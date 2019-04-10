Насколько активными будут избиратели Зеленского и Порошенко во втором туре

21 апреля украинцы окончательно определят, кто будет следующим президентом Украины. Какой будет явка во втором туре и как это повлияет на результаты выборов – далее в материале 24 канала.

Явка молодежи в первом туре выросла

В первом туре президентских выборов явка составила 62,72% избирателей. Как отмечают социологи, в целом это стандартный показатель для Украины. В частности, в 2004 году, когда украинцы выбирали между Ющенко и Януковичем, явка была 74% в первом туре и 80% – во втором. В 2010 году – 66% и 69% соответственно. В 2014 году – после побега Януковича – почти 60%. Тогда, напоминает директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, выборы проигнорировал восток Украины. Даже там, где избиратели могли проголосовать, не пошли на дельцы, поскольку не видели своего кандидата.

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Какой была явка на выборах президента в разные годы

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович отмечает: по сравнению с 2014 годом явка среди молодежи возросла в 1,4 раза. Половина молодежи в возрасте 18-29 лет пришли голосовать 31 марта. Также ощутимо выросла явка и среди пенсионеров – в 1,3 раза. Прежде всего на востоке и юге страны. В других возрастных группах прирост явки составил 1,1-1,2 раза. Интересным, по его словам, является анализ изменения структуры явки по возрасту в разное время голосования. Пожилые люди активны до 12:00, молодежь – после 12. Но на этих выборах разница не была такой ощутимой, как в 2014 году. Добавилось молодежи, которая голосует утром и старшие люди были относительно активны во второй половине дня голосования.

Кто выбирал Зеленского, а кто – Порошенко: смотрите видео

Социолог добавляет: не стоит считать Зеленского кандидатом от молодежи. Да, около 60% избирателей в возрасте 18-25 лет проголосовали за него. Но и 10% тех, кому 60 лет и больше, также проголосовали за него. То есть бабушки и дедушки поддержали Зеленского. Преимущество молодежи в его электорате есть, но не критическое.

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Градус противостояния между Зеленским и Порошенко мобилизует избирателей

По мнению наблюдателей, явка избирателей во втором туре будет меньше. Особенно, что касается молодежи. По словам Ирины Бекешкиной, значительная часть тех, кто в первом туре не голосовал за Зеленского и Порошенко, решат вообще не идти. Тем более, что некоторые из выбывших кандидатов призвали не голосовать ни за одного из победителей. Кроме того, многим снова придется стоять в очередях, чтобы изменить место голосования. И определенное количество избирателей не захочет это делать.

Алексей Антипович считает, что эмоциональность, которую демонстрируют Зеленский и Порошенко, наоборот мобилизует избирателей.

Зеленский – с его условиями о проведении дебатов, сдачей анализов. Порошенко уже открыто противостоит Путину на всех билбордах. Все это мобилизует избирателей. Все, кто пришел 31 марта, чтобы проголосовать за Зеленского или Порошенко, однозначно, придут и 21 апреля,

– убежден Алексей Антипович.

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Как замечает социолог, большинство кандидатов, выбывших после первого тура, оппозиционно настроенные к Порошенко. Очевидно, их избиратели придут на избирательные участки. Хотя определенная часть из тех, кто разочарован и чей кандидат не прошел во второй тур, не пойдут. Поэтому, наверное, явка сбалансируется и будет примерно такой, как и в первом туре. Могут прийти даже те, кто не голосовал в первом туре.



Дебаты на стадионе сделали кампанию слишком эмоциональной, и это влияет на избирателей

"Можно сказать, что Зеленский объединяет государство. Но это объединение не в идеологии, не восток-запад, не в теме языка, внешнего вектора, а на теме противостояния с нынешней ситуацией в государстве и недовольством властью", – подчеркивает социолог .

Как кандидаты будут мобилизировать своих избирателей?

Алексей Антипович считает, что, в частности, Зеленскому, особенно делать ничего не надо. Все, кто оппозиционно настроен к действующей власти и Порошенко в частности, придут и проголосуют за Зеленского. Что делать Порошенко – большой вопрос.

Заявления Порошенко об обновлении команды, понимании ошибок, коммуникации с избирателями, противостоянии с Путиным ориентированы на мобилизацию избирателя. Но сомнительно, что этого достаточно. Разрывы в процентах с Зеленским можно сокращать, но Порошенко будет трудно его догнать,

– отмечает Антипович.

По мнению Ирины Бекешкиной, дебаты между Зеленским и Порошенко могут повлиять и на рейтинги кандидатов, и на повышение явки во втором туре президентских выборов.

Явка нижее сыграет против Зеленского. У Порошенко старшая аудитория, которая вообще больше ходит на выборы. Если дебаты не состоятся, то это несколько разочарует избирателей Зеленского, но незначительную часть. Тогда, скорее всего, Порошенко придет на Общественное и будет участвовать в дебатах с самим собой,

– говорит Ирина Бекешкина.

При этом, по словам Антиповича, возможные компроматы на рейтинги Зеленского и Порошенко не повлияют.

"В Украине любят тех, кого бьют. К Зеленскому компромат не прилепится. Так же, как и к Порошенко. Это показал скандал с "Укроборонпромом", который не уменишил его рейтинг. Хотя не позволил дальнейшего расширения электорального поля", – отметил Алексей Антипович.