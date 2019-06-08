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      Партія "Голос" іде на дострокові парламентські вибори: список кандидатів

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      Партія Голос від Вакарчука - список кандидатів на вибори до ВР - склад партії
      Виборчий список партія "Голос" / прес-служба "Голосу"

      Під час з’їзду партія Святослава Вакарчука "Голос" оприлюднила список своїх кандитатів у народні депутати на дострокових парламентських виборах. Також члени з'їзду одноголосно підтримали рішення щодо участі "Голосу" у дострокових парламентських виборах.

      Партійний з’їзд "Голосу" відбувся 8 червня у Національному музеї історії України на Старокиївській горі у столиці. Він  відбувся за закритими дверима, проте все, що відбувалось у залі музею транслювали на декількох великих моніторах. На з'їзді була представлена перша десятка кандидатів у депутати.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Партія голос іде в політику, щоб повернути людину в центр держави. Аби перестали ділитись на лівих і правих, аби об’єднались навколо людини. Держава на долоні в людини, а не людина в кулаці держави,
      – сказав Вакарчук у своєму вступному слові під час з’їзду "Голосу".

      У першу двадцятку списку партії "Голос" увійшли:

      1. Святослав Вакарчук – лідер партії, фронтмен музичного гурту "Океан Ельзи";
      2. Юлія Клименко – екс-заступниця міністра економіки України (2015-2016 роки), опікується бізнес-освітою;
      3. Кіра Рудик – представниця IT-індустрії, голова компанії Ring Ukraine;
      4. Ярослав Железняк – член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні;
      5. Олександра Устінова – донедавна – членкиня правління "Центру протидії корупції";
      6. Олег Макаров – юрист, антикорупціонер;
      7. Ярослав Юрчишин  громадський активіст, антикорупціонер, екс-керівник Transparency International України;
      8. Сергій Рахманін – журналіст, заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня"
      9. Соломія Бобровська  співзасновниця "Євромайдан SOS" та "Допомога ДПСУ", активістка руху "Чесно";
      10. Ольга Стефанишин – колишня заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції;
      11. Олександр Курдидик – юрист, член правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД);
      12. Володимир Цабаль – економіст;
      13. Андрій Осидчук – депутат Киїівради;
      14. Роман Костенко – кіборг, учасник бойових дій на Донбасі, позивний "Гроза";
      15. Роман Лозинський – політолог, екс-очільник "Української Галицької партії"; 
      16. Інна Совсун  віце-президентка Київської школи економіки, екс-заступниця міністра освіти та науки України;
      17. Леся Василенко – юристка, правозахисниця, засновниця та голова правління ГО "Юридична сотня";
      18. Рустем Умеров  український підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження;
      19. Аліна Свідерська – економістка;
      20. Андрій Шараськін – учасник бойових дій на Донбасі, позивний "Богема".

      Під №30 у списку "Голосу" шоумен Сергій Притула.



      Прихильники партії мали змогу дивитись трансляцію зі з'їзду "Голосу" надворі, біля змонтованої сцени/ фото 24 канал

      Також Вакарчук на з'їзді розповів, що першими кроками "Голосу" у Раді буде просування законопроектів, які б "усували олігархів від влади в країні", а також – низка судових ініціатив.

      Також у своїй промові Вакарчук згадав реформу охорони здоров'я і наголосив, що її треба продовжувати.

      "Голос" іде в політику всерйоз і надовго", – додав він.

      Що відомо про партію "Голос"?

      16 травня Святослав Вакарчук оголосив про створення власної партії "Голос". Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук
      Презентація партії "Голос" Святослава Вакарчука у Києві 16 травня

      Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

      Так, 16 червня Вакарчук представив лише першу п’ятірку своєї партії. Згодом стало відомо про ще 3 учасників політсили.

      Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

      Вакарчук закликає небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу". Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

      Одним із головних завдань партії "Голос" у парламенті її лідер вважає повернення незаконно ув’язнених українських бранців із російського полону.

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      Теги: Новини політики Новини України Партія Голос Святослав Вакарчук Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
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