Залишаться без мандатів: Разумков розповів про покарання за прогули у новій ВР
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков анонсував новий закон, який допомагатиме боротися із прогульниками у парламенті. Тепер таких позбавлятимуть депутатського мандата.
Процедуру позбавлення мандата потрібно буде прописувати, про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Він зазначив, що межею для втрати мандату може бути, до прикладу, 30% засідань. За його словами, це визначатиме закон.
Одним з форматів, який ми розглядали, це референдум з відкликання народного депутата, це можуть бути і законодавчо прописані норми: якщо ви не відвідуєте свою роботу протягом, скажімо, 30% робочого часу,
– наголосив він.
Зазначимо, до цього моменту із ВР не можна було відкликати навіть стовідсоткового прогульника . Єдине, чим можна покарати "недоторканних", – позбавити частини зарплатні. З вересня 2016 року імена нардепів-прогульників також час від часу публікували у газеті "Голос України".
Як нардепи відвідували ВР/ Інфорграфіка 24 каналу
Партія "Слуга народу" лідирує на парламентських виборах, найбільше її представників отримали першість на мажоритарних округах – тому саме ця політична сила отримає найбільше місць у новому парламенті.
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Пропорційно до такої кількості голосів місця в парламенті можуть розподілитися наступним чином (з 225 всього за партійними списками, передбачених пропорційною системою):
- Слуга народу: 124
- ОПЗЖ: 37
- Батьківщина: 24
- Європейська Солідарність: 23
- Голос: 17
Якщо врахувати партійну приналежність мажоритарників, то ряди партій-переможців поповняться таким чином:
- Слуга народу: 129
- ОПЗЖ: 7
- Батьківщина: 1
- Європейська Солідарність: 2
- Голос: 3.
Скільки місць отримають політичні сили у новій раді/ Інфографіка 24 каналу