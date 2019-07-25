Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
Громадяни України обрали новий склад Верховної Ради. До парламенту дев'ятого скликання потрапило 424 кандидати – 225 було обрано за партійними списками, а ще 199 – в одномандатних округах.
Загалом в українському парламенті 450 місць, однак 26 мандатів залишились вакантними – через російську окупацію не було обрано 10 депутатів від Автономної Республіки Крим, 2 депутатів від Севастополя, 9 депутатів від Донеччини та 5 від Луганщини.
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Загалом в Раді партія "Слуга народу" матиме 254 представників, "Опозиційна платформа – За життя" – 43, "Батьківщина" – 26, "Європейська солідарність" – 25, "Голос" – 20. "Опозиційний блок" провів до парламенту 6 мажоритарників, по одному депутату обрано від "Самопомочі", "Єдиного центру", "Свободи" та партії "Біла Церква разом". Ще 46 нардепів – самовисуванці.
Результати парламентських виборів у інфографіці
Нижче – список усіх народних депутатів, обраних до Верховної Ради України IX скликання.
Хто пройшов в парламент у багатомандатному окрузі
Партія "Слуга народу"
- Разумков Дмитро Олександрович
- Стефанчук Руслан Олексійович
- Венедіктова Ірина Валентинівна
- Арахамія Давид Георгійович
- Янченко Галина Ігорівна
- Федоров Михайло Альбертович
- Корнієнко Олександр Сергійович
- Красносільська Анастасія Олегівна
- Ткаченко Олександр Владиславович
- Беленюк Жан Венсанович
- Бабак Сергій Віталійович
- Криклій Владислав Артурович
- Шуляк Олена Олексіївна
- Наталуха Дмитро Андрійович
- Ясько Єлизавета Олексіївна
- Оржель Олексій Анатолійович
- Герус Андрій Михайлович
- Радуцький Михайло Борисович
- Монастирський Денис Анатолійович
- Гетманцев Данило Олександрович
- Малюська Денис Леонтійович
- Холодов Андрій Іванович
- Лерос Гео Багратович
- Кальченко Сергій Віталійович
- Ткаченко Максим Миколайович
- Чернєв Єгор Володимирович
- Юраш Святослав Андрійович
- Сушко Павло Миколайович
- Верещук Ірина Андріївна
- Кубраков Олександр Миколайович
- Діденко Юлія Олександрівна
- Соломчук Дмитро Вікторович
- Ананченко Михайло Олегович
- Коваленко Анна Миколаївна
- Неклюдов Владлен Михайлович
- Кривошеєв Ігор Сергійович
- Іонушас Сергій Костянтинович
- Завітневич Олександр Михайлович
- Струневич Вадим Олегович
- Воронов Володимир Анатолійович
- Арістов Юрій Юрійович
- Кісєль Юрій Григорович
- Галайчук Вадим Сергійович
- Ковальов Артем Володимирович
- Стернійчук Валерій Олександрович
- Михайлюк Галина Олегівна
- Бабій Роман Вячеславович
- Качура Олександр Анатолійович
- Новосад Ганна Ігорівна
- Культенко Артем Валерійович
- Марусяк Олег Романович
- Кириченко Микола Олександрович
- Третьякова Галина Миколаївна
- Халімон Павло Віталійович
- Мошенець Олена Володимирівна
- Саладуха Ольга Валеріївна
- Коваль Ольга Володимирівна
- Загоруйко Аліна Леонідівна
- Бондаренко Олег Володимирович
- Крячко Михайло Валерійович
- Бардіна Марина Олегівна
- Марченко Людмила Іванівна
- Юнаков Іван Сергійович
- Володіна Дар’я Артемівна
- Савченко Ольга Станіславівна
- Гринчук Оксана Анатоліївна
- Козак Володимир Васильович
- Лисюк Андрій Олександрович
- Сова Олександр Георгійович
- Ватрас Володимир Антонович
- Мулик Роман Миронович
- Тарасов Олег Сергійович
