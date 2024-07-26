Ночью 26 июля враг атаковал "Шахедами", а также ударил баллистической ракетой "Искандер-М". О главных событиях дня по состоянию на эти сутки, ситуацию на фронте, потери противника, международные события – читайте в материале 24 Канала.

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07:48, 26 июля

Россия осуществила атаку на энергообъекты Укрэнерго в Житомирской и Черниговской областях

Российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты Укрэнерго в Житомирской и Черниговской областях в ночь на 26 июля.

В результате атак были обесточены бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирщины. В компании сообщили, что по состоянию на утро удалось восстановить энергопитание большинства потребителей. Там добавили, что ремонтные работы продолжаются.

07:30, 26 июля

Враг атаковал Украину "Шахедами" и ракетой

Ночью Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области по Донецкой области.

Он рассказал, что радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 22 "Шахедов". Оккупанты выпускали их с мыса Чауда в Крыму и из российского Курска.

20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях,
– говорится в сообщении.

06:35, 26 июля

Дроны атаковали Ростовскую область

Местные жители сообщили о многочисленных взрывах в ночь на 26 июля. Один из беспилотников был сбит в поселке Несветай в 15 километрах от Ростова, где в результате этого вспыхнул пожар.

06:10, 26 июля

В Крыму прогремела серия взрывов

В ночь на пятницу, 26 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Их было слышно в районах Евпатории, Новофедоровки и Симферополя.

"Подписчик сообщал: 02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахкает со всех сторон – со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко, скорее всего, в Саках", – говорилось в сообщении.

Впоследствии местные сообщили о 5 "прилетах" в Евпатории. Они добавили, что сирены включали после первого взрыва и пятого.

Уже в три часа ночи появилась информация о том, что аэродром "Саки" горит. Сообщают о детонации склада боеприпасов.

04:42, 26 июля

Нежин подвергся удару "Шахедов"

В ночь на 26 июля Нежин был атакован российскими "Шахедами".

Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранено гражданское лицо,
– написал глава ОВА Вячеслав Чаус.

01:54, 26 июля

Беспилотники атакуют Киевскую область

В пресс-службе Киевской ОВА около 01:49 написали, что фиксируют движение вражеских беспилотников. Также там констатировали, что работает противовоздушная оборона.