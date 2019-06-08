Партія "Голос" іде на дострокові парламентські вибори: список кандидатів

Під час з’їзду партія Святослава Вакарчука "Голос" оприлюднила список своїх кандитатів у народні депутати на дострокових парламентських виборах. Також члени з'їзду одноголосно підтримали рішення щодо участі "Голосу" у дострокових парламентських виборах.

Партійний з’їзд "Голосу" відбувся 8 червня у Національному музеї історії України на Старокиївській горі у столиці. Він відбувся за закритими дверима, проте все, що відбувалось у залі музею транслювали на декількох великих моніторах. На з'їзді була представлена перша десятка кандидатів у депутати.

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Партія голос іде в політику, щоб повернути людину в центр держави. Аби перестали ділитись на лівих і правих, аби об’єднались навколо людини. Держава на долоні в людини, а не людина в кулаці держави,

– сказав Вакарчук у своєму вступному слові під час з’їзду "Голосу".

У першу двадцятку списку партії "Голос" увійшли:

Святослав Вакарчук – лідер партії, фронтмен музичного гурту "Океан Ельзи"; Юлія Клименко – екс-заступниця міністра економіки України (2015-2016 роки), опікується бізнес-освітою; Кіра Рудик – представниця IT-індустрії, голова компанії Ring Ukraine; Ярослав Железняк – член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні; Олександра Устінова – донедавна – членкиня правління "Центру протидії корупції"; Олег Макаров – юрист, антикорупціонер; Ярослав Юрчишин – громадський активіст, антикорупціонер, екс-керівник Transparency International України; Сергій Рахманін – журналіст, заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня" Соломія Бобровська – співзасновниця "Євромайдан SOS" та "Допомога ДПСУ", активістка руху "Чесно"; Ольга Стефанишин – колишня заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції; Олександр Курдидик – юрист, член правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД); Володимир Цабаль – економіст; Андрій Осидчук – депутат Киїівради; Роман Костенко – кіборг, учасник бойових дій на Донбасі, позивний "Гроза"; Роман Лозинський – політолог, екс-очільник "Української Галицької партії"; Інна Совсун – віце-президентка Київської школи економіки, екс-заступниця міністра освіти та науки України; Леся Василенко – юристка, правозахисниця, засновниця та голова правління ГО "Юридична сотня"; Рустем Умеров – український підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження; Аліна Свідерська – економістка; Андрій Шараськін – учасник бойових дій на Донбасі, позивний "Богема".

Під №30 у списку "Голосу" шоумен Сергій Притула.





Прихильники партії мали змогу дивитись трансляцію зі з'їзду "Голосу" надворі, біля змонтованої сцени/ фото 24 канал

Також Вакарчук на з'їзді розповів, що першими кроками "Голосу" у Раді буде просування законопроектів, які б "усували олігархів від влади в країні", а також – низка судових ініціатив.

Також у своїй промові Вакарчук згадав реформу охорони здоров'я і наголосив, що її треба продовжувати.

"Голос" іде в політику всерйоз і надовго", – додав він.

Що відомо про партію "Голос"?

16 травня Святослав Вакарчук оголосив про створення власної партії "Голос". Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Презентація партії "Голос" Святослава Вакарчука у Києві 16 травня



Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.



Так, 16 червня Вакарчук представив лише першу п’ятірку своєї партії. Згодом стало відомо про ще 3 учасників політсили.

Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

Вакарчук закликає небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу". Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

Одним із головних завдань партії "Голос" у парламенті її лідер вважає повернення незаконно ув’язнених українських бранців із російського полону.