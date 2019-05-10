Вакарчук "откусит" рейтинг Зеленского, – гендиректор КМИСа

Хотя Святослав Вакарчук потерял поддержку из-за отказа участвовать в президентских выборах, однако на парламентских он все равно имеет хорошие шансы. Лидер группы "Океан Эльзы" сможет вернуть себе высокие рейтинги среди украинцев после официальных заявлений относительно походу в политику.

Неоднозначное поведение Вакарчука утомило украинцев – заявления о политике и решение не участвовать в президентских гонках, так считает генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, пишет "Обозреватель".

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Паниотто отметил, что ситуация с президентскими выборами повлияла на поддержку Вакарчука. Сейчас СМИ распространяют информацию о том, что он серьезно настроен принять участие в выборах в парламент, однако официальных заявлений пока нет.

Но если он решительно заявит о намерении идти на парламентские выборы, он вернется на тот уровень, который у него был полгода назад,

– сказал гендиректор КМИСа.

Вакарчук может получить все шансы попасть в пятерку лидеров на парламентских выборах, если начнет действовать.

"Я думаю, он имеет на это все шансы при условии, что он начнет делать реальные шаги. Мне кажется, его поведение – заявления о том, что он идет в политику, а потом отказ баллотироваться, – людям уже надоело", – добавил Паниотто.

Несмотря на это, по мнению эксперта, Святослав Вакарчук не достигнет уровня Зеленского, поскольку "у него отсутствует свой телеканал". Паниотто объясняет, что телевидение "остается фактором номером один во влиянии на людей".

Однако на выборах в парламент лидер "Океана Эльзы" таки может забрать голоса у главных лидеров.

Думаю, что его политическая сила откусит часть у Зеленского, часть – у Порошенко, потому что это тоже национально ориентированный электорат. И у других главных лидеров,

– объяснил Паниотто.

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Каковы данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?

Согласно исследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа –"За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность"– 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.