук Андрій Володимирович (самовисуванець)

Округ №89 – Тимофійчук Володимир Ярославович ("Слуга народу")

Київська область

Округ №90 – Бабенко Микола Вікторович ("Біла Церква разом")

Округ №91 – Дунда Олег Андрійович ("Слуга народу")

Округ №92 – Колюх Валерій Вікторович ("Слуга народу")

Округ №93 – Скороход Анна Костянтинівна ("Слуга народу")

Округ №94 – Дубінський Олександр Анатолійович ("Слуга народу")

Округ №95 – Горобець Олександр Сергійович ("Слуга народу")

Округ №96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна ("Слуга народу")

Округ №97 – Галушко Микола Леонідович ("Слуга народу")

Округ №98 – Бунін Сергій Валерійович ("Слуга народу")

Кіровоградська область

Округ №99 – Дануца Олександр Анатолійович ("Слуга народу")

Округ №100 – Мурдій Ігор Юрійович ("Слуга народу")

Округ №101 – Кузбит Юрій Михайлович ("Слуга народу")

Округ №102 – Довгий Олесь Станіславович (самовисуванець)

Округ №103 – Воронько Олег Євгенійович ("Слуга народу")

Луганська область

Округ №105 – Гриб Вікторія Олександрівна ("Опозиційний блок")

Округ №106 – Кузнєцов Олексій Олександрович ("Слуга народу")

Округ №107 – Сухов Олександр Сергійович (самовисуванець)

Округ №112 – Вельможний Сергій Анатолійович (самовисуванець)

Округ №113 – Лукашев Олександр Анатолійович ("Опозиційна платформа – За життя")

Округ №114 – Шахов Сергій Володимирович (самовисуванець)

Львівська область

Округ №115 – Піпа Наталія Романівна ("Голос")

Округ №116 – Княжицький Микола Леонідович ("Європейська солідарність")

Округ №117 – Рущишин Ярослав Іванович ("Голос")

Округ №118 – Васильченко Галина Іванівна ("Голос")

Округ №119 – Бондар Михайло Леонтійович ("Європейська солідарність")

Округ №120 – Дубневич Ярослав Васильович (самовисуванець)

Округ №121 – Саламаха Орест Ігорович ("Слуга народу")

Округ №122 – Бакунець Павло Андрійович ("Самопоміч")

Округ №123 – Батенко Тарас Іванович (самовисуванець)

Округ №124 – Камельчук Юрій Олександрович ("Слуга народу")

Округ №125 – Лопушанський Андрій Ярославович (самовисуванець)

Округ №126 – Кіт Андрій Богданович (самовисуванець)

Миколаївська область

Округ №127 – Пасічний Олександр Станіславович ("Слуга народу")

Округ №128 – Гайду Олександр Васильович ("Слуга народу")

Округ №129 – Копитін Ігор Володимирович ("Слуга народу")

Округ №130 – Негулевський Ігор Петрович ("Слуга народу")

Округ №131 – Чорноморов Артем Олегович ("Слуга народу")

Округ №132 – Дирдін Максим Євгенович ("Слуга народу")

Одеська область

Округ №133 – Дмитрук Артем Геннадійович ("Слуга народу")

Округ №134 – Колєв Олег Вікторович ("Слуга народу")

Округ №135 – Леонов Олексій Олександрович ("Слуга народу")

Округ №136 – Горенюк Олександр Олександрович ("Слуга народу")

Округ №137 – Гончаренко Олексій Олексійович (самовисуванець)

Округ №138 – Чернявський Степан Миколайович ("Слуга народу")

Округ №139 – Васильковський Ігор Ігорович ("Слуга народу")

Округ №140 – Колебошин Сергій Валерійович ("Слуга народу")

Округ №141 – Ткаченко Олександр Михайлович ("Слуга народу")

Округ №142 – Кіссе Антон Іванович (самовисуванець)

Округ №143 – Урбанський Анатолій Ігорович (самовисуванець)

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Полтавська область

Округ №144 – Нальотов Дмитро Олександрович ("Слуга народу")

Округ №145 – Боблях Андрій Ростиславович ("Слуга народу")

Округ №146 – Шаповалов Юрій Анатолійович (самовисуванець)

Округ №147 – Кулініч Олег Іванович (самовисуванець)

Округ №148 – Ляшенко Анастасія Олексіївна ("Слуга народу")

Округ №149 – Касай Костянтин Іванович ("Слуга народу")

Округ №150 – Мовчан Олексій Васильович ("Слуга народу")

Округ №151 – Березін Максим Юрійович ("Слуга народу")

Рівненська область

Округ №152 – Ковальчук Олександр Володимирович ("Слуга народу")

Округ №153 – Іванісов Роман Валерійович ("Слуга народу")

Округ №154 – Аліксійчук Олександр Васильович ("Слуга народу")

Округ №155 – М’ялик Віктор Ничипорович (самовисуванець)

Округ №156 – Литвиненко Сергій Анатолійович ("Слуга народу")

Сумська область

Округ №157 – Рябуха Тетяна Василівна ("Слуга народу")

