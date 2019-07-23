Як "Слуга народу" підбиратиме кандидатів у міністри: пояснення Разумкова

Партія "Слуга народу" лідирує на парламентських виборах, тому саме її члени найімовірніше сформують новий уряд. У політсилі вже наголосили, що хочуть підбирати кандидатів на посади в Кабінет міністрів і комітети Верховної Ради не за партійним принципом, а за ефективністю.

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "РБК-Україна" зауважив, що в новими міністрами мають стати професіонали своєї справи.

Важливо знати: Хто може стати прем'єром: прогнози експертів

"Є позиції в комітетах і в Кабінеті міністрів, якщо ми говоримо про виконавчу владу. Але ми в першу чергу хотіли б там бачити не людей за партійним принципом, а людей за ефективністю. І підбирати такі кандидатури будемо саме за принципом ефективності їх на тих чи інших посадах", – сказав Разумков.

У "Слузі народу" не готові говорити про квоти, а також не вважають, що повинен бути квотний принцип. За словами лідера політсили, має бути "принцип професіоналізму, і це абсолютно правильна і коректна позиція".



Скільки мандатів отримають партії / Інфографіка 24 каналу

Разумков також вважає, що новий Кабмін та органи центральної влади точно поповняться його колегами зі "Слуги народу".

Думаю, частина людей, які є сьогодні в списку, підуть в органи центральної влади, можливо, в Кабінет міністрів. Вважаю, там є професіонали, які можуть гідно представляти не тільки нашу політичну силу, а й представляти інтереси на державних позиціях. Скільки таких людей буде, я зараз не готовий відповісти,

– зауважив політик.

Це цікаво: Кого в "Слузі народу" хочуть бачити в кріслі одного з віце-спікерів нової Верховної Ради

"Слуга народу" має на кожну позицію є як мінімум дві кандидатури, які можуть розглядатися.

"Але, в першу чергу, цих людей буде подавати прем'єр, саме йому з ними працювати і організовувати процес, який має привести до результату. Виходячи з цього, ми будемо розуміти, хто залишиться в Раді, хто піде в комітети, хто піде працювати в центральні органи влади або Кабмін", – підсумував Разумков.