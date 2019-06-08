Партія "Голос" іде на дострокові парламентські вибори: список кандидатів
Під час з’їзду партія Святослава Вакарчука "Голос" оприлюднила список своїх кандитатів у народні депутати на дострокових парламентських виборах. Також члени з'їзду одноголосно підтримали рішення щодо участі "Голосу" у дострокових парламентських виборах.
Партійний з’їзд "Голосу" відбувся 8 червня у Національному музеї історії України на Старокиївській горі у столиці. Він відбувся за закритими дверима, проте все, що відбувалось у залі музею транслювали на декількох великих моніторах. На з'їзді була представлена перша десятка кандидатів у депутати.
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Партія голос іде в політику, щоб повернути людину в центр держави. Аби перестали ділитись на лівих і правих, аби об’єднались навколо людини. Держава на долоні в людини, а не людина в кулаці держави,
– сказав Вакарчук у своєму вступному слові під час з’їзду "Голосу".
У першу двадцятку списку партії "Голос" увійшли:
- Святослав Вакарчук – лідер партії, фронтмен музичного гурту "Океан Ельзи";
- Юлія Клименко – екс-заступниця міністра економіки України (2015-2016 роки), опікується бізнес-освітою;
- Кіра Рудик – представниця IT-індустрії, голова компанії Ring Ukraine;
- Ярослав Железняк – член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні;
- Олександра Устінова – донедавна – членкиня правління "Центру протидії корупції";
- Олег Макаров – юрист, антикорупціонер;
- Ярослав Юрчишин – громадський активіст, антикорупціонер, екс-керівник Transparency International України;
- Сергій Рахманін – журналіст, заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня"
- Соломія Бобровська – співзасновниця "Євромайдан SOS" та "Допомога ДПСУ", активістка руху "Чесно";
- Ольга Стефанишин – колишня заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції;
- Олександр Курдидик – юрист, член правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД);
- Володимир Цабаль – економіст;
- Андрій Осидчук – депутат Киїівради;
- Роман Костенко – кіборг, учасник бойових дій на Донбасі, позивний "Гроза";
- Роман Лозинський – політолог, екс-очільник "Української Галицької партії";
- Інна Совсун – віце-президентка Київської школи економіки, екс-заступниця міністра освіти та науки України;
- Леся Василенко – юристка, правозахисниця, засновниця та голова правління ГО "Юридична сотня";
- Рустем Умеров – український підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження;
- Аліна Свідерська – економістка;
- Андрій Шараськін – учасник бойових дій на Донбасі, позивний "Богема".
Під №30 у списку "Голосу" шоумен Сергій Притула.
Прихильники партії мали змогу дивитись трансляцію зі з'їзду "Голосу" надворі, біля змонтованої сцени/ фото 24 канал
Також Вакарчук на з'їзді розповів, що першими кроками "Голосу" у Раді буде просування законопроектів, які б "усували олігархів від влади в країні", а також – низка судових ініціатив.
Також у своїй промові Вакарчук згадав реформу охорони здоров'я і наголосив, що її треба продовжувати.
"Голос" іде в політику всерйоз і надовго", – додав він.
Що відомо про партію "Голос"?
16 травня Святослав Вакарчук оголосив про створення власної партії "Голос". Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".
Презентація партії "Голос" Святослава Вакарчука у Києві 16 травня
Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.
Так, 16 червня Вакарчук представив лише першу п’ятірку своєї партії. Згодом стало відомо про ще 3 учасників політсили.
Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео
Вакарчук закликає небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу". Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.
Одним із головних завдань партії "Голос" у парламенті її лідер вважає повернення незаконно ув’язнених українських бранців із російського полону.