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      Вакарчук йде на вибори: що відомо про команду, спонсорів та політичні об'єднання

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      Про похід Святослава Вакарчука на парламенстькі вибори заявили у двох українських ЗМІ. Мовляв, уже збирає команду, має штаб, а офіційно оголосить про свій план за тиждень.

      У прес-службі артиста цього поки не коментують, але говорять його соратники.

      Читайте також: Шанс він втратив, – експерт про конкуренцію Вакарчука та Зеленського на виборах до ВР

      За інформацією ЗМІ, офіційно музикант оголосить про це 16 травня і навіть покаже команду. На свої джерела посилаються на телеканалі ICTV Віктор Пінчука і у виданні "Новое время".

      Вакарчук веде перемовини з низкою так званих лідерів суспільної думки з розкрученими акаунтами у Facebook, дуже популярні в медіа, які можуть до програми та ідеї Вакарчука зібрати максимально уваги ліберальної та по-своєму прогресивної,
      – сказав журналіст видання "Новое время" Іван Верстюк.

      Серед них, напевно, буде і керівник антикорупційної організації Transparency International Ярослав Юрчишин.

      юрчишин вибори вакарчук
      Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин

      Він не приховує, що з Вакарчуком співпрацює. Активно радити почав після першого туру виборів президента. Бо музикант зі своїм політичним проектом ще не визначився.

      Я насправді довгий час комунікую зі Святославом Вакарчуком. Не про конкретні технічні кроки, а про саму логіку потрапляння в політику, – розповів виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

      Ще одне імовріне прізвище команди Вакарчука – екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко. Журналісти "Нового времени" пишуть, вона очолить штаб.

      клименко вакарчук вибори команда
      Екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко

      Приміщення майбутньої політсили розмістили в офісі музиканта неподалік будівлі Верховної Ради – в бізнес-центрі Horizon.

      Спонсорувати партію Святослава Вакарчука, за нашими джерелами, буде інвестор журналу Томаш Фіала. Але чи фінансує політичні плани Вакарчука, поки не говорить.

      томаш фіал вакарчук вибори команда вакарчука
      Генеральний директор української інвестиційної компанії "Dragon Capital" Томаш Фіала

      Багато бізнесменів починають розуміти, що якщо вони не будуть частину грошей вкладати в демократичні сили, то без цього Україна не змінюватиметься,
      – прокоментував Генеральний директор української інвестиційної компанії "Dragon Capital" Томаш Фіала.

      Лідер "Океану Ельзи" може об'єднати навколо себе і інші демократичні рухи. Ярослав Юрчишин каже, переговори тривають, але визначеності поки немає. Чекають інавгурації.

      Якщо показати спроможність об'єднатися, то є шанс отримати більшість і зайняти якісь політичні ролі в керівництві країни,
      – зазначив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

      Про можливе об'єднання Вакарчука із вже створеними політсилами говорять і в партії "Сила людей". Її очільник політолог Олександр Солонтай припускає, що усе залежатиме від долі цього скликання Ради. Якщо Володимир Зеленський її розпустить – Вакарчук шукатиме підтримки. Якщо вибори все ж будуть черговими – встигне сформувати власну партію. А це дозволить оновити Верховну Раду.

      Читайте також: Вакарчук не набере багато голосів на парламентських виборах, – соціолог

      Вакарчук політичні плани спочатку заперечував. Потім натякнув, що він "у справі". Але у січні розвіяв головну інтригу президентських виборів. Цим, припускають експерти, розчарував частину своїх виборців. Ще торік йому обіцяли більше 7%. Тепер же, за даними квітневих опитувань Київського міжнародного інституту соціології, він може набрати близько 1,5% відсотка підтримки.

      Весь антиполітичний виборець чи виборець, який хотів голосувати за антиполітика, він спрямував свою прихильність на Зеленського. Думаю, що у нього будуть серйозні проблеми з подоланням виборчого бар'єру,
      – наголосив політолог Михайло Басараб.

      Для Вакарчука це буде друге пришестя в політику. Вперше до Верховної Ради потрапив у листопаді 2007 разом з політсилою тодішнього президента Ющенка. І протримався майже рік – у грудні 2008 сам відмовився від мандату.

      Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців.

      парламентські вибори вакарчук зеленський
      Соціологічні опитування щодо парламентських виборів

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      Автор: Марія Писаренко, Оксана Тропотяга, Леся Виговська
      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук ЗМІ Парламентські вибори 2019
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