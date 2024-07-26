Вночі 26 липня ворог атакував "Шахедами", а також вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М". Про головні події дня станом на цю добу, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Ліквідовано близько 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 26 липня
Росія здійснила атаку на енергооб'єкти Укренерго в Житомирській та Чернігівській областях
Російські війська атакували безпілотниками енергетичні об'єкти Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях у ніч проти 26 липня.
Внаслідок атак було знеструмлено побутових та промислових споживачів у окремих районах Житомирщини. В компанії повідомили, що станом на ранок вдалося відновити енергоживлення більшості споживачів. Там додали, що ремонтні роботи тривають.
Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетою
Вночі Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області по Донеччині.
Він розповів, що радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 22 "Шахедів". Окупанти випускали їх із мису Чауда у Криму та з російського Курська.
20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях,
– мовиться в повідомленні.
Дрони атакували Ростовську область
Місцеві мешканці повідомили про численні вибухи в ніч на 26 липня. Один із безпілотників був збитий у селищі Нєсвєтай за 15 кілометрів від Ростова, де внаслідок цього спалахнула пожежа.
В Криму пролунала серія вибухів
У ніч проти п’ятниці, 26 липня, в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Їх було чути в районах Євпаторії, Новофедорівки та Сімферополя.
"Підписник повідомляв: 02:41 вже 13 потужних вибухів, чутно гул ракет, бахкає з усіх боків – з боку Добрушино, з боку Євпаторії, з боку Новоозерного та десь далеко, швидше за все, в Саках", – мовилося у повідомленні.
Згодом місцеві повідомили про 5 "прильотів" в Євпаторії. Вони додали, що сирени вмикали після першого вибуху та п'ятого.
Вже о третій ночі з'явилася інформація про те, що аеродром "Саки" горить. Повідомляють про детонацію складу боєприпасів.
Ніжин зазнав удару "Шахедів"
У ніч на 26 липня Ніжин був атакований російськими "Шахедами".
Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу,
– написав очільник ОВА В'ячеслав Чаус.
Безпілотники атакують Київщину
У пресслужбі Київської ОВА близько 01:49 написали, що фіксують рух ворожих безпілотників. Також там констатували, що працює протиповітряна оборона.