Округ №158 – Васильєв Ігор Сергійович ("Слуга народу")

Округ №159 – Деркач Андрій Леонідович (самовисуванець)

Округ №160 – Молоток Ігор Федорович (самовисуванець)

Округ №161 – Гузенко Максим Васильович ("Слуга народу")

Округ №162 – Задорожній Микола Миколайович ("Слуга народу")

Тернопільська область

Округ №163 – Богданець Андрій Володимирович ("Слуга народу")

Округ №164 – Василів Ігор Володимирович ("Слуга народу")

Округ №165 – Чайківський Іван Адамович (самовисуванець)

Округ №166 – Люшняк Микола Володимирович (самовисуванець)

Округ №167 – Гевко Володимир Леонідович ("Слуга народу")

Харківська область

Округ №168 – Мезенцева Марія Сергіївна ("Слуга народу")

Округ №169 – Куницький Олександр Олегович ("Слуга народу")

Округ №170 – Одарченко Андрій Миколайович ("Слуга народу")

Округ №171 – Кінзбурська Вікторія Олександрівна ("Слуга народу")

Округ №172 – Здебський Юрій Вікторович ("Слуга народу")

Округ №173 – Бакумов Олександр Сергійович ("Слуга народу")

Округ №174 – Фельдман Олександр Борисович (самовисуванець)

Округ №175 – Пивоваров Євген Павлович ("Слуга народу")

Округ №176 – Шенцев Дмитро Олексійович (самовисуванець)

Округ №177 – Любота Дмитро Валерійович ("Слуга народу")

Округ №178 – Літвінов Олександр Миколайович ("Слуга народу")

Округ №179 – Кучер Олексій Володимирович ("Слуга народу")

Округ №180 – Красов Олексій Ігорович ("Слуга народу")

Округ №181 – Микиша Дмитро Сергійович ("Слуга народу")

Херсонська область

Округ №182 – Павліш Павло Васильович ("Слуга народу")

Округ №183 – Вагнєр Вікторія Олександрівна ("Слуга народу")

Округ №184 – Колихаєв Ігор Вікторович ("Слуга народу")

Округ №185 – Іванов Володимир Ілліч ("Слуга народу")

Округ №186 – Ковальов Олексій Іванович ("Слуга народу")

Хмельницька область

Округ №187 – Стефанчук Микола Олексійович ("Слуга народу")

Округ №188 – Лабазюк Сергій Петрович (самовисуванець)

Округ №189 – Копанчук Олена Євгенівна ("Слуга народу")

Округ №190 – Жмеренецький Олексій Васильович ("Слуга народу")

Округ №191 – Бондар Віктор Васильович (самовисуванець)

Округ №192 – Герега Олександр Володимирович (самовисуванець)

Округ №193 – Марчук Ігор Петрович ("Слуга народу")

Черкаська область

Округ №194 – Шпак Любов Олександрівна ("Слуга народу")

Округ №195 – Арсенюк Олег Олексійович ("Слуга народу")

Округ №196 – Стріхарський Андрій Петрович ("Слуга народу")

Округ №197 – Скічко Олександр Олександрович ("Слуга народу")

Округ №198 – Рудик Сергій Ярославович (самовисуванець)

Округ №199 – Нагорняк Сергій Володимирович ("Слуга народу")

Округ №200 – Яценко Антон Володимирович (самовисуванець)

Чернівецька область

Округ №201 – Лис Олена Георгіївна ("Слуга народу")

Округ №202 – Заремський Максим Валентинович ("Слуга народу")

Округ №203 – Мазурашу Георгій Георгійович ("Слуга народу")

Округ №204 – Божик Валерій Іванович ("Слуга народу")

Чернігівська область

Округ №205 – Семінський Олег Валерійович ("Слуга народу")

Округ №206 – Поляков Антон Едуардович ("Слуга народу")

Округ №207 –

Округ №208 – Давиденко Валерій Миколайович (самовисуванець)

Округ №209 – Зуб Валерій Олексійович ("Слуга народу")

Округ №210 – Коровченко Сергій Володимирович (самовисуванець)

Місто Київ

Округ №211 – Юрченко Олександр Миколайович ("Слуга народу")

Округ №212 – Перебийніс Максим Вікторович ("Слуга народу")

Округ №213 – Дубнов Артем Васильович ("Слуга народу")

Округ №214 – Швець Сергій Федорович ("Слуга народу")

Округ №215 – Яременко Богдан Васильович ("Слуга народу")

Округ №216 – Забуранна Леся Валентинівна ("Слуга народу")

Округ №217 – Безугла Мар’яна Володимирівна ("Слуга народу")

Округ №218 – Гурін Дмитро Олександрович ("Слуга народу")

Округ №219 – Тищенко Микола Миколайович ("Слуга народу")

Округ №220 – Бондар Ганна В'ячеславівна ("Слуга народу")

Округ №221 – Пуртова Анна Анатоліївна ("Слуга народу")

Округ №222 – Грищук Роман Павлович ("Слуга народу")

Округ №223 – Буймістер Людмила Анатоліївна ("Слуга народу")