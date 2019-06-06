"Оппозиционная платформа – за жизнь" обнародовала свой избирательный состав

Журналисты опубликовали вероятный список кандидатов на выборы в Верховную Раду Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

6 июня партия провела съезд, на котором представила первую десятку депутатов, сообщает корреспондент 24 канала.

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В первую десятку списка партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" вошли:

1. Юрий Бойко – лидер партии;

2. Вадим Рабинович – украинско-израильский бизнесмен и олигарх, лидер партии "За жизнь";

3. Виктор Медведчук – лидер общественного движения "Украинский выбор" и кум российского президента Владимира Путина;

4. Наталия Королевская – народный депутат Украины;

5. Сергей Левочкин – народный депутат Украины;

6. Василий Нимченко – народный депутат, заместитель главы "Украинского выбора";

7. Нестор Шуфрич – народный депутат;

8. Сергей Ларин – один из основателей "Партии развития Украины";

9. Сергей Дунаев – нардеп от "Оппозиционного блока", поддерживает пророссийских террористов, фигурант базы "Миротворец";

10. Тарас Козак – народный депутат, голосовал против закона о признании украинского сувернитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.



Кто еще вошел в список партии "Оппозиционная платформа – за жизнь"/ Фото: 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Что известно про партию "Оппозиционная платформа – за жизнь"? "Оппозиционная платформа – за жизнь" – пророссийская политическая партия в Украине, которая была зарегистрирована 9 декабря 1999 года как "Всеукраинское объединение "Центр".



В июле 2016 партия была переименована в "За жизнь". Среди известных членов – Вадим Рабинович. В конце июля 2018 года объединилась с партией ГО пророссийского олигарха Медведчука "Украинский выбор". Председателем партии является Юрий Бойко.