Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

Журналисты программы "Наши деньги" разоблачили ошеломляющую коррупционную схему с участием "Укроборонпрома". Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая огромные суммы. Фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

Коротко о главном:

Журналистка "Схем" Леся Иванова собрала доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский. Его 22 летний сын – один из основных фигурантов распила. Среди организаторов – председатель государственного оборонного концерна Павел Букин. Откаты от группы получали руководители десятков заводов концерна. В правоохранительных органах у этой группировки был вообще абонемент на неприкосновенность.

Это расследование – не просто рассказ. Мы покажем как выглядит оборонная коррупция изнутри. Переписку участников, внутреннюю документацию этой преступной группировки, договоренности о взятках с суммами и даже с номерами карточек. Да, они иногда сбрасывали деньги тупо на карточку. Поймете, как сформировалась эта группировка. В расследовании мы зовем его "мальчики". Как они использовали кризисное положение армии. Кто за что отвечал. Кому заносили и сколько. Сколько "поднимали" сами.

Как все началось и к чему здесь Порошенко

Два года назад мы рассказали, как государственные оборонные заводы "слили" фиктивным компаниям 100 миллионов гривен за непонятного происхождения и качества запчасти. Вот этот парень, его зовут Виталий Жуков, тогда выглядел главным в той сделке. Но мы понимали, что 27-летний парень вроде как “с улицы” не мог проворачивать такие схемы без помощи и протекции серьезных людей.

Виталий Жуков

Два года нам понадобилось, чтобы установить реальных бенефициаров схемы. Высшие чиновники оборонной сферы получали откаты с поставок контрабандных деталей для военной техники, переплачивая за них в 3-4 раза.

Никому не позволю воровать в армии. Те, кто будет воровать в армии – руки поотрубаю,

– сказал когда-то Петр Порошенко.

Иронически. Эти, теперь уже крылатые, слова Порошенко сказал просто перед публикацией того расследования. Слова полетели, а отрубленные руки не полетели. Потому что это были руки ближайшего президентского друга.

Главные участники расследования

Давайте сразу представим полный перечень героев этой "пьесы".

Участники схем

• Олег Гладковский – замсекретаря СНБО и друг Президента, неофициально – "смотрящий" за оборонкой. Папа.

• Игорь Гладковский – сын с опцией "звонок папе". В дальнейшем просто "Джуниор".

• Виталий Жуков – друг Игоря, жулик среднего звена, оформляет документы, заносит откаты.

• Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

• Павел Букин – действующий директор Государственного концерна Укроборонпром, слушается "папу", умеет угодить "сыну".

• Евгений Шевченко – по понедельникам "спецагент НАБУ", по вторникам инвестор "оборонного схематоза".

• Петр Порошенко – друг Гладковского-папы, по совместительству – Президент Украины.

Журналисты получили анонимное письмо с раскрытием схем

Десятки людей. Десятки встреч. Часы разговоров и литры кофе. Работники государственного оборонного концерна и бизнесмены, сбушники и военные, журналисты, налоговики, таможенники, пограничники. В прошлом году мы поговорили со всеми, кто мог рассказать об аферах в оборонном секторе. А осенью 2018 года – получили письмо, которое связало сотни уже известных нам фактов в потрясающую историю оборонной коррупции. В письме, присланном из одноразовой почты, была ссылка на архив. Архив с перепиской фигурантов аферы. Именами, датами, суммами взяток и откатов.

Анонимное письмо. Взломанные аккаунты. Я понимаю, у вас это может не вызывать особого доверия. Сначала не вызывало и у меня. Только. Во-первых, объем переписки был бешеный. Подделать столько данных, да еще и "задним числом" невозможно. В переписке были не только рабочие диалоги: участники схемы пересылали друг другу все, от копий документов до семейных фото. Во вторых, переписка вполне соответствовала тем фактам, о которых нам уже было известно. Но! Мы потратили еще полгода на то, чтобы проверить остальные.

Мы идентифицировали участников диалогов. Сверили переписки с реальными контрактами оборонных заводов. Раскрыли цепочки снабжения деталей. Установили родственные связи, недвижимость, и подвижность... пока не убедились, что содержание переписок – реальность, которая подтверждается другими источниками. А сами переписки мы уже можем использовать скорее как иллюстрацию того, как выглядит коррупция изнутри. В головах ее непосредственных участников.

Импортозамещение, говорите? Контрабанда из России!

2014 год. Россия развязывает войну на Донбассе. Украинская техника требует модернизации и капитальных ремонтов. Ремонтируют ее заводы государственного концерна Укроборонпром. И для ремонтов заводам нужны запчасти.

