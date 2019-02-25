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      Журналісти викрили скандальну схему: як наближені до Порошенка обкрадають армію

      139 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / ua.news

      Коли у 2014 році Росія розв'язала війну на Донбасі, Україні необхідно було терміново модернізувати техніку. Цим і зайнялися заводи державного концерну "Укроборонпром". Проте для ремонтів заводам потрібні запчастини. Саме на них і вирішили нажитися керівники концерну.

      Цю схему вдалося викрити журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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      На початку війни на Донбасі Україна виготовляла самостійно лише половину запчастин для своєї військової техніки й зброї, 10% імпортували з Заходу, 35% – із Росії. Але вже на кінець 2014 року "Укроборонпром" радісно повідомив, що 70% запчастин ми виробляємо самотужки, а 30% – купуємо в інших. До того ж в УОП зазначили, що більше ніяких закупівель з Росією Україна не проводить. 

      Виробництво деталей для
      Виробництво деталей для "Укроборонпрому"

      Але в той самий час, як керівник оборонного концерну розповідав про магічне відродження українського ОПК, державні заводи цього самого концерну тоннами купували контрабандні запчастини з Росії.

      Аби офіційно все виглядало пристойно, контрабанду відмивали через фіктивні контракти з фіктивними фірмами. Однією з таких фірм-прокладок була компанія "Оптимумспецдеталь". Так за декілька років фірма отримала від державних бронетанкових заводів понад 100 мільйонів гривень.


      "Оптимумспецдеталь" отримала від державних бронетанкових заводів понад 100 мільйонів гривень

      Варто зазначити, що виробником запчастин фірма ніколи не була. За документами вона була лише постачальником, який купує в інших посередників. В кінці корупційного ланцюжка були фіктивні фірми-одноденки, які жодних запчастин, звісно ж, не виробляли. Через них гроші державного заводу просто виводили у готівку. 

      Фіктивні компанії записані на фіктивних власників. Підставна власниця фіктивної фірми-постачальника Олена Сірик розповіла, що її попросили зареєструвати на себе фірму. За це їй мали б платити по 1000 гривень щомісяця. Журналісти програми "Наші гроші" виявили, що Андрій Рогоза керував цим бізнесом. Через Рогозу вдалося вийти на іншого фігуранта – Віталія Жукова, який стояв рівнем вище і розв'язував організаційні питання. 

      Запчастини, які постачала "Оптимумспецдеталь", мали контрабандне походження. Аби ви розуміли масштаби діри на кордоні – контрабанди йшло стільки, що постачальники навіть встигали поплутати, кому та що везуть.

      Постачальник та замовник плутають деталі

      Отже, суцільне імпортозаміщення, яке обіцяли політики було лише у телевізорі. Проте проблема не лише в контрабанді, а у тому, що чорний ринок, осідлали окремі "свої" посередники. Вони накручували ціни в рази, а державний концерн УОП залюбки переплачував. Все тому що концерн був не жертвою схеми, а її учасником. 

      Переписка
      Листування Віталія Жукова та Ігоря Гладковського

      Олег Гладковський та Ігор Гладковський (батько та син) раніше були далекими від оборонної теми. Проте у лютому 2015 року Петро Порошенка призначив свого партнера Гладковського-тата першим заступником секретаря РНБО. Тоді кар'єра його сина пішла дуже стрімко. У 22 роки Ігор Гладковський автоматично отримав вплив у цій же сфері. 

      Дивіться відео повного випуску програми "Наші гроші" про оборудки в "Укроборонпромі"

       

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      Теги: Новини України Корупція Укроборонпром Гроші Журналісти Новини політики Скандал Контрабанда Україна – Росія Війна Війна на Донбасі Збройні сили України Зброя Імпорт
      Джерело: 24 канал
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