- Костюх Анатолій Вячеславович
- Брагар Євгеній Вадимович
- Безгін Віталій Юрійович
- Салійчук Олександр В’ячеславович
- Рєпіна Елла Анатоліївна
- Пушкаренко Арсеній Михайлович
- Заблоцький Мар’ян Богданович
- Клочко Андрій Андрійович
- Овчиннікова Юлія Юріївна
- Мережко Олександр Олександрович
- Устенко Олексій Олегович
- Кабанов Олександр Євгенійович
- Веніславский Федір Володимирович
- Булах Лада Валентинівна
- Петруняк Євген Васильович
- Маріковський Олександр Валерійович
- Федієнко Олександр Павлович
- Мотовиловець Андрій Вікторович
- Колісник Анна Сергіївна
- Богуцька Єлізавета Петрівна
- Нагаєвський Артем Сергійович
- Потураєв Микита Русланович
- Якименко Павло Віталійович
- Кунаєв Артем Юрійович
- Припутень Дмитро Сергійович
- Павлюк Максим Васильович
- Мокан Василь Іванович
- Підласа Роксолана Андріївна
- Торохтій Богдан Григорович
- Дмитрієва Оксана Олександрівна
- Шол Маргарита Віталіївна
- Костін Андрій Євгенович
- Горбенко Руслан Олександрович
- Жупанин Андрій Вікторович
- Тістик Ростислав Ярославович
- Кравчук Євгенія Михайлівна
- Яковлєва Неллі Іллівна
- Гривко Сергій Дмитрович
- Павловський Петро Іванович
- Аллахвердієва Ірина Валеріївна
- Вінтоняк Олена Василівна
- Заславський Юрій Іванович
- Задорожний Андрій Вікторович
- Шипайло Остап Ігорович
- Шинкаренко Іван Анатолійович
- Совгиря Ольга Володимирівна
- Крейденко Володимир Вікторович
- Тарасенко Тарас Петрович
- Сольський Микола Тарасович
- Фролов Павло Валерійович
- Новіков Михайло Миколайович
- Подгорна Вікторія Валентинівна
Партія "Опозиційна платформа – за життя"
- Бойко Юрій Анатолійович
- Рабінович Вадим Зіновійович
- Медведчук Віктор Володимирович
- Королевська Наталія Юріївна
- Льовочкін Сергій Володимирович
- Німченко Василь Іванович
- Шуфрич Нестор Іванович
- Ларін Сергій Миколайович
- Дунаєв Сергій Володимирович
- Козак Тарас Романович
- Столар Вадим Михайлович
- Іоффе Юлій Якович
- Папієв Михайло Миколайович
- Абрамович Ігор Олександрович
- Ісаєнко Дмитро Валерійович
- Скорик Микола Леонідович
- Суркіс Григорій Михайлович
- Кісільов Ігор Петрович
- Загородній Юрій Іванович
- Бурміч Анатолій Петрович
- Льовочкіна Юлія Володимирівна
- Колтунович Олександр Сергійович
- Мамка Григорій Миколайович
- Кальцев Володимир Федорович
- Павленко Юрій Олексійович
- Приходько Наталія Ігорівна
- Чорний Віктор Іванович
- Борт Віталій Петрович
- Макаренко Михайло Васильович
- Волошин Олег Анатолійович
- Плачкова Тетяна Михайлівна
- Пузанов Олександр Геннадійович
- Мамоян Суто Чолоєвич
- Кива Ілля Володимирович
- Кузьмін Ренат Равелійович
- Качний Олександр Сталіноленович
- Славицька Антоніна Керимівна
Партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
- Тимошенко Юлія Володимирівна
- Тарута Сергій Олексійович
- Наливайченко Валентин Олександрович
- Соболєв Сергій Владиславович
- Кондратюк Олена Костянтинівна
- Кириленко Іван Григорович
- Кожем’якін Андрій Анатолійович
- Немиря Григорій Михайлович
- Власенко Сергій Володимирович
- Дубіль Валерій Олександрович
- Абдуллін Олександр Рафкатович
- Крулько Іван Іванович
- Лабунська Анжеліка Вікторівна
- Бондарєв Костянтин Анатолійович
- Цимбалюк Михайло Михайлович
- Данілов Віталій Богданович
- Бєлькова Ольга Валентинівна
- Кучеренко Олексій Юрійович
- Ніколаєнко Андрій Іванович
- Волинець Михайло Якович
- Пузійчук Андрій Вікторович
- Шкрум Альона Іванівна