В начале войны только половину запчастей для своей военной техники и оружия Украина производила сама. 10% импортировали из западных стран, 35% – из России. Но уже на конец 14 года Государственный концерн УОП радостно сообщает – 70% делаем сами, 30% – покупаем на западе. Никакой России. Звучало, как чудо. Оказалось – сказкой.

Импортозамещение – сказка

На ту систему импортозамещения, на которую другие страны тратят десятки лет, предприятия УОП вынуждены были переходить считая недели,

– заявил Президент Украинги Петр Порошенко.

Об импортозамещении тогда говорили и директор "Укроборонпрома" Романов, и председатель ВРУ Турчинов.

Но в то же время как руководитель оборонного концерна рассказывал байки о магическом возрождении украинского ОПК, государственные заводы этого самого концерна тоннами покупали... контрабандные запчасти из России. Чтобы официально все выглядело прилично – контрабанду отмывали. Через фиктивные контракты с фиктивными фирмами. Одной из таких фирм-прокладок была компания "Оптимумспецдеталь". Далее будем называть ее просто – Оптима. За несколько лет Оптима получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

Производителем запчастей оптима никогда не была. По документам она была поставщиком, который покупает у других посредников и так по цепочке. В конце цепочки фиктивные фирмы-однодневки. За какие деньги государственного завода выводили в наличные. И никаких запчастей, конечно же, не производили.

Реалии работы Оптимы

"Там зарегистрировано более 100 фирм, которые занимаются не пойми чем. Это аж в конце села в сторону аэродрома, там кажется под леском стоит какой-то домик", – так говорят об "офисе" Оптима, которое расположено в недостроенном доме.

"Офис" Оптимумспецдетали

Попросили типа, чтоб я зарегистрировалась. И они там выплачивали мне типа. В месяц обещали по 1000 гривен,

– рассказала Елена Сирык, подставная владелица фиктивной фирмы поставщика.

Рогоза, Жуков, Гладковский: кто управляет фиктивным бизнесом

На самом деле, операционно управлял этим бизнесом – Андрей Рогоза.

Андрей Рогоза отвечает о коррупционных схемах

Через Рогозу мы вышли на Виталия Жукова, который стоял уровнем выше и решал организационные вопросы. Запчасти, которые поставляла Оптима, в основном имели контрабандное происхождение. Чтобы вы понимали масштабы дыры на границе – контрабанды шло столько, что поставщики даже успевали спутать, кому что везут.

Октябрь 2016 года: Рогоза ругается с поставщиком с российской стороны за чужой груз

Как видите, суровая реальность значительно отличалась от пафосных заявлений чиновников. Сплошное импортозамещение было лишь в телевизоре. А в реальности - полноводная река контрабанды. Но проблема на самом деле была не в самой контрабанде. Ведь детали были нужны здесь и сейчас. И давайте честно, достать их кроме как "оттуда" – было никак. И даже не во лжи чиновников, что черного рынка не существует.

Главная проблема была в том, что этот черный, но все же рынок, оседлали отдельные "свои" посредники. Которые накручивали цены в разы. А государственный концерн УОП – охотно переплачивал. Потому что Концерн был не жертвой схематоза, а его участником. И именно об этом наше расследование.

Январь 2017 года: Жуков убеждает Гладковского-младшего, директора государственных оборонных предприятий не могут игнорировать его звонки

"Плохо" директорам государственных заводов должно было становиться уже от самой фамилии Игоря – Гладковский.

Сын Олега Гладковского. Оба Гладковские, и старший и младший, по жизни были далекими от оборонительной темы. Пока в феврале 15 года легкая рука Порошенко – не назначила своего партнера, Гладковского-папу, Первым замсекретаря СНБО. И сын автоматически получил влияние в этой же сфере. Просто благодаря фамилии.

Младший и старший Гладковькие

Гладковского-старшего назначили первым замсекретаря СНБО

В свои 22 года – а ровно столько было Игорю на момент тех событий – Джуниор свое место под солнцем застолбил. В 22 года даже тон разговора Игоря всегда четко показывал – кто здесь кому ... Гладковский.

Январь 2017 года: Джуниор обсуждает с Жуковым объем взяток на один из госзаводов ("Он" – директор завода)

Доподлинно неизвестно, как и когда мальчики познакомились. Но из переписки видно: по состоянию на 16 год Джуниор с Жуковым были друзьями, а Дж с Же и Рогозом партнерами. В первом легко убедиться, просмотрев ... вот хотя бы совместные фото с летнего отдыха. На этих фото Жуков и Гладковский – с женами. Тусят на очередном заграничном курорте.

