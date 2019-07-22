Скільки місць у Раді отримають партії-переможці

24 канал спрогнозував, скільки місць у новообраній Верховній Раді отримають партії, що подолали 5% бар'єр.

За допомогою симулятора вибіркового числення на основі модифікованого методу д'Ондта, 24 канал порахував, скільки місць у новообраній Верховній Раді можуть отримати партії, що подолали 5% бар'єр.

Важливо! Офіційні результати парламентських виборів 2019

За даними підрахунку 82% бюлетенів голоси виборців розподілилися так:

"Слуга народу" – 42,9%

"Опозиційна платформа – За життя" – 12,95%

"Європейська Солідарність" – 8,31%

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,11%

"Голос" – 6,05%

Пропорційно до такої кількості голосів місця в парламенті можуть розподілитися наступним чином (з 225 всього за партійними списками, передбачених пропорційною системою):

Слуга народу: 123

ОПЗЖ: 37

Європейська Солідарність: 24

Батьківщина : 23

Голос : 18

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Скільки мандатів отримають партії

Крім того, у Раді 9 скликання будуть пристуні також 199 депутатів -мажоритарників (всього їх половина від загального складу парламенту – 225, але 26 місць пустуватимуть через те, що не відбулися вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму). Якщо врахувати партійну приналежність мажоритарників, то ряди партій-переможців поповняться таким чином:

Слуга народу: 129

ОПЗЖ: 6

Європейська Солідарність: 1

Батьківщина: 2

Голос: 3

Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

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