- Кабаченко Володимир Вікторович
- Івченко Вадим Євгенович
Партія "Європейська Солідарність"
- Порошенко Петро Олексійович
- Парубій Андрій Володимирович
- Геращенко Ірина Володимирівна
- Забродський Михайло Віталійович
- Федина Софія Романівна
- Джемілєв Мустафа
- Зінкевич Яна Вадимівна
- Чийгоз Ахтем Зейтуллайович
- Синютка Олег Михайлович
- Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна
- Герасимов Артур Володимирович
- Кубів Степан Іванович
- Фріз Ірина Василівна
- Южаніна Ніна Петрівна
- Луценко Ірина Степанівна
- Сюмар Вікторія Петрівна
- Ар’єв Володимир Ігорович
- Павленко Ростислав Миколайович
- Величкович Микола Романович
- Алєксєєв Сергій Олегович
- Князевич Руслан Петрович
- Саврасов Максим Віталійович
- Іонова Марія Миколаївна
Партія "Голос"
- Вакарчук Святослав Іванович
- Клименко Юлія Леонідівна
- Рудик Кіра Олександрівна
- Железняк Ярослав Іванович
- Устінова Олександра Юріївна
- Макаров Олег Анатолійович
- Юрчишин Ярослав Романович
- Рахманін Сергій Іванович
- Бобровська Соломія Анатоліївна
- Стефанишина Ольга Анатоліївна
- Цабаль Володимир Володимирович
- Осадчук Андрій Петрович
- Костенко Роман Васильович
- Лозинський Роман Михайлович
- Совсун Інна Романівна
- Василенко Леся Володимирівна
- Умєров Рустем Енверович
Хто пройшов до парламенту по мажоритарці?
Вінницька область
Округ №11 – Пашковський Максим Ігорович ("Слуга народу")
Округ №12 – Драбовський Анатолій Григорович ("Слуга народу")
Округ №13 – Юрчишин Петро Васильович ("Слуга народу")
Округ №14 – Борзова Ірина Наумівна ("Слуга народу")
Округ №15 – Білозір Лариса Миколаївна (самовисуванець)
Округ №16 – Вацак Геннадій Анатолійович (самовисуванець)
Округ №17 – Кучер Микола Іванович (самовисуванець)
Округ №18 – Мейдич Олег Леонідович ("Батьківщина")
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Волинська область
Округ №19 – Гузь Ігор Володимирович (самовисуванець)
Округ №20 – Рубльов Вячеслав Володимирович ("Слуга народу")
Округ №21 – Івахів Степан Петрович (самовисуванець)
Округ №22 – Палиця Ігор Петрович (самовисуванець)
Округ №23 – Констанкевич Ірина Мирославівна (самовисуванець)
Дніпропетровська область
Округ №24 – Кисилевський Дмитро Давидович ("Слуга народу")
Округ №25 – Бужанський Максим Аркадійович ("Слуга народу")
Округ №26 – Нестеренко Кирилл Олександрович ("Слуга народу")
Округ №27 – Медяник В’ячеслав Анатолійович ("Слуга народу")
Округ №28 – Мисягін Юрій Михайлович ("Слуга народу")
Округ №29 – Демченко Сергій Олексійович ("Слуга народу")
Округ №30 – Лічман Ганна Василівна ("Слуга народу")
Округ №31 – Захарченко Володимир Васильович ("Слуга народу")
Округ №32 – Криворучкіна Олена Володимирівна ("Слуга народу")
Округ №33 – Корявченков Юрій Валерійович ("Слуга народу")
Округ №34 – Чорний Дмитро Сергійович ("Слуга народу")
Округ №35 – Герман Денис Вадимович ("Слуга народу")
Округ №36 – Каптєлов Роман Володимирович ("Слуга народу")
Округ №37 – Шпенов Дмитро Юрійович (самовисуванець)
Округ №38 – Бородін Владислав Валерійович ("Слуга народу")
Округ №39 – Северин Сергій Сергійович ("Слуга народу")
Округ №40 – Трухін Олександр Миколайович ("Слуга народу")
Донецька область
Округ №45 – Магомедов Муса Сергоєвич ("Опозиційний блок")
Округ №46 – Христенко Федір Володимирович ("Опозиційна платформа – За життя")
Округ №47 – Солод Юрій Васильович ("Опозиційна платформа – За життя")
