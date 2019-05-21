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      Ми діємо зовсім іншим способом: Вакарчук розповів про джерела фінансування партії "Голос"

      43 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / 24 Канал

      Музикант та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вкотре наголосив, що не отримує грошей від олігархів. Він зазначив, що є багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом та підтримують новостворену політичну силу.

      В ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV Вакарчук зазначив, що вважає неприпустимим говорити про боротьбу з олігархами, "а потім приходити і брати в них гроші".

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      Вже сьогодні в нас є десятки достатньо заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають якийсь бізнес, які готові нас підтримувати і підтримують в даний момент,
      – заявив Вакарчук.

      Він також зауважив, що вкладає у партію особисті гроші та закликав глядачів, які мають бажання допомогти фінансово, підтримати нову політичну силу на сайті партії "Голос".

      Вакарчук також додав, що потрібно проводити передвиборчу кампанію чесно та ефективно, тоді вона буде коштувати значно менше ніж її презентують політтехнологи.

      Раніше Святослав Вакарчук заявляв, що у списках новоствореної партії "Голос" на парламентських виборах не буде чинних народних депутатів.

      Що відомо про партію Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

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      Теги: Новини політики Святослав Вакарчук Партія Голос Гроші
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