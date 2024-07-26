Лише за минулу добу було ліквідовано 950 окупантів. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять 572 300 осіб.
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Актуальні втрати Росії
Скільки бійців та техніки втратила Росія від 24 лютого 2022 року:
- танків – 8 320 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 16 050 (+11) одиниць;
- артилерійських систем – 15 840 (+36) одиниць;
- РСЗВ – 1 125 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 904 (+0) одиниці;
- літаків – 363 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 683 (+73) одиниць;
- крилатих ракет – 2 402 (+0) одиниць;
- кораблів/катерів – 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів – 1 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 414 (+56) одиниць;
- спеціальної техніки – 2 668 (+7) одиниць.
Втрати ворога станом на 25 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