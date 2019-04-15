Досрочные выборы парламента: для чего это нужно и кому выгодно?

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заговорили о вероятности роспуска Верховной Рады. При условии победы Зеленского. Возможно ли прекратить полномочия парламента, и кому это выгодно, – далее в материале 24 канала.

О чем заявили в штабе Зеленского?

Как известно, очередные парламентские выборы должны состояться 27 октября 2019 года. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что по этому вопросу есть разные позиции у юристов и политических сил. Он подчеркнул, что в таких решениях нужно исходить из законности и политической целесообразности.

У Зеленского допускают возможность переизбрания парламента досрочно?

Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не будет выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит. А будет действовать по закону. На самом деле мне трудно сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент,

– заявил Дмитрий Разумков.

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Какие юридические основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады?

Согласно статье 90 Конституции Украины, Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если:

1. В течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 Конституции.

Согласно Конституции, есть три основания для прекращения полномочий Верховной Рады

2. В течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров.

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3. В течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Можно ли распустить парламент восьмого созыва?

По словам политического эксперта Андрея Вигиринского, наиболее действенная основание – в течение 30 дней не сформированная коалиция. К тому же, замечает он, в Киевском окружном административном суде на рассмотрении находится иск о бездействии коалиции за невнесение кандидатуры на пост министра здравоохранения. Аппарат Верховной Рады не предоставил суду информацию о составе коалиции. Поэтому теоретически суд может установить факт отсутствия коалиции. Впрочем, есть много нюансов.

Верховная Рада последние месяцы фактически не работает

Во-первых, согласно статье 90 Конституции, полномочия парламента не могут быть досрочно прекращены в последние шесть месяцев срока его полномочий. То есть Верховную Раду можно распустить не позднее 27 мая. Во-вторых, Раду нельзя распустить до вступления в должность нового президента. Дата инаугурации пока неизвестна. Но ЦИК, народные депутаты вполне могут затянуть процедуру.

Момент установления факта прекращения существования коалиции и отсчета 30 дней ее отсутствия – ключевой. До 27 мая надо, чтобы было решение суда. Или одна из фракций коалиции в эти дни заявила о своем выходе. Только так президент может издать указ. Времени мало. Поэтому это – маловероятный вариант,

– убежден Андрей Вигиринский.

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Политолог подчеркивает: даже если суд в апреле или мае установит, что коалиции не существует, к примеру, с 2016 года, то с момента судебного решения наступает новый 30-дневный срок ее формирование заново. И только по факту ее неформирования можно распускать парламент.

Когда могут состояться досрочные выборы?

Согласно законодательству, досрочные выборы могут состояться в конце июля – начале августа. Выборы пройдут по старой смешанной системе. И это, замечает Вигиринский, выгодно мажоритарщикам и региональным элитам.

Кому выгодны, а кому ни досрочные выборы Верховной Рады?

Как отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, с высокой вероятностью к моменту очередных выборов рейтинги Зеленского и его партии существенно упадут. То есть Зеленскому и партии "Слуга народа" выгодны досрочные выборы. Зато, по мнению эксперта, рационально Порошенко сейчас надо переключаться на парламентскую кампанию.

У Порошенко на выборах в Верховную Раду в октябре 2019 года прямого реванша не будет. Но рейтинги Зеленского и его партии, очевидно, существенно упадут. И ситуация выровняется. Порошенко надо действовать спокойно, сохранить свой электорат и показать, что он является альтернативой будущего президента,

– убежден Владимир Фесенко.

Досрочные выборы парламента выгодны и Зеленскому, и Порошенко?

В то же время Андрей Вигиринский убежден: Порошенко досрочные выборы парламента еще больше интересны, чем Зеленскому.

Для Порошенко досрочные выборы парламента – тоже неплохо. Сейчас Порошенко имеет максимум голосов, которые могут отдать за его политическую силу. Кроме того, еще действует эффект технологий по выплатам социальной помощи. К осени его уже не будет, если Порошенко проиграет. Ему не удастся за отсутствия административного ресурса сохранить такой уровень поддержки избирателей,

– считает Вигиринский.

Зато, отмечает он, те партии и политики, кто после первого тура выборов не в поле зрения украинских избирателей, теряют больше других. Они не успеют нормально поработать со своим электоратом. В частности, может потерять и Юлия Тимошенко, которая заняла третье место. С ней, по мнению Вигиринского, может сыграть плохую шутку тот факт, что Тимошенко никого не поддержала, ее информационная пассивность в последние недели, распущенный штаб и отсутствие продолжения работы с избирателями. И рейтинг "Батькивщины" может снизиться. Хотя к Тимошенко могут вернуться избиратели, которые из-за соцвыплат в первом туре поддержали Порошенко. Поэтому результат "Батькивщины" может быть таким же – 15-16%. Но новых симпатиков Тимошенко не доберет.