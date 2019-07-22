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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Нова Верховна Рада нагадуватиме американські гірки через злети і падіння, – Солонтай

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      Нова Верховна рада нагадуватиме американські гірки через злети і падіння
      Нова Верховна рада нагадуватиме американські гірки через злети і падіння / Фото з відкритих джерел

      В Україні пройшли дострокові парламентські вибори, у більшості, за попередніми даними, перемогли нові обличчя. Але експерти вважають, що нова Верховна Рада нового скликання буде нагадувати американські гірки через спочатку високий злет, а потім таке ж різке падіння.

      Таку думку висловив політичний експерт, лідер партії "Сила людей" Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

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      "Що це буде за злет? Прийшла молода, свіжа кров, яка буде працювати, але українське суспільство їх не знає. Спочатку вони захочуть проявитися перед виборцями, тому це буде пікове зростання", – відповів експерт.

      Так само було і в минулій Верховній Раді. Якщо подивитися на перші півроку у 2014-ому були особливо активними для депутатів. А потім було стрімке падіння і розчарування – як у самих депутатів, так і у суспільства. А вже на другому півріччі тоді показалося неволодіння експертизою, невміння працювати довго, почалася критика тощо,
      – заявив Солонтай.

      Політолог зазначив, що він це саме тому і називає американською гіркою: спочатку швидкий злет і потім таке ж стрімке падіння. "Цій Раді я даю півтора-два роки. А потім почнуться питання в Офісі президента – "нам ця Рада токсична, але ми будемо її використовувати", – додав Солонтай.

      "Чому вона стане токсичною? Уявіть собі, що ця Рада зробила щось вартісне і хороше – земельний ринок, легалізація грального бізнесу, податкова реформа і т.д. Але народ не за все скаже "дякую", зокрема земельний ринок. Адже в 90-их роках народ так само розкритикував приватизацію землі, – підсумував експерт.


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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Ринок землі
      Джерело: 24 канал
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