Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно

Святослав Вакарчук 16 мая представил собственную партию "Голос", с которой планирует идти на парламентские выборы осенью. Сейчас известны имена лишь шестерых членов. Однако, музыкант призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

По словам Вакарчука, он идет в политику, чтобы начать настоящие перемены в Украине, которых требует народ.

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Мы создаем новую политическую силу – "Голос". С вашей поддержкой я поведу партию на парламентские выборы. Потому что именно под куполом Верховной Рады принимаются главные решения, которые влияют на каждого украинца,

– заявил Вакарчук.

Лидер партии "Голос" отметил, что приоритет для ее основателей – изменить правила игры в украинской политике и отойти от старой системы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.

Члены партии "Голос": список



Святослав Вакарчук

Основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук

Лидер политической партии "Голос". Вокалист, музыкант и лидер рок-группы "Океан Ельзи", композитор, общественный деятель, заслуженный артист Украины. Соучредитель Центра экономической стратегии и Фонда "Люди будущего", посол доброй воли Программы Развития ООН для молодежи в Украине.

В 2007 году по спискам партии "Наша Украина – Народная самооборона" был народным депутатом Верховной Рады. Однако уже через год музыкант сложил свои полномочия.

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По оценке ряда изданий, Святослав Вакарчук входит в первую сотню влиятельных и известных людей в Украине.

Накануне президентских выборов в Украине распространялись слухи о его вероятном участии в гонке. Однако, 28 января 2019 года Вакарчук официально заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства.

Юлия Клименко



Член партииВакарчука "Голос" Юлия Клименко

Была заместителем министра экономики Украины в 2015-2016 годах. Имеет большой опыт в управлении организациями в государственном и частном секторах. До 2015 года она в течение 17 лет работала в частном секторе на руководящих должностях в компаниях с иностранными инвестициями.

Сейчас Клименко, советник Президента Киевской школы экономики и занимается бизнес образованием. Имеет опыт многолетнего сотрудничества с общественными организациями, бизнес-ассоциациями, представителями правительства и парламента.

Также Клименко была членом правления организации Transparency International Ukraine, но после презентации партии "Голос" завершила сотрудничество с ней из-за участия в предвыборной кампании.

При участии Юлии Клименко на должности заместителя министра экономики достигнуто следущее:



- создан офис эффективного регулирования BRDO;

- устранено более 100 барьеров для бизнеса;

- разработана и подана на рассмотрение правительства стратегия государственной политики в сфере малого и среднего бизнеса;

- подписана программа Европейского Союза EU SURE на сумму 95 миллионов евро для развития малого и среднего бизнеса в Украине;

- подписана программа ЕС COSME для поддержки малого и среднего бизнеса объемом 2,3 миллиарда евро;

- подготовлена и введена реформа системы надзора (контроля), подготовлены законы для их дальнейшего принятия Парламентом;

- разработаны и утверждены процедуры и политики в секторе предоставления государственных услуг;

- проведена реформа Министерства (50% сокращение штата, пересмотр функций и объединения департаментов (с 26 до 19), обновление руководства департаментов (80%).

Ярослав Юрчишин



Член политсилы "Голос" Ярослав Юрчишин

Общественный активист, эксперт в области борьбы с коррупцией. Был исполнительным директором Transparency International Ukraine, но как и Клименко, завершил сотрудничество организацией из-за участия в предвыборной кампании.

Он был членом Совета общественного контроля при НАБУ, конкурсной комиссии по избранию прокуроров САП, советником на общественных началах Секретаря СНБО Андрея Парубия, главой Киевской городской территориальной организации партии "ДемАльянс", помощником нардепов Леси Оробец и Игоря Криля. С 2001 года является членом Пласта.

Также, Юрчишин – соавтор антикоррупционной реформы в Украине, ведь с другими активистами добился создания антикоррупционного суда.

Соломия Бобровская



Член команды партии "Голос" Соломия Бобровская

Украинская деятельница, в 26 лет стала исполняющей обязанности председателя Одесской областной государственной администрации. До этого была советником главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

В 2017 году она вошла в ТОП-30 до 30 по версии издания Kyiv Post. Также награждена медалью УПЦ КП "За жертвенность и любовь к Украине".

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Бобровская является соучредителем общественных инициатив Евромайдан SOS, Помощь Госпогранслужбе и активисткой движения "Честно. Фильтруй Раду!". Сейчас она возглавляет ОО "Украинская Основа" и является членом пласта.

Также активистка имеет опыт работы в общественном секторе и на государственной службе в Кабинете Министров (была помощницей вице-премьера Украины по гуманитарным вопросам Александра Сыча).

Андрей Шараскин



Андрей Шараскин – член партии "Голос"

Киборг Донецкого аэропорта с позывным "Богема", актер и режиссер. В августе 2014 года пошел защищать Украину на Донбасс. Через два года стал заместителем командующего Украинской добровольческой армии с общественно-политическим вопросам. Также был председателем национального движения "Государственная инициатива Яроша", а в 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

За участие в боях за Донецкий аэропорт получил еще и именное оружие от секретаря СНБО Александра Турчинова, награжден орденом "За мужество" III степени, знаком отличия Президента Украины и медалью участника АТО.

Юрий Соколов



Член команды партии "Голос" Юрий Соколов

Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог и ведущий украинский ученый. Является профессором кафедры кардиологии Национальной академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и заведующим отделением Интервенционной кардиологии Национального научного центра "Институт кардиологии им. академика М. Д. Стражеско" в Киеве. Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Соколов является почетным членом Европейского общества кардиологов (F.F.S.C.), представителем Украины в международной общественной инициативе "Stent for Life" и членом-корреспондентом Национальной Академии медицинских наук по специальности интервенционная кардиология.

Кроме того, Юрий Соколов имеет немалые достижения в медицине – он впервые провел ряд сложных кардиологических операций пациентам с инфарктом миокарда.

Святослав Вакарчук представил свою команду, смотрите видео: