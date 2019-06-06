"Опозиційна платформа – За життя" оприлюднила свій виборчий список

Журналісти опублікували ймовірний список кандидатів на вибори до Верховної Ради України від партії "Опозиційна платформа – За життя".

6 червня партія провела з'їзд, на якому представила першу десятку депутатів, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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У першу десятку списку партії "Опозиційна платформа – За життя" увійшли:

1. Юрій Бойко;

2. Вадим Рабинович;

3. Віктор Медведчук;

4. Наталія Королевська;

5. Сергій Льовочкін;

6. Василь Німченко;

7. Нестор Шуфрич;

8. Сергій Ларін;

9. Сергій Дунаєв;

10. Тарас Козак.



Хто ще увійшов у список партії "Опозиційна платформа – За життя"/ Фото: 24 канал

Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

Що відомо про партію "Опозиційна платформа – За життя"? "Опозиційна платформа – За життя" – проросійська політична партія в Україні, яка була зареєстрована 9 грудня 1999 року як "Всеукраїнське об'єднання "Центр".



У липні 2016 партію було перейменовано на "За життя". Серед відомих членів – Вадим Рабінович. У кінці липня 2018 року з партією об'єдналася ГО проросійського олігарха Медведчука "Український вибір". Головою партії є Юрій Бойко.