Гладковский и Жуков на курорте

Партнерство тоже четко видно из переписки. По состоянию на 2016 год сын замсекретаря СНБО был равноправным участником в оборонительных схемах Жукова-Рогозы. Для начала – вот вам несколько цитат от самого Джуниора. Обратите внимание, он говорит о бизнесе, как о совместном.

Переписки Жукова и Гладковского

Мы, у нас, для нас. Игорь инвестировал в закупку контрабандных запчастей на паях с Рогозом и Жуковым. А еще Джуниора время от времени катали на завод. Очевидно, в качестве страшилки для руководителей госпредприятий. Но судя из переписок, текущей черной работой он не занимался. Он решал вопрос на уровне концерна и папы. А поточкой опекались Жуков и Рогоза. У обоих опыта хватало.

Книга регистрации посетителей Житомирского бронетанкового: летом 2016 года мальчики приезжали втроем (Рогоза, Жуков, Гладковский)

Андрей Рогоза – еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским – зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах. Жуков – три года проработал в концерне, был даже помощником директора. В 14 году он увольняется из государственного сектора и переходит в частный. Официально становится партнером Рогозы.

Центральной фирмой их масштабного бизнеса станет и сама Оптима, с которой мы и начали нашу историю. А со временем тандем превратится в трио. К бизнесу присоединится Гладковский-джуниор.

Андрей Рогоза

Как мы уже говорили, бизнес мальчиков заключался в том, чтобы с согласия государственного оборонного концерна втридорога продавать заводам этого самого концерна контрабандные запчасти к военной технике.

Февраль 2017 года: Жуков убеждает Павла Букина, на то время – директора одного из предприятий концерна, который наладил каналы контрабанды из России запчастей к танкам Т-80

Продолжение разговора:

ЖУКОВ: Вы меня не дооцениваете... Зачем мне быть посредником,когда сам детали покупаю и привожу

БУКИН: Ну если с СБУ в Харькове договорился, то тогда может и сам))

География закупок была завязана в основном на Россию. Фигурируют Москва, Питер, Челябинск, Белгород. Физически организацией поставок занимался в основном Рогоза, как младший партнер. Он ездил на границу, он общался с контрабандистами и другими посредниками, у которых перекупали товар на внутреннем базаре.

Ноябрь 2016 года: Рогоза заказывает детали одному из поставщиков

Ноябрь 2016 года: Рогоза заказывает детали одному из поставщиков

Кто именно возил мальчикам запчасти – нам определить не удалось. В переписке большинство поставщиков под кодовыми именами – Гена, Белорус, Чебурашка.

Не только завышенные цены: контрабандные детали были некачественными

Одна из ключевых проблем с контрабандными применяемыми деталями – их качество, которое мальчики проверять не напрягались. Просто везли на заводы все подряд. Иногда фактически металлолом.

Осень 2015 года: Из служебной записки входного контроля Киевского бронетанкового завода

Фактически, это металлолом, это "некондиция". Судя по этой служебной записки, эти агрегаты не работоспособны,

– прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

А из свежих переписок узнаем. Тот же киевский завод сетовал и на раздаточные коробки к бронетранспортерам, и на редукторы.

Киевский завод сетовал

Стоит отметить, что мусор завод не принимал, а требовал заменить или отремонтировать. И терпеливо ждал замены и ремонта. Ведь несмотря на срывы сроков поставок и низкое качество – от сотрудничества с мальчиками так просто не откажешься.

Но у товара мальчиков был еще один источник. Плохой. Хуже за контрабанду. Среди переписок с поставщиками мы нашли один, в котором они договаривались о перепродаже украинской оборонке деталей, украденных у украинской же армии. В феврале 2017 года Жуков получает вот такие два снимка: здесь перечень деталей, их количество и вписанная от руки цена. Этот список Жукову присылает человек, идентифицированный нами как сотрудник министерства обороны, начальник 637-го Военного Представительства Дмитрий Трачук.

Перечень деталей, которые присылали Жукову

Военное представительство Минобороны – это такое отдельное подразделение, которое контролирует ремонт и модернизацию вооружения. Сам Трачук объясняет нам – представительство ничем официально торговать не может, все что снято с машин армии – принадлежит армии.

После ремонта, значит, смотрите, все это дело – это имущество Минобороны. Оно все должно было казаться предприятием, в данном случае – Житомирским бронетанковым заводом, должно было казаться на базы хранения. То есть это собственность Минобороны,

– ответил начальник Представительства заказчика №637, ОП МО Дмитрий Трачук.

Однако в переписке Жуков в течение нескольких недель присылает списки необходимых ему запчастей. Трачук – указывает цены. В долларах.

Февраль 2017 года: Трачук пересылает Жукову перечень запчастей Журналистка: Представительство заказчика вообще может продавать какие-то запчасти?

