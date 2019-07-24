Залишаться без мандатів: Разумков розповів про покарання за прогули у новій ВР

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков анонсував новий закон, який допомагатиме боротися із прогульниками у парламенті. Тепер таких позбавлятимуть депутатського мандата.

Процедуру позбавлення мандата потрібно буде прописувати, про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Він зазначив, що межею для втрати мандату може бути, до прикладу, 30% засідань. За його словами, це визначатиме закон.

Одним з форматів, який ми розглядали, це референдум з відкликання народного депутата, це можуть бути і законодавчо прописані норми: якщо ви не відвідуєте свою роботу протягом, скажімо, 30% робочого часу,

– наголосив він.

Зазначимо, до цього моменту із ВР не можна було відкликати навіть стовідсоткового прогульника . Єдине, чим можна покарати "недоторканних", – позбавити частини зарплатні. З вересня 2016 року імена нардепів-прогульників також час від часу публікували у газеті "Голос України".



Як нардепи відвідували ВР/ Інфорграфіка 24 каналу

Партія "Слуга народу" лідирує на парламентських виборах, найбільше її представників отримали першість на мажоритарних округах – тому саме ця політична сила отримає найбільше місць у новому парламенті.

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Пропорційно до такої кількості голосів місця в парламенті можуть розподілитися наступним чином (з 225 всього за партійними списками, передбачених пропорційною системою):

Слуга народу: 124

ОПЗЖ: 37

Батьківщина: 24

Європейська Солідарність: 23

Голос: 17

Якщо врахувати партійну приналежність мажоритарників, то ряди партій-переможців поповняться таким чином:

Слуга народу: 129

ОПЗЖ: 7

Батьківщина: 1

Європейська Солідарність: 2

Голос: 3.



Скільки місць отримають політичні сили у новій раді/ Інфографіка 24 каналу