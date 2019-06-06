16:58
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      "Оппозиционная платформа – за жизнь" обнародовала свой избирательный состав

      214 Читати новину українською
      Оппозиционная платформа – За жизнь - состав кандидатов на парламентские выборы
      Список "Оппозиционная платформа – за жизнь": кого может выдвинуть партия на выборы / platform.org.ua

      Журналисты опубликовали вероятный список кандидатов на выборы в Верховную Раду Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

      6 июня партия провела съезд, на котором представила первую десятку депутатов, сообщает корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      В первую десятку списка партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" вошли:

      1. Юрий Бойко – лидер партии;

      2. Вадим Рабинович – украинско-израильский бизнесмен и олигарх, лидер партии "За жизнь";

      3. Виктор Медведчук – лидер общественного движения "Украинский выбор" и кум российского президента Владимира Путина;

      4. Наталия Королевская – народный депутат Украины;

      5. Сергей Левочкин – народный депутат Украины;

      6. Василий Нимченко – народный депутат, заместитель главы "Украинского выбора";

      7. Нестор Шуфрич – народный депутат;

      8. Сергей Ларин – один из основателей "Партии развития Украины";

      9. Сергей Дунаев – нардеп от "Оппозиционного блока", поддерживает пророссийских террористов, фигурант базы "Миротворец";

      10. Тарас Козак – народный депутат, голосовал против закона о признании украинского сувернитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

      опозиційна платформа за життя список партії бойко
      Кто еще вошел в список партии "Оппозиционная платформа – за жизнь"/ Фото: 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      Что известно про партию "Оппозиционная платформа – за жизнь"? "Оппозиционная платформа – за жизнь" – пророссийская политическая партия в Украине, которая была зарегистрирована 9 декабря 1999 года как "Всеукраинское объединение "Центр".

      В июле 2016 партия была переименована в "За жизнь". Среди известных членов – Вадим Рабинович. В конце июля 2018 года объединилась с партией ГО пророссийского олигарха Медведчука "Украинский выбор". Председателем партии является Юрий Бойко.

      blog_ava
      Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      сегодня
      65973
      Теги: Оппозиционная платформа За жизнь Юрий Бойко Верховная Рада Новости Украины Парламентские выборы 2019 Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
      сегодня , 16:44 Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
      300
      Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове
      сегодня , 16:00 Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове
      Михайло Гема 74
      День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
      сегодня , 15:30 День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
      Юліана Вінтюк 948
      Скандальне інтерв'ю помічника Зеленського: які заяви викликали хвилю обурення
      сегодня , 15:30 Скандальне інтерв'ю помічника Зеленського: які заяви викликали хвилю обурення
      Олексій Мінаков 372
      Росія стягує техніку та живу силу в Луганськ
      сегодня , 15:00 Росія стягує техніку та живу силу в Луганськ
      Дмитро Снєгирьов 3488
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук