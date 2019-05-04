Вакарчук не наберет много голосов на парламентских выборах, – социолог

Партия Вакарчука может преодолеть пятипроцентный проходной барьер на парламентских выборах. Но слишком много голосов певец не наберет. Для успеха нужно два условия.

Об этом 24 каналу рассказала директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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Социолог напоминает: у Вакарчука были высокие шансы в президентских рейтингах в 2018 году. По мнению Бекешкиной, певец не стал бы президентом. Но тогда бы и Зеленский мог не выиграть выборы. Голоса Зеленского распределились бы между ним и Вакарчуком.

По словам эксперта, когда социологи спрашивали, нужны ли новые политические лидеры и кто ими может быть, то 8% респондентов называли Вакарчука. Зеленского – 6%. Мураева 4%. То есть надежды на Вакарчука были высокие.

Сейчас у Вакарчука и его условной партии рейтинги около 2%. И его партия может преодолеть пятипроцентный избирательный барьер. Но это зависит, будут ли в его команде известные и авторитетные люди. Во-вторых, будут ли максимальные возможности появляться в СМИ. Но он не наберет слишком много голосов,

– считает Ирина Бекешкина.

По мнению социолога, потенциальный электорат партии Вакарчука – Запад и Центр Украины. Молодежный электорат, который мог Вакарчук забрать у Порошенко и Тимошенко, уже забрал Зелеский. Поэтому Вакарчук может отобрать голоса, в основном, в "Слуги народа" Зеленского, которого поддержали не только на Востоке, но и на Западе и в Центре.

Какие данные последних соцопросов?Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа –"За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность"– 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.