Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не получает денег от олигархов. Он отметил, что есть много богатых людей, которые получают свои доходы законным путем и поддерживают новую политическую силу.

В эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV Вакарчук отметил, что считает недопустимым говорить о борьбе с олигархами, "а потом приходить и брать у них деньги".

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Уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент,

– заявил Вакарчук.

Он также отметил, что вкладывает в партию личные деньги и призвал зрителей, которые хотят помочь финансово, поддержать новую политическую силу на сайте партии "Голос".

Вакарчук также добавил, что нужно проводить предвыборную кампанию честно и эффективно, тогда она будет стоить значительно меньше, чем ее представляют политтехнологи.

Ранее Святослав Вакарчук заявлял, что в списках вновь партии "Голос" на парламентских выборах не будет действующих народных депутатов.

Что известно о партии Вакарчука?16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".



Он пояснил, что идет в политику, так как Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритет – изменение правил игры в украинской политике и отход от старой системы.



Пока в политическую силу входят только 6 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".