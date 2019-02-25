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      Журналисты раскрыли скандальную схему: как приближенные к Порошенко обворовывают армию

      65 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / ua.news

      Когда в 2014 году Россия развязала войну на Донбассе, Украине необходимо было срочно модернизировать технику. Этим и занялись заводы государственного концерна "Укроборонпром". Однако для ремонтов заводам нужны запчасти. Именно на них и решили нажиться руководители концерна.

      Эту схему удалось разоблачить журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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      В начале войны на Донбассе Украина изготавливала самостоятельно лишь половину запчастей для своей военной техники и оружия, 10% импортировали с Запада, 35% – из России. Но уже на конец 2014 года "Укроборонпром" радостно сообщил, что 70% запчастей мы производим самостоятельно, а 30% – покупаем у других. К тому же в УОП отметили, что больше никаких закупок с Россией Украина не проводит.

      Виробництво деталей для

      Производство деталей для "Укроборонпрома"

      Но в то же время, как руководитель оборонного концерна рассказывал о магическом возрождении украинского ОПК, государственные заводы этого самого концерна тоннами покупали контрабандные запчасти из России.

      Чтобы официально все выглядело прилично, контрабанду отмывали через фиктивные контракты с фиктивными фирмами. Одной из таких фирм-прокладок была компания "Оптимумспецдеталь". Так за несколько лет фирма получила от государственных бронетанковых заводов более 100 миллионов гривен.

      "Оптимумспецдеталь" получила от государственных бронетанковых заводов более 100 миллионов гривен

      Стоит отметить, что производителем запчастей фирма никогда не была. По документам она была только поставщиком, который покупает у других посредников. В конце коррупционной цепочки были фиктивные фирмы-однодневки, которые никаких запчастей, конечно же, не производили. Через них деньги государственного завода просто выводили в наличные.

      Фиктивные компании записаны на фиктивных владельцев. Подставная хозяйка фиктивной фирмы-поставщика Елена Сирик рассказала, что ее попросили зарегистрировать на себя фирму. За это ей должны платить по 1000 гривен ежемесячно. Журналисты программы "Наши деньги" обнаружили, что Андрей Рогоза руководил этим бизнесом. Через Рогозу удалось выйти на другого фигуранта – Виталия Жукова, который стоял уровнем выше и решал организационные вопросы.

      Запчасти, которые поставляла "Оптимумспецдеталь", имели контрабандное происхождение. Чтобы вы понимали масштабы дыры на границе – контрабанды шло столько, что поставщики даже успевали спутать, кому и что везут.

      Поставщик и заказчик путают детали

      Итак, сплошное импортозамещение, которое обещали политики было только в телевизоре. Однако проблема не только в контрабанде, а в том, что черный рынок, оседлали отдельные "свои" посредники. Они накручивали цены в разы, а государственный концерн УОП охотно переплачивал. Все потому что концерн был не жертвой схемы, а ее участником.

      Переписка

      Переписка Виталия Жукова и Игоря Гладковского

      Олег Гладковский и Игорь Гладковский (отец и сын) ранее были далеки от военной темы. Однако в феврале 2015 года Петр Порошенко назначил своего партнера Гладковского-папу первым заместителем секретаря СНБО. Тогда карьера его сына пошла очень стремительно. В 22 года Игорь Гладковский автоматически получил влияние в этой же сфере.

      Смотрите видео полного выпуска программы "Наши деньги" о сделках в " Укроборонпроме"

       

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      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Журналисты Укроборонпром Коррупция Вооруженные силы Украины Імпорт Оружие Война на Донбассе Война Украина – Россия Контрабанда Скандал
      Источник: 24 канал
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