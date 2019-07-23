23:57
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, сьогодні
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Кого в "Слузі народу" хочуть бачити в кріслі одного з віце-спікерів нової Верховної Ради

      13175 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / Getty Images

      Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков вважає, що опозиція повинна не лише критикувати, а й працювати. Відтак, він у президії Верховної Ради бачить її представника.

      Як він зауважив у ефірі програми "Свобода слова", у "Слузі народу" сподіваються, що в президії сидітимуть представник цієї політичної сили.

      Зверніть увагу! Скільки місць у Раді отримають партії-переможці

      Якщо ми говоримо про вільні місця там, мені здається, було б коректно, аби одним із віце-спікерів став представник опозиції. Але знаєте, у нас якось так у історії держави відбувається, що завжди маємо декілька опозицій. Нехай вони між собою визначаться, хто з них яка опозиція,
      – підкреслив він.

      За словами Разумкова, за попередньої Верховної Ради траплялися випадки, коли протилежні за поглядами політичні сили синхронно їздили до Європи.

      "Іноді складалося враження, що там у нас – широка коаліція, яка на ефірі дуже сильно критикує один одного, а поза – непогано спілкується та, мабуть, ділить якісь посади. Сподіваюся, що цього не буде в новій Верховній Раді", – додав представник президентської політсили.

      Також Разумков зазначив, що йому в президії Верховної Ради хотілося би бачити людину, що працюватиме в інтересах України, незалежно від того, що вона перебуває в опозиції.

      "Опозиція повинна теж працювати, тому що в українських реаліях опозиція займає дуже вигідну позицію – лише критикують та мало що роблять, передусім займаються політикою, а не політичної діяльністю. Тому я є впевненим, що опозиція має теж працювати, а не критикувати, тому що вони теж отримують гроші. І це теж робота – незалежно від того, перебуваєш ти при владі, чи перебуваєш сьогодні в опозиції", – підсумував майбутній парламентар.

      Цікаво! Як розподіляться місця у новій Верховній Раді: версія "Слуги народу"

      Які політсили проходять до Верховної Ради IX скликання

      За результатами підрахунку понад 93% відсотків голосів, у новому більшість місць займе "Слуга народу" – поки вони мають 43,13% . Набагато менше представників буде від "Опозиційна платформа – за життя" (на позачергових парламентських виборах ця політсила здобула 13,05%), "Батьківщини" (8,18%), "Європейської Солідарності" (8,13%) та "Голосу" (5,85%).

      Верховна Рада, вибори, парламент
      Попередні результати позачергових виборів до ВР       / Інфографіка 24 каналу 

      Раніше представники майже всіх демократичних політсил заявляли, що вони є відкритими до співпраці з багатьма партіями, щоправда до цього списку не потрапляє "Опоплатформа". Останні ж переконують, що вони вже планують бути в опозиції та не створюватимуть коаліцію з президентською "Слугою народу".

      "Слуга" народу", зі свого боку, своїм основним партнером у новій Раді бачить "Голос", але водночас не розглядає можливість увійти в коаліцію з партією Петра Порошенка "Європейська солідарність". Також створювати коаліції з "Голосом" планують ЄС і "Батьківщина". Партія Юлії Тимошенко ще одним своїм партнером хоче мати "Слугу народу".

      якою буде майбутня верховна рада:
      blog_ava
      Шеремета вбили через російсько-грузинську війну і зв'язки з Нємцовим: версії слідства
      сьогодні
      10538
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      сьогодні , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 335
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      сьогодні , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2194
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      сьогодні , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2883
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      сьогодні , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13434
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук