06:10, 26 июля

В ночь на пятницу, 26 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Их было слышно в районах Евпатории, Новофедоровки и Симферополя.

"Подписчик сообщал: 02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахкает со всех сторон – со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко, скорее всего, в Саках", – говорилось в сообщении.

Впоследствии местные сообщили о 5 "прилетах" в Евпатории. Они добавили, что сирены включали после первого взрыва и пятого.

Уже в три часа ночи появилась информация о том, что аэродром "Саки" горит. Сообщают о детонации склада боеприпасов.