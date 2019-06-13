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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Парламентські вибори 2019: список партій

      3283 Читать новость на русском
      Парламентські вибори в Україні 2019 - кандидати в парламент України 2019
      Оголосили списки партій, що підуть на парламентські вибори / Радіо Свобода

      Позачергові парламентські вибори в Україні пройдуть 21 липня 2019 року. 13 партій-кандидатів оголосили свої виборчі списки.

      21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. До 20 червня кандидати в народні депутати можуть подавати свої документи в ЦВК, а 25 червня – останній день реєстрації.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Список партій на вибори до парламенту України:

      • "Аграрна партія"
      • ​"Батьківщина"
      • Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
      • "Голос"
      • "Громадянська позиція"
      • "Європейська солідарність"
      • "Опозиційна платформа – За життя!"
      • "Опозиційний блок"
      • "Радикальна партія"
      • "Самопоміч"
      • "Сила і честь"
      • "Слуга народу"
      • "Українська стратегія"

      "Аграрна партія"

      Михайло Поплавський – перший номер у списку

      Михайло Поплавський
      Михайло Поплавський

      Народний артист України, співак, професор, ректор Київського національного університету культури і мистецтв.

      Читайте повний список "Аграрної партії"

      Партія "Батьківщина"

      Юлія Тимошенко – голова партії

      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко

      Очільниця політичної партії "Батьківщина", колишній прем'єр-міністр України, балотувалася на посаду президента у 2010, 2014 і 2019 роках.

      Читайте повний список "Батьківщини".

      ВО "Свобода"

      Олег Тягнибок – голова партії

      Олег Тягнибок
      Олег Тягнибок

      Голова ВО "Свобода", балотувався в президенти в 2010 і 2014 році. На вибори свободівці йдуть у об'єднанні із Нацкорпусом та "Правим сектором".

      Читайте повний список ВО "Свобода".

      Партія "Голос"

      Святослав Вакарчук – голова партії

      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук

      Лідер політичної партії "Голос", колишній народний депутат, український музикант, вокаліст, лідер рок-гурту "Океан Ельзи".

      Читайте повний список партії "Голос".

      Партія "Громадянська позиція"

      Анатолій Гриценко – голова партії

      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Лідер партії "Громадянська позиція", колишній міністр оборони України. У 2019 році брав участь у президентських виборах.

      Читайте повний список партії "Громадянська позиція".

      Партія "Європейська Солідарність"

      Петро Порошенко – голова партії

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      Лідер партії "Європейська Солідарність", а також Президент України з 2014 до 2019 року.

      Читайте повний список партії "Європейська Солідарність".

      "Опозиційна платформа – За життя"

      Юрій Бойко – перший номер у списку

      Юрій Бойко
      Юрій Бойко

      Співголова партії "Опозиційна платформа – За життя", колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України.

      Читайте повний список партії "Опозиційна платформа – За життя".

      Партія "Опозиційний блок"

      Євген Мураєв – перший номер списку

      Євген Мураєв
      Євген Мураєв

      Лідер політичної партії "Наші", депутат Харківської обласної ради двох скликань. Відомий українофобськими та проросійськими поглядами.

      Читайте повний список партії "Опозиційний блок".

      "Радикальна партія"

      Олег Ляшко – голова партії

      Олег Ляшко
      Олег Ляшко

      Лідер "Радикальної партії", у 2014-му та 2019-му балотувався на пост президента України. До політичної діяльності працював журналістом, редактором та головним редактором різних друкованих видань.

      Читайте повний список "Радикальної партії".

      Партія "Самопоміч"

      Андрій Садовий – голова партії

      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Лідер політичної партії "Самопоміч" та міський голова Львова з квітня 2006 року.

      Читайте повний список партії "Самопоміч".

      Партія "Сила і честь"

      Ігор Смешко – голова партії

      Ігор Смешко
      Ігор Смешко

      Голова партії "Сила і честь", доктор технічних наук, професор, генерал-полковник.

      Читайте повний список партії "Сила і честь".

      Партія "Слуга народу"

      Дмитро Разумков – голова партії

      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков

      Голова партії "Слуга народу", речник виборчого штабу Володимира Зеленського у президентській кампанії 2019-го року, політтехнолог.

      Читайте повний список партії "Слуга народу".

      Партія "Українська стратегія"

      Володимир Гройсман – голова партії

      Володимир Гройсман –
      Володимир Гройсман 

      Прем'єр-міністр України з квітня 2016-го року. Колишній віце-президент Асоціації міст України з питань житлово-комунального господарства. Для парламентських виборів створив партію "Українська стратегія", яку й очолив.

      Читайте повний список партії "Українська стратегія".

      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України пройдуть 21 липня. Для подання документів до Центрвиборчкому потенційним учасникам перегонів відвели місяць – до 20 червня включно. Після цього буде ще п'ять робочих днів, за котрі можна знятись із гонки та до 25 червня ЦВК проведе реєстрацію учасників. Остаточний список для голосування буде відомий 30 червня. Результати дочасних парламентських виборів мають оголосити не пізніше двох тижнів після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019.

      Дивіться інфографіку, як проходитимуть парламентські вибори:
      Календар парламентських виборів – інфографіка
      Календар парламентських виборів – інфографіка

      blog_ava
      Партія "Слуга народу" йде на парламентські вибори: оновлений список політсили
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Партія Сила і честь Партія Українська стратегія Партія Голос Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Петро Порошенко Дмитро Разумков Святослав Вакарчук Партія "Європейська платформа"
      Джерело: 24 канал
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