Кого в "Слузі народу" хочуть бачити в кріслі одного з віце-спікерів нової Верховної Ради

Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков вважає, що опозиція повинна не лише критикувати, а й працювати. Відтак, він у президії Верховної Ради бачить її представника.

Як він зауважив у ефірі програми "Свобода слова", у "Слузі народу" сподіваються, що в президії сидітимуть представник цієї політичної сили.

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Якщо ми говоримо про вільні місця там, мені здається, було б коректно, аби одним із віце-спікерів став представник опозиції. Але знаєте, у нас якось так у історії держави відбувається, що завжди маємо декілька опозицій. Нехай вони між собою визначаться, хто з них яка опозиція,

– підкреслив він.

За словами Разумкова, за попередньої Верховної Ради траплялися випадки, коли протилежні за поглядами політичні сили синхронно їздили до Європи.

"Іноді складалося враження, що там у нас – широка коаліція, яка на ефірі дуже сильно критикує один одного, а поза – непогано спілкується та, мабуть, ділить якісь посади. Сподіваюся, що цього не буде в новій Верховній Раді", – додав представник президентської політсили.

Також Разумков зазначив, що йому в президії Верховної Ради хотілося би бачити людину, що працюватиме в інтересах України, незалежно від того, що вона перебуває в опозиції.

"Опозиція повинна теж працювати, тому що в українських реаліях опозиція займає дуже вигідну позицію – лише критикують та мало що роблять, передусім займаються політикою, а не політичної діяльністю. Тому я є впевненим, що опозиція має теж працювати, а не критикувати, тому що вони теж отримують гроші. І це теж робота – незалежно від того, перебуваєш ти при владі, чи перебуваєш сьогодні в опозиції", – підсумував майбутній парламентар.

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Які політсили проходять до Верховної Ради IX скликання

За результатами підрахунку понад 93% відсотків голосів, у новому більшість місць займе "Слуга народу" – поки вони мають 43,13% . Набагато менше представників буде від "Опозиційна платформа – за життя" (на позачергових парламентських виборах ця політсила здобула 13,05%), "Батьківщини" (8,18%), "Європейської Солідарності" (8,13%) та "Голосу" (5,85%).



Попередні результати позачергових виборів до ВР / Інфографіка 24 каналу

Раніше представники майже всіх демократичних політсил заявляли, що вони є відкритими до співпраці з багатьма партіями, щоправда до цього списку не потрапляє "Опоплатформа". Останні ж переконують, що вони вже планують бути в опозиції та не створюватимуть коаліцію з президентською "Слугою народу".

"Слуга" народу", зі свого боку, своїм основним партнером у новій Раді бачить "Голос", але водночас не розглядає можливість увійти в коаліцію з партією Петра Порошенка "Європейська солідарність". Також створювати коаліції з "Голосом" планують ЄС і "Батьківщина". Партія Юлії Тимошенко ще одним своїм партнером хоче мати "Слугу народу".