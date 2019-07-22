Чому для партії "Слуга народу" буде важлива коаліція: заява Безсмертного

Згідно останніх підрахунків, то партія "Слуга народу" може отримати достатню кількість голосів, щоб потрапити до Верховної Ради й не об'єднуватися ні з ким в коаліцію. Проте підрахунки голосів ще тривають.

Задачі та виклики, які стоять перед Верховною Радою, вони потребують змін Конституції. Звідси, якщо партія "Слуга народу" про це думає, а це так і є, бо це видно із заяв, які звучать, то їм потрібна буде коаліція. Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, який також балотувався, як самовисуванець – Роман Безсмертний.

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"Я торкнуся зараз фрази: "Однопартійна коаліція при віртуальному формуванні партії не є гарантією стабільності". З точки зору політичної стабільності в цих людей немає ідеологічної єдності", – повідомив Роман Безсмертний.

Безсмертний стверджував, що люди, які є членами партії "Слуга народу", зараз будуть тільки знайомитися між собою.

Якщо ми зараз візьмемо політичний портрет цих людей – це портрет всієї України. Це означає штучність цього створення. Це означає, що міни будуть рватися з середини,

– додав Безсмертний.

Ведуча Ілона Довгань нагадала, що в команді партії "Слуга народу" є, наприклад, "Квартал 95", "УКРОП", "1+1" й там усі поділені на угрупування.

"Усе воно сегментується, але їм потрібно над цим думати. А коаліція – це стабільність, яка їм потрібна", – додав Безсмертний.



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