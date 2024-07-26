06:10, 26 липня

У ніч проти п’ятниці, 26 липня, в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Їх було чути в районах Євпаторії, Новофедорівки та Сімферополя.

"Підписник повідомляв: 02:41 вже 13 потужних вибухів, чутно гул ракет, бахкає з усіх боків – з боку Добрушино, з боку Євпаторії, з боку Новоозерного та десь далеко, швидше за все, в Саках", – мовилося у повідомленні.

Згодом місцеві повідомили про 5 "прильотів" в Євпаторії. Вони додали, що сирени вмикали після першого вибуху та п'ятого.

Вже о третій ночі з'явилася інформація про те, що аеродром "Саки" горить. Повідомляють про детонацію складу боєприпасів.