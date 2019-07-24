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      Залишаться без мандатів: Разумков розповів про покарання за прогули у новій ВР

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      Разумков анонсував закон про позбавлення депутатського мандата за прогули
      Разумков анонсував закон про позбавлення депутатського мандата за прогули / Getty Images

      Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков анонсував новий закон, який допомагатиме боротися із прогульниками у парламенті. Тепер таких позбавлятимуть депутатського мандата.

      Процедуру позбавлення мандата потрібно буде прописувати, про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

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      Він зазначив, що межею для втрати мандату може бути, до прикладу, 30% засідань. За його словами, це визначатиме закон.

      Одним з форматів, який ми розглядали, це референдум з відкликання народного депутата, це можуть бути і законодавчо прописані норми: якщо ви не відвідуєте свою роботу протягом, скажімо, 30% робочого часу,
      – наголосив він.

      Зазначимо, до цього моменту із ВР не можна було відкликати навіть стовідсоткового прогульника . Єдине, чим можна покарати "недоторканних", – позбавити частини зарплатні. З вересня 2016 року імена нардепів-прогульників також час від часу публікували у газеті "Голос України".


      Як нардепи відвідували ВР/ Інфорграфіка 24 каналу

      Партія "Слуга народу" лідирує на парламентських виборах, найбільше її представників отримали першість на мажоритарних округах – тому саме ця політична сила отримає найбільше місць у новому парламенті.

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      Пропорційно до такої кількості голосів місця в парламенті можуть розподілитися наступним чином (з 225 всього за партійними списками, передбачених пропорційною системою):

      • Слуга народу: 124
      • ОПЗЖ: 37
      • Батьківщина: 24
      • Європейська Солідарність: 23
      • Голос: 17

      Якщо врахувати партійну приналежність мажоритарників, то ряди партій-переможців поповняться таким чином:

      • Слуга народу: 129
      • ОПЗЖ: 7
      • Батьківщина: 1
      • Європейська Солідарність: 2
      • Голос: 3.


      Скільки місць отримають політичні сили у новій раді/ Інфографіка 24 каналу

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Дмитро Разумков Верховна Рада
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