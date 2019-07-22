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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці

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      Парламентські вибори в Україні 2019 – скільки місць у Раді для партій переможців
      Скільки депутатів у парламенті матиме кожна партія / 24 канал

      24 канал спрогнозував, скільки місць у новообраній Верховній Раді отримають партії, що подолали 5% бар'єр.

      За допомогою симулятора вибіркового числення на основі модифікованого методу д'Ондта, 24 канал порахував, скільки місць у новообраній Верховній Раді можуть отримати партії, що подолали 5% бар'єр.

      Важливо! Офіційні результати парламентських виборів 2019

      За даними підрахунку 82% бюлетенів голоси виборців розподілилися так:

      "Слуга народу" – 42,9%
      "Опозиційна платформа – За життя" – 12,95%
      "Європейська Солідарність" – 8,31%
      Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,11%
      "Голос" – 6,05%

      Пропорційно до такої кількості голосів місця в парламенті можуть розподілитися наступним чином (з 225 всього за партійними списками, передбачених пропорційною системою):

      • Слуга народу: 123
      • ОПЗЖ: 37
      • Європейська Солідарність: 24
      • Батьківщина : 23
      • Голос : 18


      Скільки мандатів отримають партії

      Крім того, у Раді 9 скликання будуть пристуні також 199 депутатів -мажоритарників (всього їх половина від загального складу парламенту – 225, але 26 місць пустуватимуть через те, що не відбулися вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму). Якщо врахувати партійну приналежність мажоритарників, то ряди партій-переможців поповняться таким чином:

      • Слуга народу: 129
      • ОПЗЖ: 6
      • Європейська Солідарність: 1
      • Батьківщина: 2
      • Голос: 3

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Партія Голос ВО Батьківщина Європейська солідарність Публікації Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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