Трачук: нет, не можем мы ничего продавать. У нас даже своей бухгалтерии нет. Исключительно, – ну как контролирующий орган, все. Но переписка с Жуковым свидетельствует, что "сугубо контролирующий" Трачук был совсем не против заново перепродать "недоутилизированное".



Переписка Жукова и Трачука



Переписка Жукова и Трачука

Журналистка: Кроме того, что вы начальник Представительства заказчика – у вас есть свой отдельный бизнес по торговле запчастями?

Трачук: Нет.

Журналистка: А почему Вы тогда обменивались с Жуковым списком запчастей с отмеченными ценами в долларах?

Трачук: (пауза) Да, я не знаю, о чем вы говорите, девушка.

Запчасти – хоть контрабандные, хоть армейские – были нелегальные. Чтобы продать их государственному концерну детали нужно было "отбелить", скрыть их происхождение. А полученные от концерна деньги – обналичить. Обе проблемы решали через конвертационные центры. Они отмывали одновременно и детали, и деньги. Работу с ними организовывал Жуков.

Однодневки создавали, чтобы они фиктивно, на бумаге, продали детали (которых официально ни у кого не покупали) – Оптиме. Эта фирма, как мы уже говорили, была центральной в бизнесе мальчиков. А уже Оптима продавала их концерну. Иногда для посредничества использовали другие компании. Долгое время такой “прокладкой” был даже президентский завод Ленинская кузница. Деньги от государственных заводов шли в обратном направлении, доходили до фиктивных компаний, перегонялись в наличные.



Схема перегона

Весь этот схематоз – особо не маскировали. Фиктивные компании были... откровенно фиктивные. Но единственный человек, которого это волновало, была бухгалтерша Жукова.

Октябрь 2016: Бухгалтерша жалуется Жукову на слишком очевидную фиктивность контрактов

В переписке Жукова с бухгалтерами и обналичниками пошагово видно, как он контролирует перечисление денег с заводов, как договаривается об обнале, и как таскает кэш в пакетах и спортивных сумках.

Жуков и обналка

Кроме обналки, Жуков организовывал работу с государственными заводами-покупателями. Ну то есть как организовывал. Имитировал. В теории завод должен был проводить что-то вроде закрытого тендера. Разослать запросы поставщикам “нужны такие-то запчасти, или у вас есть и за сколько продадите”, собрать все предложения, сделать анализ цен и выбрать лучшего поставщика.

В реальности, благодаря связям в концерне у Жукова был доступ к самому ценному – к информации. Он заранее знал о графике производства и потребностях заводов. Оставалось договориться с руководством о цене. А дальше завод посылал запросы только фирмам группировки, имитируя “конкурс”. Например так.

Это фото с экрана рабочего компьютера закупщика Житомирского бронетанкового – Юрия Шиганова. Анализ цен он проводит между двумя фирмами, формально они вроде как конкуренты – а на самом деле это две прокладки Жукова.

Фото с экрана рабочего компьютера закупщика Юрия Шиганова

В телефонном разговоре с нами Шиганов уверял, что департамент безопасности тщательно проверял поставщиков и завод не мог разыграть конкурс между фирмами одних и тех же людей.

Если, предположим, несколько компаний, и безопасность находит, дает заключение, что они принадлежат одному и тому же лицу, например,физически они бы не пропустили,

– объяснил Юрий Шиганов, экс-начальник Отдела маттехобеспечения Житомирского бронетанкового завода.

Но ведь пропустили. Мы проверили – эта закупка состоялась. За две недели после псевдо-конкурса завод перечислил Оптиме эти самые 800 тыс грн, за эти самые детали, в этом же количестве. И вот что интересно – Шиганов уверяет, Оптима и Ренал это разные поставщики. Но эту самую табличку с псевдо-анализом он слал Жукову с такой припиской.

Октябрь 2016: Шиганов просит Жукова прислать письма от еще нескольких подконтрольных ему компаний для создания иллюзии конкуренции

"Вот своих других фирм новых – это человеческими словами значит" накидай для количества еще пару контор, чтобы не так палевно было".

Впрочем возможности Жукова были не безграничны. Не все вопросы можно было закрыть через старых знакомых среднего звена. Проблемы высшего порядка помогал решать другой участник звездного трио. Так, мы возвращаемся к Гладковскому.

Смотрите видео расследования и узнавайте дальше. Как 22-летний сын члена совета национальной безопасности определяет, что папа будет говорить на совещаниях? Как именем Гладковского "нагибали" директоров государственных заводов и службу безопасности всего национального оборонного концерна? И главное – сколько заработала группировка на этом схематозе? И сколько нужно сыну мультимиллионера, чтобы встретить новый год?