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      Вакарчук "відкусить" рейтинг Зеленського, – гендиректор КМІСу

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      Він повернеться на той рівень, який був півроку тому, – Паніотто про Вакарчука та вибори до ВР
      Він повернеться на той рівень, який був півроку тому, – Паніотто про Вакарчука та вибори до ВР / Фото з відкритих джерел

      Хоча Святослав Вакарчук втратив підтримку через відмову брати участь у президентських виборах, однак на парламентських він все одно має хороші шанси. Лідер гурту "Океан Ельзи" зможе повернути собі високі рейтинги серед українців після офіційних заяв щодо походу в політику.

      Неоднозначна поведінка Вакарчука втомила українців – заяви про політику та рішення не брати участі у президентських перегонах, так вважає генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, пише "Обозреватель".

      Читайте також: Вакарчук йде на вибори: що відомо про команду, спонсорів та політичні об'єднання

      Паніотто наголосив, що ситуація із президентськими виборами вплинула на підтримку Вакарчука. Зараз ЗМІ поширюють інформацію про те, що він серйозно налаштований взяти участь у виборах до парламенту, однак офіційних заяв поки немає. 

      Але якщо він рішуче заявить про намір іти на парламентські вибори, він повернеться на той рівень, який у нього був півроку тому,
      – сказав гендиректор КМІСу.

      Вакарчук може отримати усі шанси потрапити у п’ятірку лідерів на парламентських виборах, якщо почне діяти.

      "Я думаю, він має на це всі шанси за умови, що він почне робити реальні кроки. Мені здається, його поведінка – заяви про те, що він іде в політику, а потім відмова балотуватися, – людям вже набридла", – додав Паніотто.

      Попри це, на думку експерта, Святослав Вакарчук не досягне рівня Зеленського, бо "у нього відсутній свій телеканал". Паніотто пояснює, що телебачення "залишається фактором номером один у впливі на людей".

      Однак на виборах до парламенту лідер "Океану Ельзи" таки може забрати голоси у головних лідерів.

      Думаю, що його політична сила відкусить частину у Зеленського, частину – у Порошенка, бо це теж національно орієнтований електорат. І у інших головних лідерів,
      – пояснив Паніотто.

      Читайте також: Шанс він втратив, – експерт про конкуренцію Вакарчука та Зеленського на виборах до ВР

      Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців.

      парламентські вибори вакарчук зеленський

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Святослав Вакарчук Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
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