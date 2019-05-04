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      Вакарчук не набере багато голосів на парламентських виборах, – соціолог

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      Святослав Вакарчук піде на вибори до Верховної Ради?
      Святослав Вакарчук піде на вибори до Верховної Ради? / Українська правда

      Партія Вакарчука може подолати п’ятивідсотковий прохідний бар’єр на парламентських виборах. Але надто багато голосів співак не набере. Для успіху потрібно дві умови.

      Про це 24 каналу розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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      Соціолог нагадує: у Вакарчука були високі шанси в президентських рейтингах у 2018 році. На думку Бекешкіної, співак не став би президентом. Але тоді б і Зеленський міг не виграти вибори. Голоси Зеленського розподілилися б між ним і Вакарчуком.

      За словами експерта, коли соціологи запитували, чи потрібні нові політичні лідери і хто ними може бути, то 8% респондентів називали Вакарчука. Зеленського – 6%. Мураєва 4%. Тобто сподівання на Вакарчука були високі.

      Зараз у Вакарчука і його умовної партії рейтинги близько 2%. І його партія може подолати п’ятивідсотковий виборчий бар’єр. Але це залежить, чи в його команді будуть відомі і авторитетні люди. По-друге, чи будуть максимальні можливості з’являтися в ЗМІ. Але він не набере надто багато голосів,
      – вважає Ірина Бекешкіна.

      На думку соціолога, потенційний електорат партії Вакарчука – Захід і Центр України. Молодіжний електорат, який міг Вакарчук забрати у Порошенка і Тимошенко, уже забрав Зелеський. Тому Вакарчук може відібрати голоси, в основному, в "Слуги народу" Зеленського, якого підтримали не лише на Сході, але й на Заході і Центрі.

      Які дані останніх соцопитувань? Згідно з дослідженням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єра: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців.

      рейтинги партій

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Верховна Рада Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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