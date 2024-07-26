Лише за минулу добу було ліквідовано 950 окупантів. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять 572 300 осіб.

Дивіться також Втрати Росії у війні проти України: Шольц назвав цифру

Актуальні втрати Росії

Скільки бійців та техніки втратила Росія від 24 лютого 2022 року:

  • танків – 8 320 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 16 050 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем – 15 840 (+36) одиниць;
  • РСЗВ – 1 125 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 904 (+0) одиниці;
  • літаків – 363 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 683 (+73) одиниць;
  • крилатих ракет – 2 402 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів – 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів – 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 414 (+56) одиниць;
  • спеціальної техніки – 2 668 (+7) одиниць.

Втрати ворога станом на 25 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