Округ №48 – Єфімов Максим Вікторович (самовисуванець)
Округ №49 –
Округ №50 – Требушкін Руслан Валерійович ("Опозиційний блок")
Округ №51 – Ковальов Олександр Іванович (самовисуванець)
Округ №52 – Яковенко Євген Геннадійович ("Батьківщина")
Округ №57 – Новинський Вадим Владиславович ("Опозиційний блок")
Округ №58 – Магера Сергій Васильович ("Опозиційний блок")
Округ №59 – Мороз Володимир Вікторович ("Опозиційна платформа – За життя")
Округ №60 – Лубінець Дмитро Валерійович (самовисуванець)
Житомирська область
Округ №62 – Герасименко Ігор Леонідович ("Слуга народу")
Округ №63 – Кицак Богдан Вікторович ("Слуга народу")
Округ №64 – Арешонков Володимир Юрійович (самовисуванець)
Округ №65 – Костюк Дмитро Сергійович ("Слуга народу")
Округ №66 – Грищенко Тетяна Миколаївна ("Слуга народу")
Округ №67 – Кузьміних Сергій Володимирович ("Слуга народу")
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Закарпатська область
Округ №68 – Горват Роберт Іванович (самовисуванець)
Округ №69 – Балога Віктор Іванович ("Єдиний Центр")
Округ №70 – Лаба Михайло Михайлович ("Слуга народу")
Округ №71 – Лунченко Валерій Валерійович (самовисуванець)
Округ №72 – Петьовка Василь Васильович (самовисуванець)
Округ №73 – Поляк Владіслав Миколайович (самовисуванець)
Запорізька область
Округ №74 – Касай Геннадій Олександрович ("Слуга народу")
Округ №75 – Соха Роман Васильович ("Слуга народу")
Округ №76 – Шевченко Євгеній Володимирович ("Слуга народу")
Округ №77 – Штепа Сергій Сергійович ("Слуга народу")
Округ №78 – Пономарьов Олександр Сергійович ("Опозиційна платформа – За життя")
Округ №79 – Яцик Юлія Григорівна ("Слуга народу")
Округ №80 – Мінько Сергій Анатолійович (самовисуванець)
Округ №81 – Мельник Павло Вікторович ("Слуга народу")
Округ №82 – Нікітіна Марина Вікторівна ("Слуга народу")
Івано-Франківська область
Округ №83 – Савчук Оксана Василівна (ВО "Свобода")
Округ №84 – Фріс Ігор Павлович ("Слуга народу")
Округ №85 – Прощук Едуард Петрович ("Слуга народу")
Округ №86 – Матусевич Олександр Борисович ("Слуга народу")
Округ №87 – Андрійович Зіновій Мирославович ("Слуга народу")
Округ №88 – Іванчук Андрій Володимирович (самовисуванець)
Округ №89 – Тимофійчук Володимир Ярославович ("Слуга народу")
Київська область
Округ №90 – Бабенко Микола Вікторович ("Біла Церква разом")
Округ №91 – Дунда Олег Андрійович ("Слуга народу")
Округ №92 – Колюх Валерій Вікторович ("Слуга народу")
Округ №93 – Скороход Анна Костянтинівна ("Слуга народу")
Округ №94 – Дубінський Олександр Анатолійович ("Слуга народу")
Округ №95 – Горобець Олександр Сергійович ("Слуга народу")
Округ №96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна ("Слуга народу")
Округ №97 – Галушко Микола Леонідович ("Слуга народу")
Округ №98 – Бунін Сергій Валерійович ("Слуга народу")
Кіровоградська область
Округ №99 – Дануца Олександр Анатолійович ("Слуга народу")
Округ №100 – Мурдій Ігор Юрійович ("Слуга народу")
Округ №101 – Кузбит Юрій Михайлович ("Слуга народу")
Округ №102 – Довгий Олесь Станіславович (самовисуванець)
Округ №103 – Воронько Олег Євгенійович ("Слуга народу")
Луганська область
Округ №105 – Гриб Вікторія Олександрівна ("Опозиційний блок")
Округ №106 – Кузнєцов Олексій Олександрович ("Слуга народу")
Округ №107 – Сухов Олександр Сергійович (самовисуванець)
Округ №112 – Вельможний Сергій Анатолійович (самовисуванець)
