Вночі 26 липня ворог атакував "Шахедами", а також вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М". Про головні події дня станом на цю добу, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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07:48, 26 липня

Росія здійснила атаку на енергооб'єкти Укренерго в Житомирській та Чернігівській областях

Російські війська атакували безпілотниками енергетичні об'єкти Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях у ніч проти 26 липня.

Внаслідок атак було знеструмлено побутових та промислових споживачів у окремих районах Житомирщини. В компанії повідомили, що станом на ранок вдалося відновити енергоживлення більшості споживачів. Там додали, що ремонтні роботи тривають.

07:30, 26 липня

Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетою

Вночі Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області по Донеччині.

Він розповів, що радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 22 "Шахедів". Окупанти випускали їх із мису Чауда у Криму та з російського Курська.

20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях,
– мовиться в повідомленні.

06:35, 26 липня

Дрони атакували Ростовську область

Місцеві мешканці повідомили про численні вибухи в ніч на 26 липня. Один із безпілотників був збитий у селищі Нєсвєтай за 15 кілометрів від Ростова, де внаслідок цього спалахнула пожежа.

06:10, 26 липня

В Криму пролунала серія вибухів

У ніч проти п’ятниці, 26 липня, в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Їх було чути в районах Євпаторії, Новофедорівки та Сімферополя.

"Підписник повідомляв: 02:41 вже 13 потужних вибухів, чутно гул ракет, бахкає з усіх боків – з боку Добрушино, з боку Євпаторії, з боку Новоозерного та десь далеко, швидше за все, в Саках", – мовилося у повідомленні.

Згодом місцеві повідомили про 5 "прильотів" в Євпаторії. Вони додали, що сирени вмикали після першого вибуху та п'ятого.

Вже о третій ночі з'явилася інформація про те, що аеродром "Саки" горить. Повідомляють про детонацію складу боєприпасів.

04:42, 26 липня

Ніжин зазнав удару "Шахедів"

У ніч на 26 липня Ніжин був атакований російськими "Шахедами".

Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу,
– написав очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

01:54, 26 липня

Безпілотники атакують Київщину

У пресслужбі Київської ОВА близько 01:49 написали, що фіксують рух ворожих безпілотників. Також там констатували, що працює протиповітряна оборона.