Округ №113 – Лукашев Олександр Анатолійович ("Опозиційна платформа – За життя")
Округ №114 – Шахов Сергій Володимирович (самовисуванець)
Львівська область
Округ №115 – Піпа Наталія Романівна ("Голос")
Округ №116 – Княжицький Микола Леонідович ("Європейська солідарність")
Округ №117 – Рущишин Ярослав Іванович ("Голос")
Округ №118 – Васильченко Галина Іванівна ("Голос")
Округ №119 – Бондар Михайло Леонтійович ("Європейська солідарність")
Округ №120 – Дубневич Ярослав Васильович (самовисуванець)
Округ №121 – Саламаха Орест Ігорович ("Слуга народу")
Округ №122 – Бакунець Павло Андрійович ("Самопоміч")
Округ №123 – Батенко Тарас Іванович (самовисуванець)
Округ №124 – Камельчук Юрій Олександрович ("Слуга народу")
Округ №125 – Лопушанський Андрій Ярославович (самовисуванець)
Округ №126 – Кіт Андрій Богданович (самовисуванець)
Миколаївська область
Округ №127 – Пасічний Олександр Станіславович ("Слуга народу")
Округ №128 – Гайду Олександр Васильович ("Слуга народу")
Округ №129 – Копитін Ігор Володимирович ("Слуга народу")
Округ №130 – Негулевський Ігор Петрович ("Слуга народу")
Округ №131 – Чорноморов Артем Олегович ("Слуга народу")
Округ №132 – Дирдін Максим Євгенович ("Слуга народу")
Одеська область
Округ №133 – Дмитрук Артем Геннадійович ("Слуга народу")
Округ №134 – Колєв Олег Вікторович ("Слуга народу")
Округ №135 – Леонов Олексій Олександрович ("Слуга народу")
Округ №136 – Горенюк Олександр Олександрович ("Слуга народу")
Округ №137 – Гончаренко Олексій Олексійович (самовисуванець)
Округ №138 – Чернявський Степан Миколайович ("Слуга народу")
Округ №139 – Васильковський Ігор Ігорович ("Слуга народу")
Округ №140 – Колебошин Сергій Валерійович ("Слуга народу")
Округ №141 – Ткаченко Олександр Михайлович ("Слуга народу")
Округ №142 – Кіссе Антон Іванович (самовисуванець)
Округ №143 – Урбанський Анатолій Ігорович (самовисуванець)
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Полтавська область
Округ №144 – Нальотов Дмитро Олександрович ("Слуга народу")
Округ №145 – Боблях Андрій Ростиславович ("Слуга народу")
Округ №146 – Шаповалов Юрій Анатолійович (самовисуванець)
Округ №147 – Кулініч Олег Іванович (самовисуванець)
Округ №148 – Ляшенко Анастасія Олексіївна ("Слуга народу")
Округ №149 – Касай Костянтин Іванович ("Слуга народу")
Округ №150 – Мовчан Олексій Васильович ("Слуга народу")
Округ №151 – Березін Максим Юрійович ("Слуга народу")
Рівненська область
Округ №152 – Ковальчук Олександр Володимирович ("Слуга народу")
Округ №153 – Іванісов Роман Валерійович ("Слуга народу")
Округ №154 – Аліксійчук Олександр Васильович ("Слуга народу")
Округ №155 – М’ялик Віктор Ничипорович (самовисуванець)
Округ №156 – Литвиненко Сергій Анатолійович ("Слуга народу")
Сумська область
Округ №157 – Рябуха Тетяна Василівна ("Слуга народу")
Округ №158 – Васильєв Ігор Сергійович ("Слуга народу")
Округ №159 – Деркач Андрій Леонідович (самовисуванець)
Округ №160 – Молоток Ігор Федорович (самовисуванець)
Округ №161 – Гузенко Максим Васильович ("Слуга народу")
Округ №162 – Задорожній Микола Миколайович ("Слуга народу")
Тернопільська область
Округ №163 – Богданець Андрій Володимирович ("Слуга народу")
Округ №164 – Василів Ігор Володимирович ("Слуга народу")
Округ №165 – Чайківський Іван Адамович (самовисуванець)
Округ №166 – Люшняк Микола Володимирович (самовисуванець)
Округ №167 – Гевко Володимир Леонідович ("Слуга народу")
Харківська область
Округ №168 – Мезенцева Марія Сергіївна ("Слуга народу")
Округ №169 – Куницький Олександр Олегович ("Слуга народу")
Округ №170 – Одарченко Андрій Миколайович ("Слуга народу")
Округ №171 – Кінзбурська Вікторія Олександрівна ("Слуга народу")
Округ №172 – Здебський Юрій Вікторович ("Слуга народу")
Округ №173 – Бакумов Олександр Сергійович ("Слуга народу")
Округ №174 – Фельдман Олександр Борисович (самовисуванець)
Округ №175 – Пивоваров Євген Павлович ("Слуга народу")
Округ №176 – Шенцев Дмитро Олексійович (самовисуванець)
Округ №177 – Любота Дмитро Валерійович ("Слуга народу")
Округ №178 – Літвінов Олександр Миколайович ("Слуга народу")
Округ №179 – Кучер Олексій Володимирович ("Слуга народу")
Округ №180 – Красов Олексій Ігорович ("Слуга народу")
Округ №181 – Микиша Дмитро Сергійович ("Слуга народу")
Херсонська область
Округ №182 – Павліш Павло Васильович ("Слуга народу")
Округ №183 – Вагнєр Вікторія Олександрівна ("Слуга народу")
Округ №184 – Колихаєв Ігор Вікторович ("Слуга народу")
Округ №185 – Іванов Володимир Ілліч ("Слуга народу")
Округ №186 – Ковальов Олексій Іванович ("Слуга народу")
Хмельницька область
Округ №187 – Стефанчук Микола Олексійович ("Слуга народу")
Округ №188 – Лабазюк Сергій Петрович (самовисуванець)
Округ №189 – Копанчук Олена Євгенівна ("Слуга народу")
Округ №190 – Жмеренецький Олексій Васильович ("Слуга народу")
Округ №191 – Бондар Віктор Васильович (самовисуванець)
Округ №192 – Герега Олександр Володимирович (самовисуванець)
Округ №193 – Марчук Ігор Петрович ("Слуга народу")
Черкаська область
Округ №194 – Шпак Любов Олександрівна ("Слуга народу")
Округ №195 – Арсенюк Олег Олексійович ("Слуга народу")
Округ №196 – Стріхарський Андрій Петрович ("Слуга народу")
Округ №197 – Скічко Олександр Олександрович ("Слуга народу")
Округ №198 – Рудик Сергій Ярославович (самовисуванець)
Округ №199 – Нагорняк Сергій Володимирович ("Слуга народу")
Округ №200 – Яценко Антон Володимирович (самовисуванець)
Чернівецька область
Округ №201 – Лис Олена Георгіївна ("Слуга народу")
Округ №202 – Заремський Максим Валентинович ("Слуга народу")
Округ №203 – Мазурашу Георгій Георгійович ("Слуга народу")
Округ №204 – Божик Валерій Іванович ("Слуга народу")
Чернігівська область
Округ №205 – Семінський Олег Валерійович ("Слуга народу")
Округ №206 – Поляков Антон Едуардович ("Слуга народу")
Округ №207 –
Округ №208 – Давиденко Валерій Миколайович (самовисуванець)
Округ №209 – Зуб Валерій Олексійович ("Слуга народу")
Округ №210 – Коровченко Сергій Володимирович (самовисуванець)
Місто Київ
Округ №211 – Юрченко Олександр Миколайович ("Слуга народу")
Округ №212 – Перебийніс Максим Вікторович ("Слуга народу")
Округ №213 – Дубнов Артем Васильович ("Слуга народу")
Округ №214 – Швець Сергій Федорович ("Слуга народу")
Округ №215 – Яременко Богдан Васильович ("Слуга народу")
Округ №216 – Забуранна Леся Валентинівна ("Слуга народу")
Округ №217 – Безугла Мар’яна Володимирівна ("Слуга народу")
Округ №218 – Гурін Дмитро Олександрович ("Слуга народу")
Округ №219 – Тищенко Микола Миколайович ("Слуга народу")
Округ №220 – Бондар Ганна В'ячеславівна ("Слуга народу")
Округ №221 – Пуртова Анна Анатоліївна ("Слуга народу")
Округ №222 – Грищук Роман Павлович ("Слуга народу")
Округ №223 – Буймістер Людмила Анатоліївна ("Слуга народу")